Додано: Чет 30 жов, 2025 20:10

ЛАД написав: Во времена СССР ээ и газ были действительно дещёвые.

ЛАД написав: Если сегодня убрать субсидирование ээ и газа, то будет очень грустно и даже больно. А о повышении зарплат вы как-то не упомянули.

ЛАД написав: Долги населения за коммуналку уже и сегодня очень большие.

Маленькая проблема в том, что сделать валенки стоит до того, как убирать субсидирование. Наша нынешняя "зимняя" обувь рассчитана, в основном, на недолгое пребывание в холоде.

Встречал расчёты, что нет и средняя ЗП в кВтч тогда поменьше выходила. Газ сложно сравнивать потому, что никто счётчики не ставил. Но то такое.Кому-то грустно, кому-то веселее. Повышение зарплат я не упомянул потому, что это как раз государство сделать не может, если не возвращать экономику к совковой. Может на освободившиеся от субсидирования деньги увеличить зарплат бюджетникам. Может налоги уменьшить и этим уменьшить цены и тогда может и повышение ЗП не так уж нужно. А не бюджетникам о повышении своих ЗП нужно самостоятельно заботиться. Этого в 1991 году и хотели.Это уже про другое совсем. Скорее про то, что население не любит платить там, где может этого не делать. Электричество отключают при долге моментально - так оказывается, что вполне могут платить. Есть и масса других причин. Кто-то выехал и не хочет платить за отопление оставшейся квартиры. Кто-то из принципа потому, что начисляют неадекватно. У меня, например, котельная на два дома, несколько лет назад тепловики поставили себе счётчик и сказали, что теперь платим по нему. Ну платили, хотя получалось подороже городской ТЭЦ со всеми её потерями на теплотрассах. Потом второй дом поставил дополнительный счётчик чисто себе и тепловики первому дому выкатили счёт по принципу их счётчик минут счётчик второго дома. Цена увеличилась раза в 4. На вопрос что за нах они с ясным взором ответили, что у них не может измеряться неправильно, а значит в первом доме каждый ежедневно набирал себе из трубы отопления бассейн горячей воды. Ну поставил и первый дом себе свой счётчик и оказалось, что никаких бассейнов нет (а тепловики резко раскопали трубу). Но старый счёт никто анулировать не собирается. Сейчас вообще по всему городу напасть: две коммунальные компании одновременно считают, что они обслуживают дома и каждая присылает свой счёт. Народ, разумеется, крутит пальцем у виска и не платит ни одной. Правильно делает, но формально долги растут.Та ладно. Уж тёплых носков дефицита нет. Мы же про квартиры говорим, где ниже нуля не будет. Для такого имеющейгося ассортимента обуви и одежды достаточно. А если в квартире будет мороз, то замёрзший водопровод будет более важной проблемой, чем нехватка валенок.