Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:24
budivelnik написав:
50 млрд грн недоотриманого податку....
Вот тут и нужно читать и вторую половину моего поста. Этот "недополученный налог" при грамотном хозяйствовании за счёт увеличений налоговой базы может увеличить сбор по другим налогам на условные 100 лярдов. Нельзя его считать отдельно. Наоборот, это прекрасно, если вместо импортного бензина будут пользоваться электроэнергией наших ВЭС, СЭС и АЭС (кстати, до 2022 года из каждого утюга кричали, что очень хотим идти по такому пути, а также для отопления вместо импортного газа перейти на электричество). Вот ещё бы к крикам пару реакторов достроить, а не десятилетиями рассказывать, что буквально завтра они на ХАЭС появятся и осталось только начать и кончить...
budivelnik написав:
треба задумуватись як будемо компенсувати через 3 роки 10 млрд і через 20 років 100 млрд в рік.....
Вот именно ЗАДУМЫВАТЬСЯ. На горизонт в хотя бы десятилетия. А не знать только "корову нужно меньше кормить и больше доить".
3
7
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:32
moveton написав:
Этот "недополученный налог" при грамотном хозяйствовании за счёт увеличений налоговой базы может увеличить сбор по другим налогам на условные 100 лярдов.
Я хіба проти?
Просто це називається
або
скрите субсидіювання
або
надлишкове оподаткування....
Це ж те саме що оподаткування
на єдиному 2 група - ЄСВ і ПДФО як з мінімалки
на загальному на підприємстві платнику ПДВ - оподаткування Фонду оплати праці в рази більше....
Тому
Якщо ми МОЖЕМО дотувати єдиноподатників - то може й загальну систему приведемо до вигляду єдиноподатної
так само і з електромобілями
якщо дотуємо електромобілі - то як бути з двс? може й з них заберемо 2 грн/км і продамо їм бензин не по 60 а хоча б по 40, і тоді замість 40 грн податків в літрі-залишимо тільки 20?
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:34
відразу зрозуміло, що народ турбує - як зайшла мова про опалення, кілька сторінок обговорень. а курс - то таке
Додано: Чет 30 жов, 2025 20:44
Сибарит написав: Shaman написав: Сибарит написав:
Или считает, что это отрицательно скажется на импорте, который сейчас почти весь критичен.
далеко не весь - умовно половина так. а друга половина - телефони, електрокари та багато чого іншого з мирного часу...
Вы полагаете, что монетарные методы могут действовать избирательно?
Нет хороших решений, но среди доступных облегчение импорта мне видится наименьшим злом.
А вот электрокары я бы на время ВП и год после запретилл бы нафиг. Когда состояние системы требует постоянных отключений, ездить на электричестве - преступление.
всі кажуть про зростання цін. а чому ніхто не дивиться на інший бік медалі. зростання цін актуально, коли є гроші для покупок. але чому всі забувають, що при фіксованому курсі падає експорт та зростає імпорт - всього. й ще ця хибна думка, що дешева гривня потрібна лише експортерам. імпорт душить внутрішнє виробництво ще ефективніше. й коли доля польських сиров зростає, то десь в нас працює в збиток молочні підприємства. тому можемо мати низьку інфляцію, але грошей у населення на закупки стане ще менше. й збільшення економіки після девалу буде не миттєвим
так, в нашій країни чомусь існує культура різких девалів - тобто тримаємо-тримаємо, а потім, ну не змогли. й моя думка, що шкоди від цього більше. й не бачу жодної причини, чому не робити щорічний девал 5-10% - пропорційно інфляції - та й інструмент є. а економіку не обманеш - рано чи пізно девал все одно буде...
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:09
budivelnik написав:
скрите субсидіювання
Скрытое субсидирование - это про другое совсем. Когда государство говорит энергокомпании продавать пересичным электричество по цене в разы дешевле рыночной и даже себестоимости, а деньги на это пусть находит где хочет. Или банк пусть за свой счёт кредиты военным выдаёт без процентов, хотя у банка деньги тоже имеют свою ежегодную стоимость хотя бы в объёме его депозитных ставок. Т.е. смысл в том, что субсидии всё равно есть, но их делает уже не государство. В общем, чистое лицемерие. Рынок такое не прощает. Вон, банки моментально дулю показали.
budivelnik написав:
якщо дотуємо електромобілі - то як бути з двс? може й з них заберемо 2 грн/км і продамо їм бензин не по 60 а хоча б по 40, і тоді замість 40 грн податків в літрі-залишимо тільки 20?
Так мы о дотациях или о льготной, но всё же не отрицательной, налоговой ставке? Принципиально разные вещи же. Дотации - это с высокой вероятностью плохо потому, что нарушается рыночный принцип. И то нужно смотреть на конкретный случай. Могут быть оправданы, например, если сейчас без дотаций этому направлению самостоятельно не выжить, но оно в будущем выйдет большой пользой. Это эквивалент обычного бизнеса, который первое время живёт в убыток.
А "не справедливая" налоговая ставка - это из другой оперы совсем. Это просто выбор государства кого больше ему щипать, кого меньше. Тут любым налогом выше нуля будут не довольные. Да, можно и с бензина поборы снять. И вообще все налоги отменить. Но тогда и всё финансируемое государством умрёт, а среди этого полезные пересичным вещи есть. Поэтому всё таки пытаемся собирать столько, сколько надо потратить и выбираем с кого можно пощипать побольше, а кого оставить на развод. Сознательно (!) щипаем много за бензин, а мало за электромобили - мягко стимулируем переход на электромобили. Это нормальное хозяйствование. Главное понимать какая польза будет от этого перехода. Мне кажется, что от перехода на электромобили она есть и не только в плане чистоты воздуха в мегаполисах.
Додано: Чет 30 жов, 2025 21:38
Shaman написав:
так, в нашій країни чомусь існує культура різких девалів - тобто тримаємо-тримаємо, а потім, ну не змогли. й моя думка, що шкоди від цього більше. й не бачу жодної причини, чому не робити щорічний девал 5-10% - пропорційно інфляції - та й інструмент є. а економіку не обманеш - рано чи пізно девал все одно буде...
А держим ли, если говорить про пару последних лет? Да, валютный рынок сейчас специфичен тем, что на нём есть толстый продавец: Минфин, который посредством НБУ продаёт на нём зарубежную помощь, которую дают совсем не в гривнах. Но если резервы не скудеют, значит так может быть вечно. Перестанут давать - это уже будет совсем другая ситуация. Зато, если НБУ начнёт продавать существенно дороже, то не факт, что он распродаст всё поступающее и у доноров возникнут вопросы точно ли Украине нужна помощь, раз она в резервах маринуется. В общем, всё сложно. Категорично говорить про неизбежный девал я бы не стал. Можно и дефолт в какой-то момент объявить, а не начать эмитировать гривну для покрытия правительственных долгов. Тогда вместо девала нынешний праздник оплатят тогдашние владельцы ОВГЗ. То, что такой традиции у нас нет - правда, но это уже не к экономическим законам.
Shaman написав:
доля польських сиров зростає, то десь в нас працює в збиток молочні підприємства
С польским хавчиком, кстати, тоже дело тёмное. Как спрашиваешь почему он в Польше лучше и настолько дешевле, что даже с логистикой и пошлинами в Украине выходит интереснее местного, так это потому, что злобные поляки дотируют своё сельское хозяйство, а нашим такой манны нет и поэтому им дешевле продавать убыточно. А как через Польшу зерно повезли, так поляки тракторами дороги блокировать начали потому, что Украина им цены обрушивает и разоряет. Вот как у Украины получается обрушивать цены в Польше, если продаёт дороже (а с дополнительной перевозкой получается, что сильно дороже), чем поляки?
