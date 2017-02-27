moveton написав:Сложность общей? Может и можно что-то в ней упростить, но подозреваю, что не сильно.
Я, на свою голову, завів один міжнародний грант через Україну. Решту грантів отримую як ФОП (3 група). Так питання в мене не стільки в сплаті 23% проти 6%, як в тому, що ти не можеш просто прозвітувати, що раз в 6 місяців прийшло Х євро, чи просто оплатити Y євро за публікацію, а треба щомісяця підписувати якісь табелі, накази...
В контексті даної вітки я дізнався, що якщо тримати валюту на рахунку то потрібно рахувати дохід від девальвації гривні, саме тому університет одразу міняє валюту на гривню по приходу гранту...
ЛАД написав:Shaman Несерьёзно. Но, честно говоря, не хочется подробно писать на ветке, которую посещает раз в месяц один человек. С тем же успехом можно оюбщаться в личке. Думал, вы ответите хотя бы на валютной. Перенесёте, отвечу. А по вакцинам я вообще-то не подразумевал, что мы её должны сами создать. Я давно пишу, что мы потеряли промышленность и науку. И вакцины создают не ветеринары. Это вы мне доказывали, что мы растём по сравнению с СССР и уже ого-го как выросли. И времени до войны было более чем достаточно. И зерно это самое что ни на есть сырьё. А так рассуждать, то и руда не сырье - "потрібні чималі інвестиції та прикладено чимало зусиль".
пограємося ще трохи - мені цікаво, відповіді будуть - чи хоч унітаз принеси, а туалетного паперу все одне не буде будемо вважати, що обговорення економіки на валютній гілці сконає за вихідний оффтоп - особливо на фоні попередніх повідомлень
добре сільське господарство - перший сектор економіки. з економіки ми втратили важку велику промисловість, але створили багато легкої. тому казати втратили - значне перебільшення. й ще раз Україна - середня країна. оце весь гігантизм, притаманний імперіям нам не потрібен. які країни будують літаки? запускають ракети в космос? отож. тому не треба страждати, що в нас немає того, чого немає в жодній іншій країні. те ж саме відноситься й до фундаментальної науки - ви ж не пішли свого часу в науку, на завод пішли - квартира була потрібна?
порівняно з срср в нас виріс рівень життя населення. так, наче так багато втратили, а населення живе краще. бо саме за рахунок населення срср й міг такі шалені кошти витрачати на космос, на армію - а всі інші жили в злиднях.
вистачить? чи треба ще мое повідомлення скопіювати? ви й самі можете
Shaman написав:порівняно з срср в нас виріс рівень життя населення. так, наче так багато втратили, а населення живе краще. бо саме за рахунок населення срср й міг такі шалені кошти витрачати на космос, на армію - а всі інші жили в злиднях.
Правда, где-то с 2014 года стало закрадываться подозрение, что не стоило бы на армии настолько уж экономить и в перспективе оно населению на такое себе покращення выходит
ЛАД написав:Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.
недоліків буде значно більше ніж переваг. відповів вам в лічку
Спасибо, посмотрел. Но не очень понял связь с курсом и налогами. Точнее, есть, но уж очень косвенная. О том, что коррупция и воровство во время войны процветают, писал очень давно. Так что меня это не удивляет. Но всё это имеет относительно слабое отношение к сумме собранных налогов. Вы же помните анекдот: - Папа, ты теперь будешь меньше пить? - Нет, сынок, ты будешь меньше есть.
у вас з математикою нормально? одна родина будує котедж (міні палац) за 0,5-0,7млн, через два роки купляють апартаменти ще на 0,6млн. Тобто десь на 300тис. доларів щорічні інвестиції в елітну нерухомість. Думаю, що не сидять потім на картоплі в мундирі(економлять), щоб вистачило наступного року ще 300-400тис. дол інвестувати -вони живуть "активним" життям-відпочивають (за кордоном регулярно), дорогі автівки, ресторани, умовно "дохід" близько 1млн доларів на рік, і їх в країни майже 200-300 тисяч
сьогодні в Одесі був суботник, ВИЙШЛО БАГАТО ЛЮДЕЙ ПРИБИРАТИ город (пишуть про 6 тисяч), я пройшов по "трасі здоров'я" більше 4км, побачив народу на прибиранні 500-600
але побачив більше сотні ексклюзивних авто (100+к дол), гадаю власники цих авто участь у суботнику не прийняли , а взагалі був чудовий день
Дюрі-бачі написав:Я, на свою голову, завів один міжнародний грант через Україну. Решту грантів отримую як ФОП (3 група). Так питання в мене не стільки в сплаті 23% проти 6%, як в тому, що ти не можеш просто прозвітувати, що раз в 6 місяців прийшло Х євро, чи просто оплатити Y євро за публікацію, а треба щомісяця підписувати якісь табелі, накази...
Это уже не к налогам. Я и на ФЛП за платежи от зарубежной конторы каждый месяц три документа (инвойс и прочее) подписываю. Когда-то этот делалось и на платежи внутри Украины. Потом для внутренних отменили. Может для общей системы и идёт историческим никому не нужным прицепом.
Дюрі-бачі написав:В контексті даної вітки я дізнався, що якщо тримати валюту на рахунку то потрібно рахувати дохід від девальвації гривні, саме тому університет одразу міняє валюту на гривню по приходу гранту...
Известная тема для общей системы. Весь доход должен быть учтён, в т.ч. от курсовой разницы. Но вроде ж, если гривна ревальвировала, то это тоже учитывается и уменьшает налоговые обязательства? Или огромная проблема сделать расчёт налога от курсовой разницы? Казалось бы, если быть уверенным, что на момент нужности гривны будет девал, то глупо валюту продавать заранее. Конечно, не придётся платить 20% или сколько там налога с курсовой разницы, но ведь потеряется и вся курсовая разница.
