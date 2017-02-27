Сибарит написав:Если мы повоюем еще лет 80, нас можно будет сравнивать с Израилем.
В смысле в том плане, что тогда нас Израиль ещё и по населению и территории переплюнёт? Легко.
Сибарит написав:И это не вопрос осознания одним правителем. Осознание должно быть массовым, иначе осмелившегося потратить "лишние" деньги руководителя снесут.
Я на это и намекал. Дело в консерватории, а не в прям невозможности потянуть нужный военной бюджет. Вот как заставить осознать - ХЗ. Впрочем, сам грешен. В даже середине 2022 думал, а не купить ли мне хороший литиевый UPS. Но как-то вроде бы и дорого и с электричеством по стране в последний раз серьёзные перебои были 7 лет до этого да и те быстро кончились. Конечно, война идёт, но вроде бы и на спад, а электричества в стране всё ещё завались. Тогда только недостатком газа на зиму пугали и пришлось жену убалтывать, что не надо вестись и что покупка электрообогревателя на такой случай - это совершенно бестолковая затея (тут угадал). В ноябре того же года за бывшую цену того UPS срочно хватал один только аккум половины ёмкости. Кто ж знал, что оно вдруг критичным ресурсом окажется? Теперь набрал на автономность в трое суток, так оно за почти три года пригодилось на пару недель в прошлом году и то ресурса больше, чем на 6 часов, не требовалось.
Причём для того, чтобы в итоге получить ещё и богатый народ, одного желания тратиться на армию мало. Совок как раз и вырос в условиях постоянных войн и их угроз. Только армию при этом получил больше в виде гири, чем локомотива.
moveton написав:Может всё таки имея население в 4-5 раз и территории в 30 раз от израильской можно было о армии позаботиться хотя бы в его объёме?
Если бы я был такой умный, как моя жена завтра (с) Для того, чтобы так позаботиться об армии, нужно, с разной степенью интенсивности, воевать много десятков лет. Живя почти век без войны, осознать такую необходимость трудно. Да и встроить расходы на армию в экономику так, чтобы это не было очень больно, можно, но времени нужно много. И это не вопрос осознания одним правителем. Осознание должно быть массовым, иначе осмелившегося потратить "лишние" деньги руководителя снесут. У нас это накладывается на очень странный менталитет. "Экономящие" - это не абстрактные руководители, а почти все мы. Я регулярно наблюдаю, как люди, боящиеся больших расходов, покупают критически важные ресурсы в недостаточных количествах, а потом, когда не хватает, дико переплачивают за добавку. И так не раз, не два, а постоянно. И эти же люди с нездоровым воодушевлением обсуждают любые новости, где сообщается, что на что-то выделены деньги. Если не понимают смысла, а понимают редко, кричат, что воруют. И эти же люди ходят на выборы. Это замкнутый круг, который даже почти 4 года войны не смогли разорвать. Это все еще и подогревается журналистикой, которая работает на жлобу дня.
Сильная и хорошо вооруженная армия вполне может быть локомотивом экономики даже в мирное время, но должно быть выполнено много очень трудно достижимых условий. Если мы повоюем еще лет 80, нас можно будет сравнивать с Израилем.
Вы знаете, мне сильно надоели сравнения с Израилем. Совсем другая страна и другая жизнь. Это сегодня мы говорим о 80 годах, а в 1948 14 мая Израиль только был создан. Война началась фактически ещё до создания государства. И тогда у Израиля не было ни военпрома, ни чего ещё. И уже "15 травня 1948 року ... Сили Єгипту, Трансйорданії, Сирії та Іраку вторглись до Палестини". Почему-то в укр. Вики забыли ещё о Ливане и Йемене. В результате войны "около половины территорий, которые ООН предлагала выделить под арабское государство, а также Западный Иерусалим, вошли во вновь образованное государство Израиль. Западный берег реки Иордан (Иудея и Самария), включая Восточный Иерусалим, достался Трансиордании, и в 1950 году был аннексирован ей. Сектор Газа был оккупирован Египтом". "Война сопровождалась массовым (от 340 до 700 тыс.) исходом палестинского арабского населения с территорий, попавших под контроль Израиля. С другой стороны, от 800 тыс. до 1 млн евреев были изгнаны или бежали из арабских стран". Сейчас "почему-то" речь идёт исключительно о палестинских беженцах. Понятие "еврейские беженцы" вообще не существует. Хотя население арабских стран не знаю, во сколько раз больше израильского. По переписи "1948 року, загальна чисельність населення країни на той час становила 872,7 тис. осіб, з яких 716,7 тис. євреїв (82,12 % населення), 156 тис. арабів (17,88 %)"(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E#:). Не буду излагать историю, ещё только одна цитата:
К октябрю 1948 года численность Армии обороны Израиля составила уже 120 000 человек; ... К концу войны она насчитывала 84-90 тысяч человек[26] и один танковый батальон[27]. Быстрый рост численности израильских сил был, в частности, связан с тем фактом, что после провозглашения независимости в Израиль ежемесячно прибывало более 10 000 еврейских иммигрантов
Цитаты из укр и росс вики, статьи о первой войне. Всё очень не похоже на нашу войну, в частности, постоянный приток евреев в страну во время войны.
Да и в 1967 явное формальное преимущество было на стороне арабов (Египет, Сирия, Иордания + по мелочи и др.). И тогда тоже Израилю было всего 20 лет. В 1,5 раза меньше, чем нам в начале нашей войны. И стартовые позиции были значительно слабее, чем у нас. Для пишущих о "военных мирного времени" и мобилизуемых "трактористах":
На май 1967 года в армии было 50—60 тысяч солдат, из которых только 10—12 тысяч были кадровыми военными. После всеобщей мобилизации израильская армия составила 264 тысячи человек
Опыт этой войны я в своё время тщательно изучал в армии, особенно, действия ВВС.
Евреев не надо было убеждать, что это "экзистенциальная" война и запугивать "бурятами". Они хорошо знали, что им грозит. И у них никогда не было пропаганды "великой с/х державы" и ненужности промышленности и науки.
moveton написав:........ Причём для того, чтобы в итоге получить ещё и богатый народ, одного желания тратиться на армию мало. Совок как раз и вырос в условиях постоянных войн и их угроз. Только армию при этом получил больше в виде гири, чем локомотива.
Армия всегда гиря, а не локомотив (в условиях мира). Локомотивом может быть военпром. Но для этого, как совершенно правильно написал Сибарит "должно быть выполнено много очень трудно достижимых условий". Не могу вспомнить практического примера в мирных условиях. Даже для США армия достаточно тяжёлый груз. Несмотря на то, что они продают своё оружие по всему миру.
Страна другая, но не рептилоиды же её населяют. Просто страна, которая смогла. Как раз и интересно изучать что у неё такого для этого было. Может для этого территории обязательно должно быть поменьше, а пустынь без полезных ископаемых на ней побольше. Может врагов нам не хватает ОК, иммиграция после провозглашения независимости - это козырь, но не кажется, что в плане наличия народа для армии так уж принципиально провозгласят независимость 200к человек, уже живущих вместе, или это сделают 100к и 100к к ним потом приедут. А вот почему в Израиль ехали, а из Украины прям с момента провозглашения независимости в основном наоборот - это уже может и важнее. Можно было предположить, что это из за интервенции. Сейчас эта гипотеза проверяется. Пока подтверждается с точностью до наоборот.
Ну прямо в такой формулировке звучит, как будто евреям повезло, что условный Иран не догадался повести такую пропаганду А больше верится, что может кто и пытался вести, только с желающими поддаваться была напряжёнка.
Может и надоело и не нужно сравнивать. Встречал разумное мнение, что истории успеха изучать нет смысла потому, что всё равно именно так не повторишь. Поэтому изучать нужно чужие провалы. Но, вроде, в этой методике полагалось изучать, а не повторять их все на своей шкуре и по многу раз.
Страна другая, но не рептилоиды же её населяют. Просто страна, которая смогла. Как раз и интересно изучать что у неё такого для этого было. Может для этого территории обязательно должно быть поменьше, а пустынь без полезных ископаемых на ней побольше. Может врагов нам не хватает ОК, иммиграция после провозглашения независимости - это козырь, но не кажется, что в плане наличия народа для армии так уж принципиально провозгласят независимость 200к человек, уже живущих вместе, или это сделают 100к и 100к к ним потом приедут. А вот почему в Израиль ехали, а из Украины прям с момента провозглашения независимости в основном наоборот - это уже может и важнее. Можно было предположить, что это из за интервенции. Сейчас эта гипотеза проверяется. Пока подтверждается с точностью до наоборот.
Это вы серьёзно или притворяетесь: "Почему ехали"? После 6 млн уничтоженных? Причём отбирали саму жизнь, а не имущество или язык.
Ну прямо в такой формулировке звучит, как будто евреям повезло, что условный Иран не догадался повести такую пропаганду А больше верится, что может кто и пытался вести, только с желающими поддаваться была напряжёнка.
Вот только не надо. Вы что, расскажете, что эту пропаганду вели Путин с Соловьёвым и Симоньян? Это делали как раз наши патриоты. Вон шаман чуть выше и сегодня рассказывает, что "оце весь гігантизм, притаманний імперіям нам не потрібен". Оружие будем клепать в гаражах и сараях. И продавать на экспорт. Сельская страна была. Сегодня, правда, большинство горожан, но психология меняется медленно.
Может и надоело и не нужно сравнивать. Встречал разумное мнение, что истории успеха изучать нет смысла потому, что всё равно именно так не повторишь. Поэтому изучать нужно чужие провалы. Но, вроде, в этой методике полагалось изучать, а не повторять их все на своей шкуре и по многу раз.
Изучать нажо и провалы и успехи, хотя всё равно именно так не повторишь ни то, ни другое. Надо ещё и голову иметь.
ЛАД написав:Это вы серьёзно или притворяетесь: "Почему ехали"? После 6 млн уничтоженных? Причём отбирали саму жизнь, а не имущество или язык.
Я пытаюсь применять научный метод. Это когда выдвигаются абсолютно любые гипотезы и экспериментально проверяются. Только так и совершаются открытия. Про элемент интервенции уже проверили. Следующая гипотеза, что нужно для начала уничтожить 6 млн тех, кто пока за рубежом? Звучит, как вызов...
Ну прямо в такой формулировке звучит, как будто евреям повезло, что условный Иран не догадался повести такую пропаганду А больше верится, что может кто и пытался вести, только с желающими поддаваться была напряжёнка.
Вот только не надо. Вы что, расскажете, что эту пропаганду вели Путин с Соловьёвым и Симоньян? Это делали как раз наши патриоты.
Я сказал "условный". Кто вёл я немного в курсе, да и Интернет легко найдёт, но, дабы лишний раз не прослыть зрадником, осторожно выразился, что делали некие враги народа. Один фиг сегодня патриот - завтра преступник, причём зачастую за то же самое.