|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лис, 2025 10:30
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Ну що там валюта? Купляти чи продавати?
ИМХО тепер купити, поки курс не взлетів. А от в лютому-березні можна буде і продати, особливо коли приймуть рішення про "репараційний кредит".
І на депозит у грн?!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10923
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 10:34
Investor_K можливо і на гривневі ОВДП, десь до вересня...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5634
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 897 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 10:52
Faceless написав:
Хоча про мільйон доларів доходу це не про ФОП (принаймні легально не один)
Технически, ФЛП 4 группы не ограничен по обороту. Так что может и есть такие фермеры.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6120
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 754 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Нед 02 лис, 2025 10:53
moveton написав: Faceless написав:
Хоча про мільйон доларів доходу це не про ФОП (принаймні легально не один)
Технически, ФЛП 4 группы не ограничен по обороту. Так что может и есть такие фермеры.
А, можливо, цих упустив
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36877
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36393
|38115393
|
|
|2160
|13598284
|
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
|
|7978
|23556054
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|