Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 07:28

  moveton написав:
  Shaman написав:курс долар вже більше 42, а тут тиша. щось зовсім курс перестав цікавити :oops:

А что тут интересного? Обычная сезонность. Разве что жаловаться, что слабовато растёт - едва к уровню декабря прошлого года вернулись. Хотя бы па55, ожидаемых ещё в феврале 2023, уже никто даже не мечтает.

яка сезонність при ручному керуванні? ;)

це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10215
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 08:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що там в нас аналітики говорять, з тим що швець розповідав, про запаси золота в китаю, скидування облігацій. Може курс стане не актуальним?
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 390
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:13

  Shaman написав:яка сезонність при ручному керуванні? ;)

це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг?

Какая есть сезонность. Год назад другое управление было что ли? Я так понимаю, что НБУ всё таки не зубами курс держит, а следует спросу. Но, вроде, и паники нет. Может и доберём ещё 5% к НГ, как давно пора, и то не факт. Потом опять на спад.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:15

  moveton написав:
  Shaman написав:яка сезонність при ручному керуванні? ;)

це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг?

Какая есть сезонность. Год назад другое управление было что ли? Я так понимаю, что НБУ всё таки не зубами курс держит, а следует спросу. Но, вроде, и паники нет. Может и доберём ещё 5% к НГ, как давно пора, и то не факт. Потом опять на спад.

якась методика є, але щось не вдається її відслідкувати :oops: хоча б до 43 маємо дійти 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10215
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:27

  Shaman написав:якась методика є, але щось не вдається її відслідкувати :oops: хоча б до 43 маємо дійти 8)

Дойдём. Но это ж ни о чём. Для компенсации сверхдоходности гривнеОВГЗ хотя бы 47 надо. Но сомнительно, что даже столько будет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:47

  moveton написав:
  Shaman написав:якась методика є, але щось не вдається її відслідкувати :oops: хоча б до 43 маємо дійти 8)

Дойдём. Но это ж ни о чём. Для компенсации сверхдоходности гривнеОВГЗ хотя бы 47 надо. Но сомнительно, что даже столько будет.

ОВДП - це зараз святий Грааль, тому ніхто його не буде наздоганяти. але курс 43-44 - й девал, й ОВДП все одно вигідний - так собі золота середина...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10215
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:50

  Shaman написав:ОВДП - це зараз святий Грааль, тому ніхто його не буде наздоганяти. але курс 43-44 - й девал, й ОВДП все одно вигідний - так собі золота середина...

Так 45-47 - это и есть середина. 43 - это даже не девал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 23.03.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:46

Ото часи настали - вже ніхто не хоче дешевшого долара)))
Видно, що усі нахапались долара і сидять в ньому по самі помідори))
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8786
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг?


в МВФ працювали і працюють ідіоти
МВФ вимагає девальвації гривні, бо це на їх думку дасть більше податків в бюджет
від експортерів, а так як врожай у 2025 нижче середнього, то значного зиску не буде

а що буде? за два тижні попит на валюту зріс на 20% порівняно з вереснем,
працює мультиплікатор: почне дорожчати пальне, це потягне за собою ціни на все (головне на продукти і ліки-що для пенсіонерів і бюджетників 60-80% витрат пенсії)
депозити в банках вже не цікаві при середніх відсотках 10-11% на 3міс

тобто це по факту постріл в ногу

умовно, треба надати Україні кредит 30млрд, вимагають девальвації
і як це міняє ситуацію-треба кредит 29,95млрд (ну це вже значно краще)
prodigy
 
Повідомлень: 12766
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 20:37

  Успіх написав:Ото часи настали - вже ніхто не хоче дешевшого долара)))
Видно, що усі нахапались долара і сидять в ньому по самі помідори))

Мда, для спекулів печалька :o
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 31.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Форум:
