Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 жов, 2025 11:30
Shaman написав: Сибарит написав: Shaman написав:
на 4й квартал не вистачало грошей через іншу причину, а не через курс. а курс так, влада штучно тримає, бо вважає, що об'єктивне зростання курсу буде надто хвилювати населення...
Или считает, что это отрицательно скажется на импорте, который сейчас почти весь критичен.
далеко не весь - умовно половина так. а друга половина - телефони, електрокари та багато чого іншого з мирного часу...
Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.
А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 9035
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6499 раз.
- Подякували: 21674 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 11:45
Сибарит написав: Shaman написав: Сибарит написав:
Или считает, что это отрицательно скажется на импорте, который сейчас почти весь критичен.
далеко не весь - умовно половина так. а друга половина - телефони, електрокари та багато чого іншого з мирного часу...
Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.
А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
з електрикою складніше - треба відповідальне споживання - а саме збільшення споживання вночі, й обмеження вранці й особливо ввечері. якби всі заряджали кари вночі, може навпаки був би позитивний ефект
Shaman
Повідомлень: 10247
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1667 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 11:49
Shaman написав:
з електрикою складніше - треба відповідальне споживання - а саме збільшення споживання вночі, й обмеження вранці й особливо ввечері. якби всі заряджали кари вночі, може навпаки був би позитивний ефект
Извините, но в массовую ответственность я отказываюсь верить категорически. Проще поверить в Деда Мороза.
Нас же еще в школе учили: битие определяет сознание. (я не опечатался)
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 9035
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6499 раз.
- Подякували: 21674 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 11:54
Сибарит написав: Shaman написав:
з електрикою складніше - треба відповідальне споживання - а саме збільшення споживання вночі, й обмеження вранці й особливо ввечері. якби всі заряджали кари вночі, може навпаки був би позитивний ефект
Извините, но в массовую ответственность я отказываюсь верить категорически. Проще поверить в Деда Мороза.
Нас же еще в школе учили: битие определяет сознание. (я не опечатался)
більшість власників електрокарів здається заряджаються на публічних зарядках по кінським тарифам, але часто і вночі. Я заряджаю біля свого будинку в період 23:00-07:00 від розетки щоб дешевше, ще 1 колега так робить, а інший навіть протягнув собі фазу з квартири для нічної зарядки
А вдень в основному заряджаються небагато хто, або не на повну
Vitalych-new
Повідомлень: 1390
З нами з: 04.06.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 447 раз.
Профіль
Додано: Чет 30 жов, 2025 13:03
whois2010 написав:
Кожну суботу я роблю закупівлю продуктів на тиждень. Завжди приблизно один і той самий набір продуктів. Кожен тиждень цінник змінюється на 3-5-7%. Деякі позиції нарощують одразу по 10-12%. Це через інфляцію долара?
И из за инфляции доллара, раз гривна в ответ не укрепляется, Но основной фактор - это всё таки стоимость производства, которое сейчас сильно подороже, чем в более мирное время. Но если "Кожен тиждень цінник змінюється на 3-5-7%", то может в другой магазин начать ходить? 5% в неделю - это, на минуточку, 13 раз в год. В других магазинах не настолько плохо.
Наверное, НБУ может начать продавать, например, по 48. Может даже рынок от этого меньше покупать долларов не станет. Ну вырастут цены в гривнах ещё быстрее, оставшись в долларах на те же "Кожен тиждень цінник змінюється на 3-5-7%". А надо?
moveton
Повідомлень: 6096
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 753 раз.
Профіль
