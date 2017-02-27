Vitalych-new написав:Я заряджаю біля свого будинку в період 23:00-07:00 від розетки щоб дешевше, ще 1 колега так робить, а інший навіть протягнув собі фазу з квартири для нічної зарядки А вдень в основному заряджаються небагато хто, або не на повну
Я постійно спостерігаю вдень, як таксі-ліф вдень заряджається прямо з вікна квартири. Тобто тут маємо використання дотованої електрики на комерційну діяльність, що взагалі заборонено. Ринкові ціни на електрику суттєво би зменшили популярність електричок, як і єдині митні тарифи. Але представники "найуспішніших" не будуть стріляти собі в задницю, імпорт люксових тачок в роки війни зріс багатократно, зокрема і най-най розкішних електричок закуплено істеблішментом чимало. Ось тут неоране поле для законодавчого регулювання. В принципі замість дотування електрики і газу можна давати прямі виплати певним категоріям, що десь і робилося, поки знову не утворились розриви, а вже в конкретних випадках люди би самі приймали рішення чи спалювати ці дотації, чи у валянках і 3-ох куфайках якось інакше витрачати. Наступного року наші верхівки наобіцяли багато для електорату, ось чи потягнуть це втомлені війною партери питання відкрите.
Після майже 4 років повномасштабної війни вартість бойових дій велика: вже до кінця року військові витрати України складатимуть близько 360 млрд доларів. При цьому два із трьох джерел фінансування для України наразі вичерпуються. Україна може зіткнутися з тим, що наприкінці лютого 2026 року у неї закінчаться гроші. https://focus.ua/uk/economics/730956-vi ... ya-borotbi
ЛАД написав:Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным.
вже писав неодноразово-міцна гривня на користь імпортерам (дешевше закупати і в тому числі компоненти до виробництва зброї(дронів в т.ч.) слаба гривня-коли гарний врожай і експортери сплатять більше податків (але врожаю цього року немає), тому і немає сенсу в девальвації гривні(бо погані наслідки будуть перевищувати невелику користь від девальвації, яку вимагає МВФ)
повторюсь - міцна гривня на користь імпортерам та на шкоду внутрішньому виробнику. страждає не лише експорт. так, формально трохи грошей зекономимо, але й допомога теж у валюті, вона пропорційно збільшиться. а от економіку й далі будемо погіршувати - потім відновити її набагато важче й довше.
це очевидне рішення - що робила Японія з курсом для розвитку промисловості свого часу? що робить Китай зараз, коли тримає курс й не дає юаню укріплятися? гадаю, схоже робила й Корея для свого розвитку... це одна зі складових рецепту розвитку...
тому порівняння користі та шкоди - далеко не так очевидне...
Який курс міг би бути компромісним з вашох точки зору?
Shaman написав:що робила Японія з курсом для розвитку промисловості свого час
І що робила? В пік розвитку економіки в них 22 роки (1949-71 роки) був фіксований курс 360, потім в 1972 зробили ревальвацію до 308 і далі ввели ринковий курс, і далі майже 40 років ревальвації в підсумку в 4 рази до 75-80.
Т.е. в текущей ситуации просто не возможный? Потому, что формальный дефицит баланса на той страничке - это то, что суммарный зарубеж по сути покупает сам у себя с Украиной в качестве посредника. Он это делает не за гривну, поэтому гривнекурс на этот объём не влияет.