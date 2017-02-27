Сибарит написав:А когда речь идет об аварийных отключениях, всегда есть "последний потребитель", включение которого сделало падение частоты критическим. И ему не обязательно быть слишком мощным.
Он-то, конечно, есть, но это не значит, что экономить нужно именно на нём. Я тоже подозреваю, что бытовые электроотопители сейчас жрут на порядок побольше электромобилей, а ведь их можно заменить на более тёплую одежду, которая бензина не требует. Кстати, для этого даже новых запретов вводить не надо. Наоборот, упростить жизнь убиранием субсидирования э/э для физиков. По цене промпотребителей народ сам включать обогреватели поменьше станет.
Угу. Давайте ещё и газ субсидировать перестанем. Что ещё?
У нас, видимо, по вашему мнению всё ещё слишком много людей. Надо их вымораживать. Не захотят, пусть уезжают, пока Европа принимает наших беженцев. Здесь должны остаться только армия и те, кто работает на оборонку. Это ж какая экономия будет!
Кстати, может, вы возобновите производство валенок? Потом введём "валеночные патрули", которые будут ходить по квартирам и проверять, все ли одеты в пальто и валенки. За нврушение - серьёзный штраф. Вас уже свободно можно избирать в ВР.
budivelnik написав:1 Хто заважає ЗБІЛЬШИТИ в три рази пробіг? Отримаєте замість 0,15% генерації - 0,45% 2 Як я розумію - а частину повідомлення про паливо для ДВС -Ви викинули свідомо , бо тоді і його треба враховувати в порівнянні
Начнем с конца. Я совершенно сознательно избегаю оверквотинга, поэтому оставил именно тот фрагмент, в котором требовалось указать на нестыковки в цифрах. Потребление топлива меня, в данной ситуации волнует мало, поскольку явного дефицита топлива не наблюдается.
Увеличение в 3 раза пробега будет чрезмерным, ибо выйдем уже на средний пробег автомобиля, в 2 раза будет более реалистично. Однако, если учесть сокращение генерации, цифра может оказаться реалистичной. Остался только вопрос оценки этой цифры. В условиях жесточайшего физического дефицита, полпроцента излишнего потребления выглядят катастрофически. А постоянная тенденция роста количества электромобилей выглядит крайне пугающей.
реально там из 193000 зарегистрированных электромобилей какая-то часть на оккупированых, какая-то — за границей ездит, что-то дома заряжают от солнца местами плюс импорт электроэнергии, так что настоящий эффект от электромобилей — это, наверное, 0.3% от всего потребления.
ЛАД написав:О "середине ноября" я разговоров не слышал. Решение правительства о включении отопления уже пару дней назад принято и Свириденко заявляла об этом.
А какое отношение Свириденко имеет к включениям в Харькове и Одессе? Это мэрии городов в индивидуальном порядке должны бы решать (у нас, правда, именно мэра пару недель назад выгнали под соусом, что вдруг обнаружилось, что он и российский гражданин). Наш ворсовет сказал, что правительство разрешило включать на своё усмотрение с начала ноября, ему кажется, что сейчас аномально жарко и пару недель обойдёмся. В Харькове должны бы пораньше. А кому хотя бы в прошлом году включали только в декабре - это мне самому интересно. Где-то в Болгарии, наверное.