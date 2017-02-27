не раджу, краще відпочивати вдома(100% немає москалів і білорусів),
хоч в Карпатах, хоч біля Одеси
а Греції, Італія(Іспанії), Кіпрі, Туреччині-99,99% буде бачити москалів в готелі і на морі
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:37
Я вам на другой ветке уже написал - перестаньте разговаривать с голосами в собственной голове. Сплошные ошибки.
Хапуг вполне достаточно. Даже больше, чем нужно. Но бизнесмены не хапуги.
Хапуги это взяточники, коррупционеры и т.п. По моему, это вполне ясно из того предложения, на которое вы вроде как отвечаете. Я там чётко разделил капиталистов и хапуг. И разделение идёт не по принципу, кто где тратит свои деньги.
Примеров того, что "вивезли БІЗНЕС за кордон" тоже достаточно. Не обязательно целиком.
Вы имеете полное право "жити на відсотки з бізнесу(працюючого в Україні) поїду в середземноморья". Или даже закрыть бизнес и жить за заработанные деньги где угодно.
Но точности ради для государства и общества это нежелательно. Это ведёт к уменьшению ВВП - как минимум, снижается потребление, уменьшается сумма налогов (теряется НДС, которые человек платит при покупке любого товара), происходит отток валюты из страны. Это относится, в т.ч., и к нашим отдыхающим за границей. Но из этого не следует, что отдых за границей надо запретить.
Ваш пост отредактирован (очень надеюсь, что вы это сделали сами).
Если модераторы, то спасибо.
Поэтому остальное, что там было, комментировать не буду.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:47
емісію роблять коли державі треба витратити більше, ніж вона може отримати - ось й весь рецепт...
Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:27
prodigy
На Майорці несподівано багато зустрічав наших,кацапів було достатньо мало
Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не розумію чому модератори почистили просте питання
Чому діти/внуки/родичі всіх Генсеків совка - зараз живуть в Європі/США/Британії , і чомусь проігнорували країну чучхе , комуністичний китай і світоч південної америки Кубу...
Я б ще зрозумів якби хтось один втік. а то і сраліна і хрущова і брєжнєва і горбачєва - ВСІ вибрали тих кого проклинали.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Знаєш як 99% порушників соціалістичної справедливості - СПЕКУЛЯНТІВ - перетворили в поважних людей?
Просто прийняли закон про кооперацію
Так само валютних мінял з розстрільної статті - зробили підприємцями...
Зараз точиться дискусія - курви це заборонено? чи поважні платники податків
мєнти кажуть що заборонено-гетьманцев настоює що поважні платники...
Так що море тих кого ТИ особисто сьогодні вважаєш ХАПУГАМИ - це просто відрижка тієї системи яку ти будував.
Помреш ти і ті хто її сьогодні підтримує - виявиться що ХАПУГ в реалі то й немає....
ПС
а кого ти запишеш в хапуги?
Є небагато людей які отримують зарплату від Держави
200 000 чиновників-від рівня села до Президента
300 000 силовиків (поліція/МЧС)
400 000 вчителів
600 000 медиків
1 000 000 ЗСУ....
і
20 000 000 працездатного віку...
То як - скільки і в якій категорії -поломали твоє життя так , що ти їх ненавидиш лютою ненавистю , аж до коричневих потоків по галіфе?
|