Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 жов, 2025 19:19
Shaman написав: ЛАД написав:Shaman
Всё верно.
"безготівка збільшилась". В основном, в результате роста издержек. Издержки разные.
Я только об этом и написал.
безготівка збільшилася в 2022 в першу чергу через емісію 400 ярдів грн.
ЛАД, я розумію, що ви не профі - але... кількість грошей (готіка/безготівка) залежить лише від дій НБУ.
інфляція залежить від різних факторів. але інфляція витрат - це лише назва. там ще спіраль - "зп-ціни" більш очевидно, й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.
всі причини інфляції - це лише теорії, там немає встановлених аксіом...
Витрати это не только зарплаты.
И НБУ не прибегает к эмиссии просто, потому что так ему захотелось.
А то, что я "не профі", так я такого и не утверждал. Но это, к сожалению, не аргумент.
Додано: Вів 21 жов, 2025 20:38
ЛАД
З чого почалась дискусія?
З вашого припущення що пересічним мало перепадає грошей
Я сказав що в тих самих ЗСУ тільки на зарплату йде сотні мільярдів і привів те що знайшов наскоком в гуглі(грубо те що дав штучний інтелект)
Ви заявили що це інформація без ссилок а тому ви їй не довіряєте
Я витратив свій час і заліз у сайт мінфіну і видав ОФІЦІЙНУ інформацію , яка виявилась ЩЕ БІЛЬШОЮ по сумам витрат на зарплати в ЗСУ
Все просто - 2023 рік щось наплутав ШІ
2024 рік відрізняється тим що сайт мінфінк дав сума на руки+податки , а ШІ дав сума на руки....
Shaman написав:
й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.
Можна легко глянути , правда приблизно..
Є Бюджет 2024 року
в ньому є стрічка
Податки та збори на доходи фізичних осіб - 326 млрд
Так як це ПДФО (18%) і Військовий збір 5% , то створюємо пропорцію
326 млрд=23% зарплати
Зарплата=326 млрд/23%=1 417 млрд
Тепер беремо ВВП за 2024 рік - 7658 млрд
і дивимось частку зарплати у ВВП( частка зарплати в створеному продукті)
1417/7658=18,5%
можемо подивитись зарплата+податки на зарплату
(1417+326)/7658=22,7%
Ясно що частка зарплати в СОБІВАРТОСТІ - вища ніж частка зарплати в кінцевій ціні
При чому вища десь в 1,5 рази, і може становити до 30% від собівартості.
І ще одне - є відчислення в Пенсійний в розмірі 22% від фонду заробітної плати , а пенсія - це відкладені на майбутнє доходи, тому якщо ще й з пенсійним то частка доходів працівника в собівартості легко перевищить 50%
Ціна продажу=собівартість+відчислення в пенсійний+прибуток податки з прибутку + акцизи + ПДВ
budivelnik написав:
ЛАД
З чого почалась дискусія?
З вашого припущення що пересічним мало перепадає грошей
Я сказав що в тих самих ЗСУ тільки на зарплату йде сотні мільярдів і привів те що знайшов наскоком в гуглі(грубо те що дав штучний інтелект)
Ви заявили що це інформація без ссилок а тому ви їй не довіряєте
Я витратив свій час і заліз у сайт мінфіну і видав ОФІЦІЙНУ інформацію , яка виявилась ЩЕ БІЛЬШОЮ по сумам витрат на зарплати в ЗСУ
Все просто - 2023 рік щось наплутав ШІ
2024 рік відрізняється тим що сайт мінфінк дав сума на руки+податки , а ШІ дав сума на руки....
Тогда вы просто неправильно поняли, о чём разговор.
Я вообще не говорил о том, мало или много пересічним перепадає грошей.
Речь шла исключительно о причинах инфляции
.
Я считаю, что основной
причиной инфляции является рост затрат, а рост зарплат/номинальных доходов населения это следствие инфляции. А не наоборот.
Додано: Вів 21 жов, 2025 22:54
budivelnik написав:
Отже
отримав працедавець свою долю і що зробив? Витратив на себе?
Ні, він вклав її в покупку НОВОГО ІНСТРУМЕНТА
Але те що вклав - повернеться ( тіло ) років за 3-5 ( нормальна прибутковість, якщо 30% то через три роки, якщо 20% то через 5 років)
При цьому , прибуток від вкладеного він почне отримувати ПІСЛЯ повернення тіла , а работяга ВЕСЬ час отримавши НОВИЙ ЯКІСНИЙ інструмент -отримає ДОДАТКОВУ оплату за вищу ефективність його праці.
При цьомц
ймовірність що капіталіст не отримає навіть вкладене - дуже висока, в той час коли роботяга з першого місяця отримує додаткові прибутки, яких він би не отримав користуючись менш ефективним інструментом
Щось ти теоретик, навіть паганий.
Приклад з реального життя.
Велике пгт з 50 тис населення, завод з СРСР який приватизував олігарх (працедавець), робітників 3 тис. Завдячуючи сумлінній праці 3 тис робітників працедавець вкладає прибуток в модернізацію (автоматизація процесів). 2,5 тис працівників на вулицю, 500 лишившихся не оримують "ДОДАТКОВУ оплату за вищу ефективність його праці", тому що є так званий ринок праці, і звільнені 2,5 тис чоловік давлять ринок праці в цьому пгт навіть вниз. Тому ніякі нові інструменти не дадуть підвищення доходів, а лише ринкова ситуація.
