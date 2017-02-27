Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:20

ЛАД написав: Кому будет веселее?

ЛАД написав: Налоги уменьщить не может, денег и так не хватает. Зарплаты может увеличить только бюджетникам.

ЛАД написав: Каким образом заботиться?

ЛАД написав: Каким образом заботиться?

Оттого, что продавец перейдёт от будивельника к другому хозяину, зарплата не увеличится. Она у всех примерно одинакова. Иначе бы уже перешли.

ЛАД написав: Но вы почему-то не допускаете мысли, что многие не платят, потому что реально не хватает денег.

ЛАД написав: Я не знаю, приходилось ли вам сидеть в холодной квартире.

ЛАД написав: Но вообще у еас уже был опыт беседы. Не очень удачный. Давайте не будем повторять, т.к. дело, похоже, идёт к тому же.

ЛАД написав: У вас есть деньги?

Возьмите и постройте.

ЛАД написав: У вас есть деньги?

Возьмите и постройте.

У государства денег не хватает, а частных инвесторов тоже как-то не находится.

В первую очередь государству, у которого сэкономятся деньги. Причём не только собсно субсидии, но и админрасходы на их исполнение. Дальше оно по цепочке ощастливит ещё кого-то. Кого конкретно - тут, как пойдёт. Само собой, что "обиженные" громко взвоют, а те, кому эти деньги что-то облегчат, не заметят и даже спасибо не скажут. Но это уже неизбежность.Ну как не может, если в бюджете от уменьшения расходов появляются дополнительные деньги? Можно их пустить на увеличение расходов, может на уменьшение поборов. Зависит от того хочется сделать веселее всем или только бюджетникам. Это уже детали.Это уже вопрос индивидуальный и творческий. Я понимаю, что становлюсь похож на стратегическую сову, но, блин, этот вопрос успешно решал каждый выживший человек на протяжении минимум нескольких последних тысячелетий. Поскольку человечество в итоге не вымерло и даже размножилось, то полагаю, что обычно оно и было успешно. Не верю, что государство настолько разбаловало подачками, что назад дороги нет.Почему же? Допускаю. Я отмечаю, что сильно не все долги потому, что народ не может платить разумную цену. Тут не буду употреблять слова "рыночную" потому, что коммуналка очень монополистична. Но такую, чтобы эффективно работающий (почему это важный момент я только что писал в примере про своих тепловиков) продавец мог всем на единицу продукции поставить одинаково и иметь какую-то разумную прибыльность. Короче говоря, такую, которая сама бы рынком установилась, если бы не было монополий и вмешательств государства.Люди, которым действительно не хватает денег на коммуналку, есть, я и не спорю. Возможно, это проблема, которую хочет решить государство. Оно может и методы для этого известны всякие разные. Но не путём же субсидирования цен для всех физиков. Кому конкретно не хватает - с тем индивидуально и разбираться. Если кто прикупил себе условный дворец и теперь несчастлив от неподъёмных лично ему счетов за его коммуналку - почему это должны оплачивать все остальные?Смотря что считать холодной. Пяток лет назад как-то в апреле похолодало, а отопление чётко вырубили в конце марта. Пару недель сидел в квартире при 14 градусах, пока маское солнышко её не отогрело. Уже был оснащён термометрами, поэтому точно знаю сколько было. В ноябре 2022 город трое суток был без элктричества, что рубануло и мою котельную. Пару дней было 13 градусов в квартире. С непривычки кажется, что оно дубовато, но на самом деле ничего страшного. Я горожанин, но все таки от рождения и лет до 20 жил в аварийном доме из ракушняка дореволюционной постройки. Никакой горячей воды и городского отопления. Временами разводили печку, но далеко не каждый день. При этом в Одессе в те времена было сильно холоднее, чем последние годы. К сожалению, тогда мне даже в голову не приходило измерять температуру дома (в школе было задание мерять, но только на улице), но с остывшей печкой выше 12-14 градусов там явно зимой быть не могло. Абсолютно нормально воспринималось. Привычно же. Человек не рептилоид, ему непоправимо плохо, когда жарко, а не когда холодно.Так это примерно та же беседа и продолжаетсяПросто тогда не видел на что отвечать. Поделились мыслями. Я принял, что есть и такая точка зрения. Сейчас появился материал и немного времени и желания поболтать дальше. Покажется, что пока исчерпался - каждый волен опять прекратить отвечать. Я точно обижаться не буду.Так, чтобы на реактор хватило - у меня нет. Но я сильно подозреваю, что инвесторов не находится совсем не потому, что денег нет ни у кого ни индивидуально ни вскладчину. Это всё таки не космическая программа США. Вполне подъёмный проект. И для государства тоже. Если верить гуглу, то один блок - это разово полмиллиона долларов после чего он будет с минимальными затратами работать десятилетиями и производить кучу энергии, которую можно и в Европу продавать и тракторы поляков этому не помешают. Это 1.5% финансовой помощи одного года. Причём же даже жалуются на то, что девать эту помощь некуда потому, что для финансирования армии её нельзя. Поэтому приходится вкладывать её в перекапывание асфальта и закупку премиальных автомобилей. Так что отмазка про недостаток денег слабовата. У государства денег не хватает конкретно на этот блок - верю. Распилы поприоритетнее будут. Поэтому блок собираются строить уже не первое десятилетие. Зато Клюевы за льготный госкредит отбабахали в Крыму СЭС (свистят, что за $1.8 млрд. На три блока бы хватило), неплохо подзаработали, продавая по сути государству же его энергию по конскому "зелёному тарифу" и потом им списали даже тело кредита потому, что война - это для хорошего человека форсмажор.А теперь риторический вопрос, какой вариант интереснее инвестору?1) За льготный кредит построить СЭС и автоматически продавать всю её энергию по ценам выше среднерыночных. Причём, если это чисто панели без аккумов, то после постройки и сопровождать нечего. Просто стриги деньги.2) За свои построить АЭС, сравнительно не много, но всё таки тратиться на закупку топлива и прочее сопровождение, но продавать энергию за копейки потому, что она не "зелёная" и вообще все знают, что атомная энергия копеечная в себестоимости. А также временами уменьшать мощность реактора потому, что солнце вдруг засветило и СЭС произвели столько, что уже через край, а покупка "зелёной" в приоритете.А государство у нас интересы именно таких инвесторов и блюдёт. Конечно, на реактор денег нет ни у кого.