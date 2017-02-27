RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:21

  _hunter написав:........
Есть мнение, что развал совка начался с Национальной выставки, а первый макдак его, собственно, зафиксировал :D

Не врубился.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:45

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:......
Какие джинсы? Фирменные? Да, сложно было.
Но вы знаете, я спокойно обходился советскими или какими уж там, не помню, не обращал внимание. Да, качество не то, но я от этого не страдал.

........
Есть мнение, что развал совка начался с Национальной выставки, а первый макдак его, собственно, зафиксировал :D

Не врубился.


Сложно страдать о чем-то, о чем человек понятия не имеет.
Но копаться в старых некрологах - особого смысла нет...
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 00:41

  _hunter написав:.......
Сложно страдать о чем-то, о чем человек понятия не имеет.
Но копаться в старых некрологах - особого смысла нет...

Тогда уж с 6-й Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (1957 год, Москва). :)
Не соображу, какую Национальную выставку вы имеете ввиду.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 06:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зайшов почитати про валютний курс - здря зайшов)
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:16

  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Есть мнение, что развал совка начался с Национальной выставки, а первый макдак его, собственно, зафиксировал :D

Не врубился.


це він про виставу в Манеже (1 грудня 1962р) , де Хрущев назвав майстрів п*д*расами

Перший ресторан «Макдоналдс» відкрився в Москві на Пушкінській площі 31 січня 1990 року, за кілька місяців до розпаду СРСР. Ця подія викликала величезний ажіотаж, і того дня біля ресторану вишикувалася черга з понад 30 тисяч людей, бажаючих спробувати бургери та інші страви мережі.


по факту ссср невпорався у гонці озброєнь і надірвався, взяв непосильні для себе забов"язання, те саме що сьогодні і путін (2023р "економака рф вийшла на 4 місце в світі"

Контекст промови: Путін неодноразово робив подібні заяви, наприклад, під час виступу на Східному економічному форумі у вересні 2024 року та раніше, у 2023 році. Його мета — створити в російському суспільстві враження економічного успіху, незважаючи на міжнародні санкції та наслідки війни.


2025р-все іде по плану
Да, многие экономисты и официальные лица считают, что российская экономика перегрета из-за быстрого роста, вызванного военными расходами, который привел к дефициту кадров, исчерпанию производственных мощностей и высокой инфляции


путін каже про 1,1% рост ввп, факти це в межах похибки (або приписки як в ссср), 6трлн дефіцит бюджету

Деякі регіони Російської Федерації переживають серйозні економічні труднощі, що призводить до фінансової кризи. Зокрема, Архангельська, Калмикія, Волгоградська, Бєлгородська, Ульяновська, Іркутська та Мурманська області мають критично низькі фінансові резерви, а загальне фінансове тиск позначається на соціальній ситуації в країні.
Регіони з найнижчими фінансовими резервами
Архангельська область: Має резерв лише 0,03% від річного бюджету (50 млн рублів при 156 млрд річного бюджету).
Калмикія: Залишилось 40 млн рублів.
Волгоградська область: Має 100 млн рублів.
Бєлгородська область: Має 200 млн рублів.
Ульяновська та Іркутська області: Зберегли не більше 0,5–0,7% річного фінансування.
Мурманська область: Зберегла не більше 0,5–0,7% річного фінансування.


це тільки початок кризи, з кожним днем буде гірше
якщо санкції від США і ЄС зведуть до мінімума профіт від торгівлі нафтою/газом
почнуться голодні бунти як в кінці 80х
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:18

  cherchiltank написав:Зайшов почитати про валютний курс - здря зайшов)


в якому місті/селі цікавить курс, все давно не сайтах

у гілці ДС вже давно не про курс (років так 6)


https://курс.ком.юа/gorod/1551-odessa

42.05-42.10
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:37

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.......
Сложно страдать о чем-то, о чем человек понятия не имеет.
Но копаться в старых некрологах - особого смысла нет...

Тогда уж с 6-й Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (1957 год, Москва). :)
Не соображу, какую Национальную выставку вы имеете ввиду.

Извеняюсь - думал будет из контекста понятно - "Американская национальная выставка" 1959 года
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:27

  prodigy написав:
  cherchiltank написав:Зайшов почитати про валютний курс - здря зайшов)


в якому місті/селі цікавить курс, все давно не сайтах

у гілці ДС вже давно не про курс (років так 6)


https://курс.ком.юа/gorod/1551-odessa

42.05-42.10

Припускаю, малось на увазі не стільки про цифри обмінок, скільки про тенденції. Як не як вчора НБУ мав засідання на якому озвучив, що зберіг облікову ставку. А на форумі який називається Валютний ринок в контексті - про це ні слова.

Гілка живе дописами форумчан які його наповнюють та, відповідно, витрачають свій час.

Компенсація за цей витрачений час полягає у МОЖЛИВОСТІ отримати дискусію із питання яке зазначене в темі форуму.

Якщо цієї компенсації (дискусії) не має, то сенс відвідування форуму втрачається.

Так розумію, що в адміністрації сайту не знайшлось можливості/бажання/фінансової мотивації адмініструвати дану гілку форуму. Була зроблена ставка на ведення Ютуб каналу.

Побажаємо їм успіхів і цій нелегкій справі.
На мою суб'єктивну думку, таких форумів в країні обмаль, а подібних ютуб каналів багато. Але як то кажуть - «Хозяин — барин» (на жаль не знайшов влучного українського аналога даного вислову)

Що маємо - те маємо...
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:41

  Realist написав:На мою суб'єктивну думку, таких форумів в країні обмаль, а подібних ютуб каналів багато.

Увы, такие форумы давно остались за бортом прогресса. Мало не только форумов, но и таких динозавров, как мы, кто сидит на форумах.
Не хочет нынче народ тексты читать, всем видео подавай.
Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:И не надо путать капиталиста и "хапугу, который урвёт что сможет и побыстрее, а тратить уедет в Майями". Это совсем разные люди.
Тут нюанс....
Хапуг -дуже мало
Тай такого щоб вивезти БІЗНЕС за кордон - ще менше..., а якщо бізнес залишився в Україні - то яке кому діло куди поїде витрачати СВОЇ гроші власник бізнесу.
До речі
Якщо я 30 років ТУТ вкладав,все що вклав тут лишиться, а жити на відсотки з бізнесу(працюючого в Україні) поїду в середземноморья..
я хапуга чи ні?

Тому
викиньте свій партквиток-і живіть реаліями..
комуністична система показала свою нежиттєздатність.
Тому навіщо агітувати за те що в жодній з країн світу не показало результату?
ви що мазохіст?
колетесь , плачете, але лізите на кактус його жерти?
