Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:21

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Если такой рост курса был заложен в бюджет, то не удивительно, что на 4-й квартал уже не хватало денег на выплаты военным.


це різні речі

вже писав неодноразово-міцна гривня на користь імпортерам (дешевше закупати і в тому числі компоненти до виробництва зброї(дронів в т.ч.)
слаба гривня-коли гарний врожай і експортери сплатять більше податків (але врожаю цього року немає), тому і немає сенсу в девальвації гривні(бо погані наслідки будуть перевищувати невелику користь від девальвації, яку вимагає МВФ)
Оно-то верно.
Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.
6
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:26

  budivelnik написав:Виявляється різні варіанти можливі для РІЗНИХ галузей бізнесу....
Тобто мені не запропонували кілька різних варіантів для одного і того ж бізнесу..
Мене ЗМУСИЛИ використовувати тільки один конкретний для певних галузей....

Так, стоп. В пределах отрасли и вариантов-то разного налогообложения нет? О каком же искривлении рынка речь? Значит все конкуренты опять же в равных условиях. Разумеется, при занятиях разными вещами налоговые ставки разные. Это так и задумано: стимуляция одной деятельности, некоторое подавление другой, которую посчитали, что с неё не жалко пощипать. Тут можно разве что по конкретным выборам поспорить, а сам по себе подход вместо условного "1% с оборота каждого" иметь НК объёма увесистой книги - это нормальное управление экономикой. Ну или по крайней мере сбором налогов с неё, если предполагать, что при этом ставят цель при той же нужно сумме налогов экономику в целом обидеть минимально.

  budivelnik написав:Те саме з електромобілями
станом на сьогодні-це супервигідно ,тому варто поступитись пільгами на користь Держави...

Вот это уже не про влияние на рынок. Это субьективная иррациональная обида на законы, что они в какой-то области ставят поборы ниже среднего (и математически очевидно, что отсутствием такого может быть только установка всем одинаковых поборов). Но на это обижаться не надо. Нужно радоваться, что такие возможности есть и можно себя применить в той области, которую щипают меньше и там себе заработать больше. Например, с ДВС машины перейти на электрическую, раз это так супервыгодно. Оно ж для того и организовывается. А требовать, что, раз кто-то другой кажется слишком хорошо живёт, то ему нужно прописать поборов побольше - это мироощущение "у соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно".

Не, добавить налогов - это запросто. Вот на банковские депо "по просьбам трудящихся" 11 лет назад ввели налоги, как на прочие доходы физика. Наверное, справедливо, но что-то не веселы лица простых пересичных. Теперь "перекос" в нулевых налогах с ОВГЗ. Нужно и на них ввести. И до кучи порог налогонеоблагаемости посылок опустить до нуля. Вот тогда заживём!
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 23:02

  moveton написав:
  ЛАД написав:Кому будет веселее?

В первую очередь государству, у которого сэкономятся деньги. Причём не только собсно субсидии, но и админрасходы на их исполнение. Дальше оно по цепочке ощастливит ещё кого-то. Кого конкретно - тут, как пойдёт. Само собой, что "обиженные" громко взвоют, а те, кому эти деньги что-то облегчат, не заметят и даже спасибо не скажут. Но это уже неизбежность.
Это вряд ли.
Может вызвать такое недовольство, что государству будет сильно весело.

  ЛАД написав:Каким образом заботиться?
Оттого, что продавец перейдёт от будивельника к другому хозяину, зарплата не увеличится. Она у всех примерно одинакова. Иначе бы уже перешли.

Это уже вопрос индивидуальный и творческий. Я понимаю, что становлюсь похож на стратегическую сову, но, блин, этот вопрос успешно решал каждый выживший человек на протяжении минимум нескольких последних тысячелетий. Поскольку человечество в итоге не вымерло и даже размножилось, то полагаю, что обычно оно и было успешно. Не верю, что государство настолько разбаловало подачками, что назад дороги нет.
Для того, чтобы выжить, не обязательно улучшать жизнь. Выживали веками в весьма убогих условиях.

  ЛАД написав:Но вы почему-то не допускаете мысли, что многие не платят, потому что реально не хватает денег.
Почему же? Допускаю. Я отмечаю, что сильно не все долги потому, что народ не может платить разумную цену. .....
Хотите, чтобы эти "сильно не все долги" сильно выросли?

  ЛАД написав:Я не знаю, приходилось ли вам сидеть в холодной квартире.

Смотря что считать холодной. Пяток лет назад как-то в апреле похолодало, а отопление чётко вырубили в конце марта. Пару недель сидел в квартире при 14 градусах, пока маское солнышко её не отогрело.
В апреле солнышко уже тоже пригревает и днём дом хоть немного нагревается. + дом остывает не моментально. Так что отсутствие отопления в апреле не то же самое, что зимой.

Я горожанин, но все таки от рождения и лет до 20 жил в аварийном доме из ракушняка дореволюционной постройки. Никакой горячей воды и городского отопления. Временами разводили печку, но далеко не каждый день. При этом в Одессе в те времена было сильно холоднее, чем последние годы. К сожалению, тогда мне даже в голову не приходило измерять температуру дома (в школе было задание мерять, но только на улице), но с остывшей печкой выше 12-14 градусов там явно зимой быть не могло. Абсолютно нормально воспринималось. Привычно же. Человек не рептилоид, ему непоправимо плохо, когда жарко, а не когда холодно.
Ракушняк не самый плохой материал. Насколько знаю, теплоизоляция хорошая. Не знаю, что у вас за дом был, в Харькове о таких даже не слышал.
Воду из колодца брали? Потому что без отопления у вас бы трубы полопались. И если "Временами разводили печку, но далеко не каждый день", то температура у вас должна была бы быть намного ниже, чем 12-14 градусов. Примерно такая же, как на улице. Стараюсь людям доверять, но этот ваш рассках сильно смахивает на сказку.
А готовили на чём?

Кстати, если сильно холодно в 13 градусов в квартире, то рекомендую переселиться в палатку. В походах и мной проверено - и при околонулевой температуре, которую надышали внутри палатки (снаружи оставленные двухлитровые бутылки с водой к утру промерзают насквозь) в спальнике совсем не холодно без всяких движений. Наоборот, утром совершать движения, чтобы из него вылазить, совсем не хочется :oops: На палатки пока ажиотажный спрос не разгоняют, можно успеть взять по дешёвке.
Юмор принимаю. Но, боюсь, в Харькове всем на палатки земли не хватит. Или предлагаете в лес переселиться?

  ЛАД написав:У вас есть деньги?
Возьмите и постройте.
У государства денег не хватает, а частных инвесторов тоже как-то не находится.

Так, чтобы на реактор хватило - у меня нет. Но я сильно подозреваю, что инвесторов не находится совсем не потому, что денег нет ни у кого ни индивидуально ни вскладчину. Это всё таки не космическая программа США. Вполне подъёмный проект. И для государства тоже. Если верить гуглу, то один блок - это разово полмиллиона долларов после чего он будет с минимальными затратами работать десятилетиями и производить кучу энергии
Вы слегка ошиблись. Не полмиллиона, а полмиллиарда (https://epravda.com.ua/rus/news/2023/12/27/708147/). И то это больше похоже на сказки наших..., не знаю, как назвать. Скажем, строителей ХАЭС, которые хотят выбить деньги, начать, а там можно сказать, что ошиблись, надо ещё. Потом ещё и ещё. Возможно, это только стоимость реактора.
Сооружение АЭС «Аккую» в Турции - 4 блока по 1200 МВт.
Стоимость:
МОСКВА, 13 июня. Стоимость строительства АЭС "Аккую", возводимой госкорпорацией "Росатом" в Турции, составляет $24-25 млрд. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе заседания Совета по науке.

"В нынешних ценах это будет $24-25 млрд", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос президента о стоимости строительства
https://nangs.org/news/renewables/nuclear/likhachev-nazval-stoimost-stroitelstva-aes-akkuyu-v-turtsii
Дальнейшие ваши вопросы при этом теряют смысл.

И ещё вопрос к вам.
Скажите честно, вам вчера-сегодня просто скучно и захотелось поговорить?
Просто так, от нечего делать?
В следующий раз сразу предупреждайте. Поговорим. Но я не буду тратить время на поиски данных и точные формулировки.
