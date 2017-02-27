RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Ну що там валюта? Купляти чи продавати?

ИМХО тепер купити, поки курс не взлетів. А от в лютому-березні можна буде і продати, особливо коли приймуть рішення про "репараційний кредит".

І на депозит у грн?!
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:34

Investor_K можливо і на гривневі ОВДП, десь до вересня...
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Faceless написав:Хоча про мільйон доларів доходу це не про ФОП (принаймні легально не один)

Технически, ФЛП 4 группы не ограничен по обороту. Так что может и есть такие фермеры.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:
  Faceless написав:Хоча про мільйон доларів доходу це не про ФОП (принаймні легально не один)

Технически, ФЛП 4 группы не ограничен по обороту. Так что может и есть такие фермеры.
А, можливо, цих упустив
