Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:37

budivelnik написав: ЛАД написав: И не надо путать капиталиста и "хапугу, который урвёт что сможет и побыстрее, а тратить уедет в Майями". Это совсем разные люди. И не надо путать капиталиста и "хапугу, который урвёт что сможет и побыстрее, а тратить уедет в Майями". Это совсем разные люди. Тут нюанс....

Хапуг -дуже мало

Тай такого щоб вивезти БІЗНЕС за кордон - ще менше..., а якщо бізнес залишився в Україні - то яке кому діло куди поїде витрачати СВОЇ гроші власник бізнесу.

До речі

Якщо я 30 років ТУТ вкладав,все що вклав тут лишиться, а жити на відсотки з бізнесу(працюючого в Україні) поїду в середземноморья..

Я вам на другой ветке уже написал - перестаньте разговаривать с голосами в собственной голове. Сплошные ошибки.Хапуг вполне достаточно. Даже больше, чем нужно. Но бизнесменыхапуги.Хапуги это взяточники, коррупционеры и т.п. По моему, это вполне ясно из того предложения, на которое вы вроде как отвечаете. Я там чётко разделил капиталистов и хапуг. И разделение идёт не по принципу, кто где тратит свои деньги.Примеров того, что "вивезли БІЗНЕС за кордон" тоже достаточно. Не обязательно целиком.Вы имеете полное право "жити на відсотки з бізнесу(працюючого в Україні) поїду в середземноморья". Или даже закрыть бизнес и жить за заработанные деньги где угодно.Но точности ради для государства и общества это нежелательно. Это ведёт к уменьшению ВВП - как минимум, снижается потребление, уменьшается сумма налогов (теряется НДС, которые человек платит при покупке любого товара), происходит отток валюты из страны. Это относится, в т.ч., и к нашим отдыхающим за границей. Но из этого не следует, что отдых за границей надо запретить.Ваш пост отредактирован (очень надеюсь, что вы это сделали сами).Если модераторы, то спасибо.Поэтому остальное, что там было, комментировать не буду.