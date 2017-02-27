Додано: Суб 01 лис, 2025 21:38

Shaman написав: але з іншого боку ми б не вийшли на парітет з Рашею у будь-якому разі, хіба дуже бідне населення. ще й ядерну зброю довелося б тримати. це як в Пакистані - для того, щоб утримувати армію (теж такий собі сусід), рівень життя не дуже...

Смотря что считать паритетом. Если армия для обороны, то она не должна быть такого же размера, как у соседа. Ей достаточно быть такой, чтобы соседу сходить "до Киева за 3 дня" не казалось лёгкой прогулкой. Даже от такого стрёмного соседа, как у нас, чтобы полностью отбиться в 2014 и даже в ответ выкинуть из Севастополя большая армия не требовалась. Но всё таки она должна быть не полностью импотентна, а не такой, во что её превратили "экономящие".А насчёт обязательной бедности... На 2021 (беру этот год, как уровень мирного времени, т.е. показатель того, что можно отдавать безболезненно) военный бюджет Израиля - 24 лярда долларов. У одного только Ирана столько же и это не единственный его неприятный сосед. Иран в 8 раз больше по населению, в 80 раз больше по территории и с природными ресурсами у него получше. Остаётся угадать с одного раза где при этом народ живёт богаче и армию имеет зубастее. И куда едут из Украины от её сильно поднявшегося уровня достатка. Может всё таки имея население в 4-5 раз и территории в 30 раз от израильской можно было о армии позаботиться хотя бы в его объёме? Мне кажется, что такой хватило бы многократно.Кстати, у Пакистана на тот же год военный бюджет в два раза меньше. Хотя страна тоже не маленькая и по размеру и, в особенности, по населению. Может в плане бедности населения всё таки не в военных расходах дело?