Сибарит написав: moveton написав: Может всё таки имея население в 4-5 раз и территории в 30 раз от израильской можно было о армии позаботиться хотя бы в его объёме?

Если бы я был такой умный, как моя жена завтра (с)

Для того, чтобы так позаботиться об армии, нужно, с разной степенью интенсивности, воевать много десятков лет. Живя почти век без войны, осознать такую необходимость трудно. Да и встроить расходы на армию в экономику так, чтобы это не было очень больно, можно, но времени нужно много. И это не вопрос осознания одним правителем. Осознание должно быть массовым, иначе осмелившегося потратить "лишние" деньги руководителя снесут.

У нас это накладывается на очень странный менталитет. "Экономящие" - это не абстрактные руководители, а почти все мы. Я регулярно наблюдаю, как люди, боящиеся больших расходов, покупают критически важные ресурсы в недостаточных количествах, а потом, когда не хватает, дико переплачивают за добавку. И так не раз, не два, а постоянно. И эти же люди с нездоровым воодушевлением обсуждают любые новости, где сообщается, что на что-то выделены деньги. Если не понимают смысла, а понимают редко, кричат, что воруют. И эти же люди ходят на выборы. Это замкнутый круг, который даже почти 4 года войны не смогли разорвать.

Это все еще и подогревается журналистикой, которая работает на жлобу дня.



К октябрю 1948 года численность Армии обороны Израиля составила уже 120 000 человек; ... К концу войны она насчитывала 84-90 тысяч человек[26] и один танковый батальон[27]. Быстрый рост численности израильских сил был, в частности, связан с тем фактом, что после провозглашения независимости в Израиль ежемесячно прибывало более 10 000 еврейских иммигрантов

На май 1967 года в армии было 50—60 тысяч солдат, из которых только 10—12 тысяч были кадровыми военными. После всеобщей мобилизации израильская армия составила 264 тысячи человек

Вы знаете, мне сильно надоели сравнения с Израилем.Совсем другая страна и другая жизнь.Это сегодня мы говорим о 80 годах, а в 1948 14 мая Израиль только был создан. Война началась фактически ещё до создания государства. И тогда у Израиля не было ни военпрома, ни чего ещё.И уже "15 травня 1948 року ... Сили Єгипту, Трансйорданії, Сирії та Іраку вторглись до Палестини". Почему-то в укр. Вики забыли ещё о Ливане и Йемене. В результате войны "около половины территорий, которые ООН предлагала выделить под арабское государство, а также Западный Иерусалим, вошли во вновь образованное государство Израиль. Западный берег реки Иордан (Иудея и Самария), включая Восточный Иерусалим, достался Трансиордании, и в 1950 году был аннексирован ей. Сектор Газа был оккупирован Египтом". "Война сопровождалась массовым (от 340 до 700 тыс.) исходом палестинского арабского населения с территорий, попавших под контроль Израиля. С другой стороны, от 800 тыс. до 1 млн евреев были изгнаны или бежали из арабских стран".Сейчас "почему-то" речь идёт исключительно о палестинских беженцах. Понятие "еврейские беженцы" вообще не существует. Хотя население арабских стран не знаю, во сколько раз больше израильского. По переписи "1948 року, загальна чисельність населення країни на той час становила 872,7 тис. осіб, з яких 716,7 тис. євреїв (82,12 % населення), 156 тис. арабів (17,88 %)"().Не буду излагать историю, ещё только одна цитата:Цитаты из укр и росс вики, статьи о первой войне.Всё очень не похоже на нашу войну, в частности, постоянный приток евреевстрану.Да и в 1967 явное формальное преимущество было на стороне арабов (Египет, Сирия, Иордания + по мелочи и др.). И тогда тоже Израилю было всего 20 лет. В 1,5 раза меньше, чем нам в начале нашей войны. И стартовые позиции были значительно слабее, чем у нас.Для пишущих о "военных мирного времени" и мобилизуемых "трактористах":Опыт этой войны я в своё время тщательно изучал в армии, особенно, действия ВВС.Евреев не надо было убеждать, что это "экзистенциальная" война и запугивать "бурятами". Они хорошо знали, что им грозит. И у них никогда не было пропаганды "великой с/х державы" и ненужности промышленности и науки.