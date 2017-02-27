Додано: Сер 22 жов, 2025 19:22

ЛАД написав: Сколько вам лет? Вы жили в Союзе, чтобы так уверенно сравнивать и заявлять?

И прямо-таки "незрівнянно"?

ЛАД написав: Но сравнение средней и медианной зарплаты просто умиляет. Так сравнивать можете где-нибудь на лавочке в компании за пивком.

А у нас в Украине медианная = средней?

И я уж молчу о том, что вы, как принято, источники своих цифр не указываете.



Я в совку не просто жив, а й у чергах стояв, і пакетики прав і сушив, і чудово пам'ятаю як прості джинси були нездійсненною мрією на яку збирали рік і більше.Ви серйозно зараз захищатимете рівень життя в СРСР?Значітєльно, ога. Да, сомніваюсь!Вивчіть що таке індекс Джині для початку і як він впливає на розрив між медіаною та середньою. Україна одна з найрівніших країн в цьому плані.За даними Держстату, середня зарплата в країні станом на вересень 2024 року була 20 592 грн на місяць.При цьому, за розрахунками експертів, медіанна зарплата, тобто така, яку найчастіше отримують українці, на січень 2025 року становить 17 000 - 21 000 грн.При цьому в москві у 2023 середня зп була 1250 баксів, але майже всі регіони отримували в районі 40к (440 $ при середньому курсі). Табличка з рос. вікіпедії між іншим:У середньому вони якраз їдять голубці. При цьому за межею бідності живуть десь 20 мільйонів громадян з доходами менше 100 з чимось баксів, і це за даними їхнього росстату.Без коментарів..Якщо вірите чатжпт то хоча б давайте запит англійською чи українською, у російській мові він давно отруєний інфою з певних сайтів (які в тому числі масово йому вкидають для "навчання"). І так, джерела теж запитуйте, так воно менше галюцинує.