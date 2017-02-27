Додано: Сер 22 жов, 2025 02:58

ЛАД написав: Может просто расти безработица.

Рост безработицы бывает от разных причин. Если он потому, что в целом есть на всякое неудовлетворённый спрос, но сократили условных кучеров потому, что все пересели на автомобили, то это даже и не проблема. Да, помучаются и побузят, но переквалифицируются. Это постоянный исторический процесс.Уникальная новая причина: производят товаров уже столько, что больше не нужно, а в самом производстве вкалывают роботы, а человек почти не нужен. Тогда люди уходят в сферу услуг или, если и услуги не нужны (что значит сомнительных? Или есть платежеспособный спрос на них или нет) просто в безработные и живут на нём на безусловный базовый доход (очевидно, что раз всего настолько завались, что больше никому ничего не нужно, то его уже можно организовать). Разве этот второй вариант так уж плох? Да о нём ещё древние греки мечтали. Они, правда, думали, что для такого каждый человек должен иметь не менее трёх рабов, но это уже детали.Живущих где? В Украине? У большинства не сомневаюсь. Потому, что за 34 года существования в ней не очень модно было вкладываться в повышение производительности граждан. А вот про работников Flex,доносились слухи, что совсем не бедствовали и не рвались вместо этого собирать клубнику в Польше. Просто мало таких предприятий было, вот в соответствии со средней производительностью труда и живём.Союз, кстати, на своей заре как раз демонстрировал, как растёт благосостояние, если повышать производительность труда. Вкладывался в механизацию и образование. И довольно быстро из голода и разрухи (опустим, что к разрухе большевики и привели) получил страну не зажравшуюся (ещё бы, с его-то военным бюджетом), но не совсем уж голодранцев. Запас созданного благополучия в виде, например, АЭС, до сих пор Украину критически поддерживает. Да, с коммунизмом не сложилось, но он всё таки изначально утопия. А Китай убедил граждан, что Компартия не обязана строить именно коммунизм через социализм, зато кто будет лучше работать, тот будет больше получать зарплаты, а не плана на следующий год, и всё для них получилось куда интереснее.Да нет же. Наверное, нужно напомнить, что трутень - это не тот, кто жрёт и ничего не делает. У него есть биологическая польза. От них избавляются потому, что до следующей весны они не нужны. А трутни они от рождения. Вот и с рабочими та же история. Перестали быть нужны - выгнали. Но настощие трутни специализированы и им остаётся только подохнуть, а человек может выучиться и чему-то другому. Или считать себя трутнем и сдохнуть с голоду - его право.Базовый механизм: конкуренция за работников. Он почему вообще заплату платит? Из благородства? В это может вмешиваться государство для смягчения социальной напряжённости, но это надо сильно аккуратно - чем оно больше вводит социализм, тем менее интересно владельцам предприятий повышать производительность дальше. Ведь на это повышение вначале потратиться надо.А насчёт того, что низовые работники стали сытно жить только недавно - ну так сильно ли росла производительность от античности до 19-20 веков? Наука ж практически в застое в это время была. А ещё слышал мнение, что в капстранах сейчас наоборот, сейчас разрыв между верхушкой и низами гораздо больше, чем в средневековье. Но что в этом плохого, если низы при этом стали жить сытнее? Капиталист же даже не сидит на мешках с деньгами. Он их постоянно вкладывает, т.е., если "не доплатит" одним, то работу и зарплату получат другие. Только нужно различать полезного капиталиста, который всё это делает в своей стране, и украинского хапугу, который урвёт что сможет и побыстрее, а тратить уедет в Майями.