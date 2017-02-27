ЛАД написав:Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным.
це різні речі
вже писав неодноразово-міцна гривня на користь імпортерам (дешевше закупати і в тому числі компоненти до виробництва зброї(дронів в т.ч.) слаба гривня-коли гарний врожай і експортери сплатять більше податків (але врожаю цього року немає), тому і немає сенсу в девальвації гривні(бо погані наслідки будуть перевищувати невелику користь від девальвації, яку вимагає МВФ)
Оно-то верно. Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.
budivelnik написав:Виявляється різні варіанти можливі для РІЗНИХ галузей бізнесу.... Тобто мені не запропонували кілька різних варіантів для одного і того ж бізнесу.. Мене ЗМУСИЛИ використовувати тільки один конкретний для певних галузей....
Так, стоп. В пределах отрасли и вариантов-то разного налогообложения нет? О каком же искривлении рынка речь? Значит все конкуренты опять же в равных условиях. Разумеется, при занятиях разными вещами налоговые ставки разные. Это так и задумано: стимуляция одной деятельности, некоторое подавление другой, которую посчитали, что с неё не жалко пощипать. Тут можно разве что по конкретным выборам поспорить, а сам по себе подход вместо условного "1% с оборота каждого" иметь НК объёма увесистой книги - это нормальное управление экономикой. Ну или по крайней мере сбором налогов с неё, если предполагать, что при этом ставят цель при той же нужно сумме налогов экономику в целом обидеть минимально.
budivelnik написав:Те саме з електромобілями станом на сьогодні-це супервигідно ,тому варто поступитись пільгами на користь Держави...
Вот это уже не про влияние на рынок. Это субьективная иррациональная обида на законы, что они в какой-то области ставят поборы ниже среднего (и математически очевидно, что отсутствием такого может быть только установка всем одинаковых поборов). Но на это обижаться не надо. Нужно радоваться, что такие возможности есть и можно себя применить в той области, которую щипают меньше и там себе заработать больше. Например, с ДВС машины перейти на электрическую, раз это так супервыгодно. Оно ж для того и организовывается. А требовать, что, раз кто-то другой кажется слишком хорошо живёт, то ему нужно прописать поборов побольше - это мироощущение "у соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно".
Не, добавить налогов - это запросто. Вот на банковские депо "по просьбам трудящихся" 11 лет назад ввели налоги, как на прочие доходы физика. Наверное, справедливо, но что-то не веселы лица простых пересичных. Теперь "перекос" в нулевых налогах с ОВГЗ. Нужно и на них ввести. И до кучи порог налогонеоблагаемости посылок опустить до нуля. Вот тогда заживём!
В первую очередь государству, у которого сэкономятся деньги. Причём не только собсно субсидии, но и админрасходы на их исполнение. Дальше оно по цепочке ощастливит ещё кого-то. Кого конкретно - тут, как пойдёт. Само собой, что "обиженные" громко взвоют, а те, кому эти деньги что-то облегчат, не заметят и даже спасибо не скажут. Но это уже неизбежность.
Это вряд ли. Может вызвать такое недовольство, что государству будет сильно весело.
ЛАД написав:Каким образом заботиться? Оттого, что продавец перейдёт от будивельника к другому хозяину, зарплата не увеличится. Она у всех примерно одинакова. Иначе бы уже перешли.
Это уже вопрос индивидуальный и творческий. Я понимаю, что становлюсь похож на стратегическую сову, но, блин, этот вопрос успешно решал каждый выживший человек на протяжении минимум нескольких последних тысячелетий. Поскольку человечество в итоге не вымерло и даже размножилось, то полагаю, что обычно оно и было успешно. Не верю, что государство настолько разбаловало подачками, что назад дороги нет.
Для того, чтобы выжить, не обязательно улучшать жизнь. Выживали веками в весьма убогих условиях.
ЛАД написав:Но вы почему-то не допускаете мысли, что многие не платят, потому что реально не хватает денег.
Почему же? Допускаю. Я отмечаю, что сильно не все долги потому, что народ не может платить разумную цену. .....
Хотите, чтобы эти "сильно не все долги" сильно выросли?
ЛАД написав:Я не знаю, приходилось ли вам сидеть в холодной квартире.
Смотря что считать холодной. Пяток лет назад как-то в апреле похолодало, а отопление чётко вырубили в конце марта. Пару недель сидел в квартире при 14 градусах, пока маское солнышко её не отогрело.
В апреле солнышко уже тоже пригревает и днём дом хоть немного нагревается. + дом остывает не моментально. Так что отсутствие отопления в апреле не то же самое, что зимой.
Я горожанин, но все таки от рождения и лет до 20 жил в аварийном доме из ракушняка дореволюционной постройки. Никакой горячей воды и городского отопления. Временами разводили печку, но далеко не каждый день. При этом в Одессе в те времена было сильно холоднее, чем последние годы. К сожалению, тогда мне даже в голову не приходило измерять температуру дома (в школе было задание мерять, но только на улице), но с остывшей печкой выше 12-14 градусов там явно зимой быть не могло. Абсолютно нормально воспринималось. Привычно же. Человек не рептилоид, ему непоправимо плохо, когда жарко, а не когда холодно.
Ракушняк не самый плохой материал. Насколько знаю, теплоизоляция хорошая. Не знаю, что у вас за дом был, в Харькове о таких даже не слышал. Воду из колодца брали? Потому что без отопления у вас бы трубы полопались. И если "Временами разводили печку, но далеко не каждый день", то температура у вас должна была бы быть намного ниже, чем 12-14 градусов. Примерно такая же, как на улице. Стараюсь людям доверять, но этот ваш рассках сильно смахивает на сказку. А готовили на чём?
Кстати, если сильно холодно в 13 градусов в квартире, то рекомендую переселиться в палатку. В походах и мной проверено - и при околонулевой температуре, которую надышали внутри палатки (снаружи оставленные двухлитровые бутылки с водой к утру промерзают насквозь) в спальнике совсем не холодно без всяких движений. Наоборот, утром совершать движения, чтобы из него вылазить, совсем не хочется На палатки пока ажиотажный спрос не разгоняют, можно успеть взять по дешёвке.
Юмор принимаю. Но, боюсь, в Харькове всем на палатки земли не хватит. Или предлагаете в лес переселиться?
ЛАД написав:У вас есть деньги? Возьмите и постройте. У государства денег не хватает, а частных инвесторов тоже как-то не находится.
Так, чтобы на реактор хватило - у меня нет. Но я сильно подозреваю, что инвесторов не находится совсем не потому, что денег нет ни у кого ни индивидуально ни вскладчину. Это всё таки не космическая программа США. Вполне подъёмный проект. И для государства тоже. Если верить гуглу, то один блок - это разово полмиллиона долларов после чего он будет с минимальными затратами работать десятилетиями и производить кучу энергии
Вы слегка ошиблись. Не полмиллиона, а полмиллиарда (https://epravda.com.ua/rus/news/2023/12/27/708147/). И то это больше похоже на сказки наших..., не знаю, как назвать. Скажем, строителей ХАЭС, которые хотят выбить деньги, начать, а там можно сказать, что ошиблись, надо ещё. Потом ещё и ещё. Возможно, это только стоимость реактора. Сооружение АЭС «Аккую» в Турции - 4 блока по 1200 МВт. Стоимость:
МОСКВА, 13 июня. Стоимость строительства АЭС "Аккую", возводимой госкорпорацией "Росатом" в Турции, составляет $24-25 млрд. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе заседания Совета по науке.
"В нынешних ценах это будет $24-25 млрд", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос президента о стоимости строительства
И ещё вопрос к вам. Скажите честно, вам вчера-сегодня просто скучно и захотелось поговорить? Просто так, от нечего делать? В следующий раз сразу предупреждайте. Поговорим. Но я не буду тратить время на поиски данных и точные формулировки.