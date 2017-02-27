Я постійно спостерігаю вдень, як таксі-ліф вдень заряджається прямо з вікна квартири. Тобто тут маємо використання дотованої електрики на комерційну діяльність, що взагалі заборонено.
Ринкові ціни на електрику суттєво би зменшили популярність електричок, як і єдині митні тарифи. Але представники "найуспішніших" не будуть стріляти собі в задницю, імпорт люксових тачок в роки війни зріс багатократно, зокрема і най-най розкішних електричок закуплено істеблішментом чимало. Ось тут неоране поле для законодавчого регулювання.
В принципі замість дотування електрики і газу можна давати прямі виплати певним категоріям, що десь і робилося, поки знову не утворились розриви, а вже в конкретних випадках люди би самі приймали рішення чи сплювати ці дотації, чи у валянках і 3-ох куфайках якось інакше витрачати.
Наступного року наші верхівки наобіцяли багато для електорату, ось чи потягнуть це втомлені війною партери питання відкрите.