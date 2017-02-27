|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:24
budivelnik написав:
50 млрд грн недоотриманого податку....
Вот тут и нужно читать и вторую половину моего поста. Этот "недополученный налог" при грамотном хозяйствовании за счёт увеличений налоговой базы может увеличить сбор по другим налогам на условные 100 лярдов. Нельзя его считать отдельно. Наоборот, это прекрасно, если вместо импортного бензина будут пользоваться электроэнергией наших ВЭС, СЭС и АЭС (кстати, до 2022 года из каждого утюга кричали, что очень хотим идти по такому пути, а также для отопления вместо импортного газа перейти на электричество). Вот ещё бы к крикам пару реакторов достроить, а не десятилетиями рассказывать, что буквально завтра они на ХАЭС появятся и осталось только начать и кончить...
budivelnik написав:
треба задумуватись як будемо компенсувати через 3 роки 10 млрд і через 20 років 100 млрд в рік.....
Вот именно ЗАДУМЫВАТЬСЯ. На горизонт в хотя бы десятилетия. А не знать только "корову нужно меньше кормить и больше доить".
moveton
3
7
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:32
moveton написав:
Этот "недополученный налог" при грамотном хозяйствовании за счёт увеличений налоговой базы может увеличить сбор по другим налогам на условные 100 лярдов.
Я хіба проти?
Просто це називається
або
скрите субсидіювання
або
надлишкове оподаткування....
Це ж те саме що оподаткування
на єдиному 2 група - ЄСВ і ПДФО як з мінімалки
на загальному на підприємстві платнику ПДВ - оподаткування Фонду оплати праці в рази більше....
Тому
Якщо ми МОЖЕМО дотувати єдиноподатників - то може й загальну систему приведемо до вигляду єдиноподатної
так само і з електромобілями
якщо дотуємо електромобілі - то як бути з двс? може й з них заберемо 2 грн/км і продамо їм бензин не по 60 а хоча б по 40, і тоді замість 40 грн податків в літрі-залишимо тільки 20?
budivelnik
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:34
відразу зрозуміло, що народ турбує - як зайшла мова про опалення, кілька сторінок обговорень. а курс - то таке
Shaman
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:44
Сибарит написав: Shaman написав: Сибарит написав:
Или считает, что это отрицательно скажется на импорте, который сейчас почти весь критичен.
далеко не весь - умовно половина так. а друга половина - телефони, електрокари та багато чого іншого з мирного часу...
Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.
А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
всі кажуть про зростання цін. а чому ніхто не дивиться на інший бік медалі. зростання цін актуально, коли є гроші для покупок. але чому всі забувають, що при фіксованому курсі падає експорт та зростає імпорт - всього. й ще ця хибна думка, що дешева гривня потрібна лише експортерам. імпорт душить внутрішнє виробництво ще ефективніше. й коли доля польських сиров зростає, то десь в нас працює в збиток молочні підприємства. тому можемо мати низьку інфляцію, але грошей у населення на закупки стане ще менше. й збільшення економіки після девалу буде не миттєвим
так, в нашій країни чомусь існує культура різких девалів - тобто тримаємо-тримаємо, а потім, ну не змогли. й моя думка, що шкоди від цього більше. й не бачу жодної причини, чому не робити щорічний девал 5-10% - пропорційно інфляції - та й інструмент є. а економіку не обманеш - рано чи пізно девал все одно буде...
Shaman
