ЛАД написав: Shaman

Несерьёзно.

Но, честно говоря, не хочется подробно писать на ветке, которую посещает раз в месяц один человек. С тем же успехом можно оюбщаться в личке.

Думал, вы ответите хотя бы на валютной.

Перенесёте, отвечу.

А по вакцинам я вообще-то не подразумевал, что мы её должны сами создать. Я давно пишу, что мы потеряли промышленность и науку.

И вакцины создают не ветеринары.

Это вы мне доказывали, что мы растём по сравнению с СССР и уже ого-го как выросли.

И времени до войны было более чем достаточно.

И зерно это самое что ни на есть сырьё.

пограємося ще трохи - мені цікаво, відповіді будуть - чи хоч унітаз принеси, а туалетного паперу все одне не будебудемо вважати, що обговорення економіки на валютній гілці сконає за вихідний оффтоп - особливо на фоні попередніх повідомленьдобре сільське господарство - перший сектор економіки. з економіки ми втратили важку велику промисловість, але створили багато легкої. тому казати втратили - значне перебільшення. й ще раз Україна - середня країна. оце весь гігантизм, притаманний імперіям нам не потрібен. які країни будують літаки? запускають ракети в космос? отож. тому не треба страждати, що в нас немає того, чого немає в жодній іншій країні. те ж саме відноситься й до фундаментальної науки - ви ж не пішли свого часу в науку, на завод пішли - квартира була потрібна?порівняно з срср в нас виріс рівень життя населення. так, наче так багато втратили, а населення живе краще. бо саме за рахунок населення срср й міг такі шалені кошти витрачати на космос, на армію - а всі інші жили в злиднях.вистачить? чи треба ще мое повідомлення скопіювати? ви й самі можете