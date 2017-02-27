Додано: Суб 01 лис, 2025 00:34

ЛАД написав: Может вызвать такое недовольство, что государству будет сильно весело.

ЛАД написав: Для того, чтобы выжить, не обязательно улучшать жизнь. Выживали веками в весьма убогих условиях.

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами

Правит; в артели сгоняет людей,

Ходит за плугом, стоит за плечами

Каменотесцев, ткачей.

ЛАД написав: Хотите, чтобы эти "сильно не все долги" сильно выросли?

ЛАД написав: В апреле солнышко уже тоже пригревает и днём дом хоть немного нагревается. + дом остывает не моментально. Так что отсутствие отопления в апреле не то же самое, что зимой.

ЛАД написав: Ракушняк не самый плохой материал. Насколько знаю, теплоизоляция хорошая. Не знаю, что у вас за дом был, в Харькове о таких даже не слышал.

ЛАД написав: Воду из колодца брали? Потому что без отопления у вас бы трубы полопались. И если "Временами разводили печку, но далеко не каждый день", то температура у вас должна была бы быть намного ниже, чем 12-14 градусов. Примерно такая же, как на улице. Стараюсь людям доверять, но этот ваш рассках сильно смахивает на сказку.

ЛАД написав: А готовили на чём?

ЛАД написав: Юмор принимаю. Но, боюсь, в Харькове всем на палатки земли не хватит. Или предлагаете в лес переселиться?

ЛАД написав: Вы слегка ошиблись. Не полмиллиона, а полмиллиарда ( https://epravda.com.ua/rus/news/2023/12/27/708147/ )

ЛАД написав: Скажите честно, вам вчера-сегодня просто скучно и захотелось поговорить?

Просто так, от нечего делать?

ЛАД написав: Скажите честно, вам вчера-сегодня просто скучно и захотелось поговорить?

Просто так, от нечего делать?

В следующий раз сразу предупреждайте. Поговорим. Но я не буду тратить время на поиски данных и точные формулировки.

ЛАД написав: В абсолютному вимірі промисловий експорт скоротився з 23 млрд дол. на рік до 9,8 млрд, або у 2,3 разу. Зате аграрно-сировинний експорт зріс з 9 млрд дол. до 29 млрд, або у 3,2 разу.

ЛАД написав: Что касается субсидирования цен на ээ и газ. Да и любых других.

Это, безусловно, неверно и вредно.

Отказываться от этого рано или поздно придётся.

Но это будет достаточно сложная процедура, хотя и давно назревшая.

ЛАД написав: Что касается субсидирования цен на ээ и газ. Да и любых других.

Это, безусловно, неверно и вредно.

Отказываться от этого рано или поздно придётся.

Но это будет достаточно сложная процедура, хотя и давно назревшая.

Но сделать это во время войны... Вряд ли стоит.

До некоторой степени будет. Но если государство так слабо, что не может принять непопулярное решение, то что это за государство такое? Может и тянуть, конечно. Когда-то этот нарыв неизбежно прорвётся сам и точно снесёт государство, но тогда уже будет другое правительство, а кого волнуют его проблемы?Выживание - это и есть улучшение жизни. От уровня подыхания до уровня, как минимум, выживания. Как показывает история, единственный толковый способ заставить хомо сапиенса строить цивилизацию, а не лежать под пальмой и ждать, пока банан в рот упадёт. При этом очень эффективный. Учили ж Некрасова:С чего бы? Это не правильно, что долги растут. Но при чём тут желание и возможность платить? Для исключения роста долгов есть очевидное решение, которое применяется практически во всех договорах поставок в кредит: если долг вырос сверх какого-то порога или времени, то дальше в кредит ничего не даётся. Плюс к этому по суду взыскивается уже имеющийся долг, но это уже отдельный шаг. Так без проблем делают и операторы разнообразной связи и электрики и банки и все остальные. У меня в квартире в новом ЖК и отопление легко отключают (само собой, я проверял это в самый неудобный для меня момент - когда у строителей зимой сохли стены и отключение отопления на срок больше полусуток означало, что ремонт стен нужно начинать заново). Долги при этом расти перестают, мамой клянус! И не плательщик может при этом обижаться только на себя (хотя он, конечно, будет ныть, что это поставщик плохой и должен войти в положение и обеспечивать неплательщику комфортную жизнь за свой счёт).Разговор был про холодную хвартиру. Я просто описал по какой причине в ней было 14 градусов. Да, это при пригревающем солнышке и поэтому установилось 14, а не 12. Или 14 апрельских считается теплее, чем 14 ноябрьских?Ну Харков - это вторая, а временами и первая столица. В Одессе это было недалеко от центра. Причём в этих развалюхах. Правда, за последние 20 лет изрядно самостоятельно облагородили, но городского отопления нет и не будет.Нет, водопровод был. Вот канализацию подвели туда только незадолго до моего рождения. Родители ещё бегали в общественный сортир во дворе. И снесли этот сортир уже после моего 20тилетия. Никаких ванн и душей, разумеется, не было. Но водопровод всё таки работал (откуда в центре мегаполиса колодец?) С чего бы ему под землёй замерзать? В Одессе среднегодовая температура выше нуля. Ну течёт зимой по нему вода температуры 3 градуса, но вполне себе жидкая. Хотя бы местами замёрзший водопровод здесь я видел только одной эпичной зимой, когда 20 градусов мороза установилось на пару недель. Кстати, не разорвало ничего.Газ был для плит. Но для отопления не использовался. Готовили не так много, чтобы от плиты существенно квартира нагреваласьКак уже говорил, я не знаю сколько там было. Может и до 10 градусов падало. Ниже вряд ли. Как-то так хватало собственного тепла и печки временами. Может и действительно ракушняк круто теплоизолирует. Но по ощущениям через сутки-другие посли того, как печка гасла, уже возврашалось к тому, что было до неё, а её топить - это то ещё развлечение и поэтому чаще раза в неделю обычно не практиковали.В общем, нормальная жизнь (без шуток. Меня и к бабушкам в более мелкие населённые пункты вывозили. Там сразу понимаешь, что водопровод, да ещё и канализация в доме - это уже мегакомфорт). Потом пошёл в институт - там аудитории с высоченными потолками и холодные батареи. Никто из этого трагедии не делал. Все спокойно сидели в тёплой одежде и конспектировали кусками по 45 минут. Не знаю насколько это тянет на двигательную активность.А ещё помню был у меня одноклассник. Единственный в классе, который болел простудифилисом от косого взгляда. Наверное, половину учебного времени больным числился. Как-то зашёл к нему в гости и обалдел: тоже старый фонд, правда, помоложе, чем мой, и жильцы не стесняясь поставили АГВ. На улице мороз, а там натоплено, как летом. Я бы тоже от такого контраста болел.Палатку можно и в квартире поставить. Ей для магического эффекта согревания лес не нужен.Описался. Я по этой же ссылке и смотрел. Да, полмиллиарда. Про треть от клюевской СЭС и 1.5% от годовой помощи у меня должно быть верно. Насколько оно соответствует реальной стоимости - это другой вопрос. Может и соответствует, раз основная АЭС уже есть и речь только про энергоблок. Других цифр у меня нет.Господи, вся эта тема от желания поговорить. Как и большинство остальных тем на этом форуме. Делать не то, чтобы больше нечего, но когда-то обменяться мнениями хочется больше, чем заниматься другим. Так что можно считать, что предупреждаю по умолчанию. Насколько тратить время на ответ - это на совести и самоуважении каждого собеседника. Я обычно к излагаемым типа фактам таки стараюсь найти хоть какие-то публичные источники. И излагать тоже чётко. Конечно, где-то могу и очепятаться. Но это никого другого ни к чему не обязывает.Вот тут, кстати, цифры во втором предложении вызывают смутные сомнения. С чего бы при потере и сталеплавильных мощностей в Мариуполе и немалого куска с\х территории увеличиваться сырьевому экспорту? Хотя может и добывают руду и экспортируют вместо стали. Всё равно странно. Получается, что суммарный экспорт израдно вырос: с 32 до 38.8 лярдов, а это выглядит совсем уж тайной. Но проверять лень.Если что, я тоже не говорю это прям завтра делать. Только надо понимать, что удобного момента для такого реформирования не будет никогда. И как раз под шумок войны и пока что наличия потока зарубежной помощи на социалку может как раз и самый лучший момент из возможных. Но у нас предпочитают ограничиваться переделом власти и собственности.Не, можно и дождаться, когда коммунальное хозяйство перестанет работать и тогда субсидировать станет нечего. В Одессе, кстати, с городским транспортом так проходили уже при Неньке. Вначале отменили плату за него и предположили, что будет работать только на субсидиях из горбюджета. Понятное дело, что денег в нужном количестве и близко не выделяли и транспорт практически перестал ездить. Но зато был бесплатный для населения.