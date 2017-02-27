ЛАД написав:Shaman Всё верно. "безготівка збільшилась". В основном, в результате роста издержек. Издержки разные. Я только об этом и написал.
безготівка збільшилася в 2022 в першу чергу через емісію 400 ярдів грн.
ЛАД, я розумію, що ви не профі - але... кількість грошей (готіка/безготівка) залежить лише від дій НБУ.
інфляція залежить від різних факторів. але інфляція витрат - це лише назва. там ще спіраль - "зп-ціни" більш очевидно, й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.
всі причини інфляції - це лише теорії, там немає встановлених аксіом...
Витрати это не только зарплаты. И НБУ не прибегает к эмиссии просто, потому что так ему захотелось. А то, что я "не профі", так я такого и не утверждал. Но это, к сожалению, не аргумент.
ЛАД З чого почалась дискусія? З вашого припущення що пересічним мало перепадає грошей Я сказав що в тих самих ЗСУ тільки на зарплату йде сотні мільярдів і привів те що знайшов наскоком в гуглі(грубо те що дав штучний інтелект) Ви заявили що це інформація без ссилок а тому ви їй не довіряєте Я витратив свій час і заліз у сайт мінфіну і видав ОФІЦІЙНУ інформацію , яка виявилась ЩЕ БІЛЬШОЮ по сумам витрат на зарплати в ЗСУ
Все просто - 2023 рік щось наплутав ШІ 2024 рік відрізняється тим що сайт мінфінк дав сума на руки+податки , а ШІ дав сума на руки....
Shaman написав:й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.
Можна легко глянути , правда приблизно.. Є Бюджет 2024 року в ньому є стрічка Податки та збори на доходи фізичних осіб - 326 млрд Так як це ПДФО (18%) і Військовий збір 5% , то створюємо пропорцію 326 млрд=23% зарплати Зарплата=326 млрд/23%=1 417 млрд Тепер беремо ВВП за 2024 рік - 7658 млрд і дивимось частку зарплати у ВВП( частка зарплати в створеному продукті) 1417/7658=18,5% можемо подивитись зарплата+податки на зарплату (1417+326)/7658=22,7%
Ясно що частка зарплати в СОБІВАРТОСТІ - вища ніж частка зарплати в кінцевій ціні При чому вища десь в 1,5 рази, і може становити до 30% від собівартості. І ще одне - є відчислення в Пенсійний в розмірі 22% від фонду заробітної плати , а пенсія - це відкладені на майбутнє доходи, тому якщо ще й з пенсійним то частка доходів працівника в собівартості легко перевищить 50% Ціна продажу=собівартість+відчислення в пенсійний+прибуток податки з прибутку + акцизи + ПДВ
budivelnik написав:ЛАД З чого почалась дискусія? З вашого припущення що пересічним мало перепадає грошей Я сказав що в тих самих ЗСУ тільки на зарплату йде сотні мільярдів і привів те що знайшов наскоком в гуглі(грубо те що дав штучний інтелект) Ви заявили що це інформація без ссилок а тому ви їй не довіряєте Я витратив свій час і заліз у сайт мінфіну і видав ОФІЦІЙНУ інформацію , яка виявилась ЩЕ БІЛЬШОЮ по сумам витрат на зарплати в ЗСУ
Все просто - 2023 рік щось наплутав ШІ 2024 рік відрізняється тим що сайт мінфінк дав сума на руки+податки , а ШІ дав сума на руки....
Тогда вы просто неправильно поняли, о чём разговор. Я вообще не говорил о том, мало или много пересічним перепадає грошей. Речь шла исключительно о причинах инфляции. Я считаю, что основной причиной инфляции является рост затрат, а рост зарплат/номинальных доходов населения это следствие инфляции. А не наоборот.
budivelnik написав:Отже отримав працедавець свою долю і що зробив? Витратив на себе? Ні, він вклав її в покупку НОВОГО ІНСТРУМЕНТА Але те що вклав - повернеться ( тіло ) років за 3-5 ( нормальна прибутковість, якщо 30% то через три роки, якщо 20% то через 5 років) При цьому , прибуток від вкладеного він почне отримувати ПІСЛЯ повернення тіла , а работяга ВЕСЬ час отримавши НОВИЙ ЯКІСНИЙ інструмент -отримає ДОДАТКОВУ оплату за вищу ефективність його праці. При цьомц ймовірність що капіталіст не отримає навіть вкладене - дуже висока, в той час коли роботяга з першого місяця отримує додаткові прибутки, яких він би не отримав користуючись менш ефективним інструментом
Щось ти теоретик, навіть паганий. Приклад з реального життя. Велике пгт з 50 тис населення, завод з СРСР який приватизував олігарх (працедавець), робітників 3 тис. Завдячуючи сумлінній праці 3 тис робітників працедавець вкладає прибуток в модернізацію (автоматизація процесів). 2,5 тис працівників на вулицю, 500 лишившихся не оримують "ДОДАТКОВУ оплату за вищу ефективність його праці", тому що є так званий ринок праці, і звільнені 2,5 тис чоловік давлять ринок праці в цьому пгт навіть вниз. Тому ніякі нові інструменти не дадуть підвищення доходів, а лише ринкова ситуація.
BIGor написав:2,5 тис працівників на вулицю, 500 лишившихся не оримують "ДОДАТКОВУ оплату за вищу ефективність його праці", тому що є так званий ринок праці, і звільнені 2,5 тис чоловік давлять ринок праці в цьому пгт навіть вниз. Тому ніякі нові інструменти не дадуть підвищення доходів, а лише ринкова ситуація.
Тут вопрос что считать доходом. Можно, конечно, как налоговая, измерять в гривнах, но обычно людям его интересно измерять в благах (грубо - в буханках хлеба). А про такой доход чуть ли не в детском саду учили, что он базово - это произведение рабочих часов на производительность труда. И новые инструменты для того и внедряются, чтобы поднять производительность труда и таким образом поднять доход при тех же рабочих часах (а это штука, которая имеет легко достижимый естественный предел) или даже уменьшить количество рабочих часов, требуемых для минимального для жизни количества благ. И только благодаря этим инструментам мы медианно живём сильно комфортнее и напрягаемся по жизни меньше, чем не то, что в каменном веке или античности, а даже Европе 18 века. Поэтому их внедрение - это в конечном итоге прекрасно для всех.
А рыночная ситуация - это уже локальная и сиюминутная штука. Ну ОК, в моменте владелец выгнал 5/6 работников, сохранив объём продукции завода. ЗП оставшимся в гривнах оставил ту же, и этим уменишил ФОТ в 6 раз. Эти 5/6 работников вместо завода пойдут и произвут что-то ещё. Таким образом на рынке в целом появится дополнительная продукция, произойдёт дефляция и даже за ту же сумму гривен станет можно купить больше, т.е. доход в благах возрастёт. "так званий ринок праці" - это не что-то ограниченное, иначе мы бы так и жили в пещерах.
Само собой, что если выгнанные будут изображать трутней, то в среднем продуктивность человека останется такой, как была и, соотвественно, средний доход не возрастёт. Ну так трутней даже пчёлы выставляют на мороз. 5/6 вымрут - у оставшихся средний доход возрастёт. Конечно, медианный от этого может и не поменяться, но думаю, что владелец "сверхприбылями" всё таки так или иначе с низовыми работниками поделится. Это многовековая история показывает. А вот если продуктивность не повышать, то средний доход останется каким был и никакая рыночная ситуация этого не изменит.
moveton Красиво излагаете, но в жизни происходит несколько иначе. Может просто расти безработица. Или, как происходит в последние десятилетия, разрастается сфера услуг. Порой сомнительной нужности. И, хотя с точки зрения исторической перспективы, вы правы (во всяком случае, так происходило до сих пор), но для живущих сегодня это может быть похоже на обещания золотого века при коммунизме, как было в Союзе. И, кстати, так, как вы пишете, происходит примерно последние лет 100. А до этого "многовековая история" показывала, что рост производительности труда приводил к росту богатства достаточно тонкого верхнего слоя, а жизнь основной массы людей менялась очень слабо. И пчёлы выставляют на мороз трутней, потому что они уже трутни и не приносят никакой пользы. А эти 5/6 рабочих не были бездельниками, а вполне нормально работали и стали "трутнями" только после того, как их выгнали. И с какой радости "владелец "сверхприбылями" всё таки так или иначе с низовыми работниками поделится", если его ничего к этому не принуждает? По "доброте душевной" или из "благородства"? Не смешно.
ЛАД написав:Может просто расти безработица. Или, как происходит в последние десятилетия, разрастается сфера услуг. Порой сомнительной нужности.
Рост безработицы бывает от разных причин. Если он потому, что в целом есть на всякое неудовлетворённый спрос, но сократили условных кучеров потому, что все пересели на автомобили, то это даже и не проблема. Да, помучаются и побузят, но переквалифицируются. Это постоянный исторический процесс.
Уникальная новая причина: производят товаров уже столько, что больше не нужно, а в самом производстве вкалывают роботы, а человек почти не нужен. Тогда люди уходят в сферу услуг или, если и услуги не нужны (что значит сомнительных? Или есть платежеспособный спрос на них или нет) просто в безработные и живут на нём на безусловный базовый доход (очевидно, что раз всего настолько завались, что больше никому ничего не нужно, то его уже можно организовать). Разве этот второй вариант так уж плох? Да о нём ещё древние греки мечтали. Они, правда, думали, что для такого каждый человек должен иметь не менее трёх рабов, но это уже детали.
ЛАД написав:для живущих сегодня это может быть похоже на обещания золотого века при коммунизме, как было в Союзе.
Живущих где? В Украине? У большинства не сомневаюсь. Потому, что за 34 года существования в ней не очень модно было вкладываться в повышение производительности граждан. А вот про работников Flex, который недавно разбомбили доносились слухи, что совсем не бедствовали и не рвались вместо этого собирать клубнику в Польше. Просто мало таких предприятий было, вот в соответствии со средней производительностью труда и живём.
Союз, кстати, на своей заре как раз демонстрировал, как растёт благосостояние, если повышать производительность труда. Вкладывался в механизацию и образование. И довольно быстро из голода и разрухи (опустим, что к разрухе большевики и привели) получил страну не зажравшуюся (ещё бы, с его-то военным бюджетом), но не совсем уж голодранцев. Запас созданного благополучия в виде, например, АЭС, до сих пор Украину критически поддерживает. Да, с коммунизмом не сложилось, но он всё таки изначально утопия. А Китай убедил граждан, что Компартия не обязана строить именно коммунизм через социализм, зато кто будет лучше работать, тот будет больше получать зарплаты, а не плана на следующий год, и всё для них получилось куда интереснее.
ЛАД написав:И пчёлы выставляют на мороз трутней, потому что они уже трутни и не приносят никакой пользы. А эти 5/6 рабочих не были бездельниками, а вполне нормально работали и стали "трутнями" только после того, как их выгнали.
Да нет же. Наверное, нужно напомнить, что трутень - это не тот, кто жрёт и ничего не делает. У него есть биологическая польза. От них избавляются потому, что до следующей весны они не нужны. А трутни они от рождения. Вот и с рабочими та же история. Перестали быть нужны - выгнали. Но настощие трутни специализированы и им остаётся только подохнуть, а человек может выучиться и чему-то другому. Или считать себя трутнем и сдохнуть с голоду - его право.
ЛАД написав:И с какой радости "владелец "сверхприбылями" всё таки так или иначе с низовыми работниками поделится", если его ничего к этому не принуждает? По "доброте душевной" или из "благородства"? Не смешно.
Базовый механизм: конкуренция за работников. Он почему вообще заплату платит? Из благородства? В это может вмешиваться государство для смягчения социальной напряжённости, но это надо сильно аккуратно - чем оно больше вводит социализм, тем менее интересно владельцам предприятий повышать производительность дальше. Ведь на это повышение вначале потратиться надо.
А насчёт того, что низовые работники стали сытно жить только недавно - ну так сильно ли росла производительность от античности до 19-20 веков? Наука ж практически в застое в это время была. А ещё слышал мнение, что в капстранах сейчас наоборот, сейчас разрыв между верхушкой и низами гораздо больше, чем в средневековье. Но что в этом плохого, если низы при этом стали жить сытнее? Капиталист же даже не сидит на мешках с деньгами. Он их постоянно вкладывает, т.е., если "не доплатит" одним, то работу и зарплату получат другие. Только нужно различать полезного капиталиста, который всё это делает в своей стране, и украинского хапугу, который урвёт что сможет и побыстрее, а тратить уедет в Майями.
moveton написав:Живущих где? В Украине? У большинства не сомневаюсь. Потому, что за 34 года существования в ней не очень модно было вкладываться в повышение производительности граждан. Союз, кстати, на своей заре как раз демонстрировал, как растёт благосостояние, если повышать производительность труда. Вкладывался в механизацию и образование. И довольно быстро из голода и разрухи (опустим, что к разрухе большевики и привели) получил страну не зажравшуюся (ещё бы, с его-то военным бюджетом), но не совсем уж голодранцев. Запас созданного благополучия в виде, например, АЭС, до сих пор Украину критически поддерживает. Да, с коммунизмом не сложилось, но он всё таки изначально утопия. А Китай убедил граждан, что Компартия не обязана строить именно коммунизм через социализм, зато кто будет лучше работать, тот будет больше получать зарплаты, а не плана на следующий год, и всё для них получилось куда интереснее.
І совок звичайно молодець, електростанції побудував і заводи (давно неконкурентні). Не те що інші "капіталістичні" країни, нічого такого не змогли, батенька, вам рочків-то скільки? І які 34 роки, Україна практично не маючі досвіду держави, років за 20 змогла дуже багато чого досягти, неймовірно повисивши рівень життя і "продуктивність" після совка, але потім знову почала втягуватись в орбіту вже рашки. Знову почала відриватися вже після нульових запасів 2014 року незважаючи на постійну війну та мінімальні інвестиції, навіть досягла більших ніж в рф середніх зарплат станом на 2021.
Про Китай ви теж зовсім мало що знаєте, зараз у них якраз відкат, все більше молоді вже не вірить у велику китайську мрію і не хоче важко працювати і потім стрибати з вікон. Навіть на себе витрачати не хочуть. Як далі стимулювати внутрішнє споживання окрім бульбашкової нерухомості - один із головних болів Сі. Та й народжуваність теж до речі, китайці за всіма прогнозами незабаром почнуть вимирати.
Капиталист же даже не сидит на мешках с деньгами. Он их постоянно вкладывает, т.е., если "не доплатит" одним, то работу и зарплату получат другие. Только нужно различать полезного капиталиста, который всё это делает в своей стране, и украинского хапугу, который урвёт что сможет и побыстрее, а тратить уедет в Майями.
З одного боку начебто розумієте що "капіталіст" на мішках не сидить, з іншого - який бізнесмен, крім дрібного, зможе витратити істотну частину свого капіталу на себе? Картинок у радянських журналах надивилися? Та будь-який крутий особняк навіть одного відсотка нормального капіталу не вартий, а іноді й одного відсотка від одного відсотка.
Капітал – інвестується. І туди де прибутковість більша, а не там де заводи чи працівники щось непотрібне клепають. Зараз глобально величезні кошти інвестують в ШІ, тільки за рахунок цього американська економіка поки не в рецесії. У нас крім сфери послуг вже зараз неймовірно зростає мілітек, а років через 10 він взагалі буде першим у Європі з великим відривом.
Але вам із вашим світоглядом напевно вже справді час на пенсію, на базовий дохід, ну або в Майямі (був там, вся Флорида клоака ще та).
ЛАД написав:Может просто расти безработица. Или, как происходит в последние десятилетия, разрастается сфера услуг. Порой сомнительной нужности.
Рост безработицы бывает от разных причин. Если он потому, что в целом есть на всякое неудовлетворённый спрос, но сократили условных кучеров потому, что все пересели на автомобили, то это даже и не проблема. Да, помучаются и побузят, но переквалифицируются. Это постоянный исторический процесс.
Уникальная новая причина: производят товаров уже столько, что больше не нужно, а в самом производстве вкалывают роботы, а человек почти не нужен. Тогда люди уходят в сферу услуг или, если и услуги не нужны (что значит сомнительных? Или есть платежеспособный спрос на них или нет) просто в безработные и живут на нём на безусловный базовый доход (очевидно, что раз всего настолько завались, что больше никому ничего не нужно, то его уже можно организовать). Разве этот второй вариант так уж плох? Да о нём ещё древние греки мечтали. Они, правда, думали, что для такого каждый человек должен иметь не менее трёх рабов, но это уже детали.