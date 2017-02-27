RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11984119851198611987
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:поїду в середземноморья..


не раджу, краще відпочивати вдома(100% немає москалів і білорусів),
хоч в Карпатах, хоч біля Одеси

а Греції, Італія(Іспанії), Кіпрі, Туреччині-99,99% буде бачити москалів в готелі і на морі
prodigy
 
Повідомлень: 12752
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:37

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И не надо путать капиталиста и "хапугу, который урвёт что сможет и побыстрее, а тратить уедет в Майями". Это совсем разные люди.
Тут нюанс....
Хапуг -дуже мало
Тай такого щоб вивезти БІЗНЕС за кордон - ще менше..., а якщо бізнес залишився в Україні - то яке кому діло куди поїде витрачати СВОЇ гроші власник бізнесу.
До речі
Якщо я 30 років ТУТ вкладав,все що вклав тут лишиться, а жити на відсотки з бізнесу(працюючого в Україні) поїду в середземноморья..
я хапуга чи ні?
Я вам на другой ветке уже написал - перестаньте разговаривать с голосами в собственной голове. Сплошные ошибки.

Хапуг вполне достаточно. Даже больше, чем нужно. Но бизнесмены не хапуги.
Хапуги это взяточники, коррупционеры и т.п. По моему, это вполне ясно из того предложения, на которое вы вроде как отвечаете. Я там чётко разделил капиталистов и хапуг. И разделение идёт не по принципу, кто где тратит свои деньги.

Примеров того, что "вивезли БІЗНЕС за кордон" тоже достаточно. Не обязательно целиком.
Вы имеете полное право "жити на відсотки з бізнесу(працюючого в Україні) поїду в середземноморья". Или даже закрыть бизнес и жить за заработанные деньги где угодно.
Но точности ради для государства и общества это нежелательно. Это ведёт к уменьшению ВВП - как минимум, снижается потребление, уменьшается сумма налогов (теряется НДС, которые человек платит при покупке любого товара), происходит отток валюты из страны. Это относится, в т.ч., и к нашим отдыхающим за границей. Но из этого не следует, что отдых за границей надо запретить. :)

Ваш пост отредактирован (очень надеюсь, что вы это сделали сами).
Если модераторы, то спасибо.
Поэтому остальное, что там было, комментировать не буду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Всё верно.
"безготівка збільшилась". В основном, в результате роста издержек. Издержки разные.
Я только об этом и написал.

безготівка збільшилася в 2022 в першу чергу через емісію 400 ярдів грн.

ЛАД, я розумію, що ви не профі - але... кількість грошей (готіка/безготівка) залежить лише від дій НБУ.

інфляція залежить від різних факторів. але інфляція витрат - це лише назва. там ще спіраль - "зп-ціни" більш очевидно, й то... я не зустрічав долю зп в собівартості більше 20% в Україні - тому навіть цей фактор не є домінуючим.

всі причини інфляції - це лише теорії, там немає встановлених аксіом...

Витрати это не только зарплаты.
И НБУ не прибегает к эмиссии просто, потому что так ему захотелось.
А то, что я "не профі", так я такого и не утверждал. Но это, к сожалению, не аргумент.

емісію роблять коли державі треба витратити більше, ніж вона може отримати - ось й весь рецепт...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:27

prodigy
На Майорці несподівано багато зустрічав наших,кацапів було достатньо мало
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 443
З нами з: 07.04.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11984119851198611987
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 214, 215, 216
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2159 13585366
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 жов, 2025 19:35
Успіх
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3637, 3638, 3639
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36386 38089173
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 жов, 2025 08:46
The_Rebel
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23538204
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.