Додано: Чет 30 жов, 2025 18:20

ЛАД написав: Давайте ещё и газ субсидировать перестанем.

Что ещё?

ЛАД написав: У нас, видимо, по вашему мнению всё ещё слишком много людей. Надо их вымораживать. Не захотят, пусть уезжают, пока Европа принимает наших беженцев. Здесь должны остаться только армия и те, кто работает на оборонку. Это ж какая экономия будет!

ЛАД написав: Кстати, может, вы возобновите производство валенок? Потом введём "валеночные патрули", которые будут ходить по квартирам и проверять, все ли одеты в пальто и валенки. За нврушение - серьёзный штраф.

И газ. Может и что-то ещё. Я не знаю полного списка на что у нас субсидии.Так в Европе, вроде, как раз субсидированием коммуналки физиков не увлекаются. Пока не вымерзли. А у нас зачем-то играют в показуху a la СССР, перекладывая эти деньги в цены на товары для тех же самых пересичных. Я ж не говорю ограничить потребление на человека в месяц (а вот это как раз будет результатом ограничения цен). Почему обычный подход всем платить рыночную цену вдруг стал ужасен? Да, он может быть сделает безработными некоторое количество человек, которые сейчас считают эти субсидии. Что ж делать, пусть уезжают, если ничего другого не умеют. Может в Европе их такие вакансии ждут.Господи, зачем? Если валенки будут экономически оправданы, то их без всяких патрулей будут производить и надевать. А если не будут, то и ладно.