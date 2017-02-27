RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11998119991200012001>
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Ну що там валюта? Купляти чи продавати?

ИМХО тепер купити, поки курс не взлетів. А от в лютому-березні можна буде і продати, особливо коли приймуть рішення про "репараційний кредит".

І на депозит у грн?!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10923
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:34

Investor_K можливо і на гривневі ОВДП, десь до вересня...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5635
З нами з: 29.07.22
Подякував: 897 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Faceless написав:Хоча про мільйон доларів доходу це не про ФОП (принаймні легально не один)

Технически, ФЛП 4 группы не ограничен по обороту. Так что может и есть такие фермеры.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6120
З нами з: 23.03.18
Подякував: 79 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:
  Faceless написав:Хоча про мільйон доларів доходу це не про ФОП (принаймні легально не один)

Технически, ФЛП 4 группы не ограничен по обороту. Так что может и есть такие фермеры.
А, можливо, цих упустив
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36878
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 14:55

  killer_of_liars написав:
  prodigy написав:умовно "дохід" близько 1млн доларів на рік, і їх в країни майже 200-300 тисяч

що це за вигадки?
офіційно:
більше 17 000 осіб задекларували доходи понад 1 млн грн.

https://forbes.ua/news/ukraintsi-zadekl ... 2025-29468
гривень, а не доларів!

є ще мародери, що лежать на диванах з доларами, але їх відносно мало.

є ще фопи з загрузкою під максимальний ліміт - але це переважно обнальні фопи, ці гроші через них проганяють, про заробіток не йдеться.
бо звичайний фоп має середній дохід менше 100 баксів в місяць:
https://opendatabot.ua/open/foponomics
Тут трошки не так прямолінійно....
1 Задекларували зароблене ЗА РІК , а не за все життя.
2 Якщо припустити що активний заробіток років з 5 (потім людина як правило з активного заробляння від 1 млн грн в рік, переходить до життя на депо(доходів від функціонування бізнесу куди вкладені гроші з 10 млн/грн рік.. )
Таким чином наявність більше 200 000 осіб з доходами +/-1 млн грн/рік, або 1-2 млн осіб з ВЛАСНІСТЮ вартістю в 5-10+ млн грн - є досить очевидним, адже ВЛАСНІСТЬ не треба заробляти всіх 100% , вартість власності росте разом з ростом ринку, тому квартира в Києві за 5000 в 1995 році-сьогодні коштує як мінімум 50000...
я вже мовчу про свічні заводики , чи фермерські паї....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27264
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:03

  moveton написав:.......
  ЛАД написав:После 6 млн уничтоженных? Причём отбирали саму жизнь, а не имущество или язык.

Это про какие 6 млн речь? Которых в Германии? От этого появляется желание рвануть в не, например, безопасные США, а в страну, где с высокой вероятностью тоже прибьют и процесс уже идёт? Интересная мысль... Т.е. следующая гипотеза, что нужно для начала уничтожить 6 млн тех, кто пока за рубежом? Звучит, как вызов...
Не в Германии.
В Германии до 1933 было всего то ли 500, то ли 600 тыс. и многие уехали после 1933. П овсей Европе, включая и СССР.
Ваши гипотезы...

  ЛАД написав:Сельская страна была. Сегодня, правда, большинство горожан, но психология меняется медленно.

Нуу, вроде, горожан больше половины стало где-то в конце 1960х. К 2000 доля селян осталась меньше трети. Даже для изменения психологии срок существенный.
Заметный, но недостаточный. Общественная психология вещь очень инертная.

Простите, но не интересно. Вам хочется просто поговорить и позаниматься словесной эквилибристикой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37205
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:12

  Faceless написав:........
Ви неправильно трактуєте кількість тих, хто подав декларації - це не означає, що ті, хто не подавав декларації, не заробили. І ті 17 тисяч взагалі ні про що не кажуть.
Не означає. Согласен.
Наверняка таких больше.

Щодо ФОПів теж висновки необґрунтовані. Хоча про мільйон доларів доходу це не про ФОП (принаймні легально не один), але і висновок про "звичайного ФОП" хибний. З пари мільйонів ФОП є чимало "сплячих", що подають порожні декларації, і тим знижують оте середнє. Сотні тисяч ФОП заробляють від мільйона грн на рік і це звичайні підприємці
О "сплячих" верно.
Но можно поинтересоваться, когда вы говорите о сотнях тысяч ФОП, которые "заробляють від мільйона грн на рік", это с учётом айти? Но это всё-таки несколько фиктивные ФОПы. Если без них, то, по-моему, у вас несколько розовые представления о ФОПах.

Кстати, по ссылке https://opendatabot.ua/open/foponomics среднего доъода ФОП не нашёл. Вижу только цифры по налогам от ФОП. Или я что-то неправильно понимаю?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лис, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37205
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:17

  ЛАД написав:...
Вон шаман чуть выше и сегодня рассказывает, что "оце весь гігантизм, притаманний імперіям нам не потрібен". Оружие будем клепать в гаражах и сараях. И продавать на экспорт. :)
...

краще мене не згадуйте - бо як згадали, то відразу починається брехня. гігантизм нам не непотрібен, ми не імперія, тому не можемо це будувати. ми ніколи не станемо ні Індією, ні Китаєм, й навіть Бразилією. ми середня країна зі своїми можливостями - й нам ще цей шлях долати й долати. а якщо почнете розповідати мені про корейське диво, то нагадаю фоном для цього дива були американські бази (як власне й в Японії та Німеччині), а в нас на жаль, немає... а ваша тяга, що ми маємо бути в якихось відносинах з Рашею для нашого розвитку - це нонсенс, від Раші на поточному етапі розвитку лише проблеми, ніякої користі.

а байки, шо нам не потрібна наука та промисловість - це лише ви так кажете, зверніть увагу. інші говорять про інше - але ви схоже не можете зрозуміти цю різницю

через війну ми й так може отримаємо розвинений military сектор виробництва - подивимось. тут головне, щоб держава не надто заважала ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10308
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:18

  Дюрі-бачі написав:Investor_K можливо і на гривневі ОВДП, десь до вересня...
ви надто сміливо даєте прогнози майже на рік. зараз горизонт планування три місяці максимум. ситуація може змінитися дуже стрімко
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10308
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:42

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Вон шаман чуть выше и сегодня рассказывает, что "оце весь гігантизм, притаманний імперіям нам не потрібен". Оружие будем клепать в гаражах и сараях. И продавать на экспорт. :)
...

краще мене не згадуйте - бо як згадали, то відразу починається брехня. гігантизм нам не непотрібен, ми не імперія, тому не можемо це будувати. ми ніколи не станемо ні Індією, ні Китаєм, й навіть Бразилією. ми середня країна зі своїми можливостями - й нам ще цей шлях долати й долати. а якщо почнете розповідати мені про корейське диво, то нагадаю фоном для цього дива були американські бази (як власне й в Японії та Німеччині), а в нас на жаль, немає... а ваша тяга, що ми маємо бути в якихось відносинах з Рашею для нашого розвитку - це нонсенс, від Раші на поточному етапі розвитку лише проблеми, ніякої користі.
А какая связь американских баз с экономическим развитием страны?
"американські бази були" в Ю. Корее с самого начала, а быстрый эконом. рост начался значительно позже.

а байки, шо нам не потрібна наука та промисловість - це лише ви так кажете, зверніть увагу. інші говорять про інше - але ви схоже не можете зрозуміти цю різницю
Это не ваши слова:
не треба страждати, що в нас немає того, чого немає в жодній іншій країні. те ж саме відноситься й до фундаментальної науки
?
Да ещё и прямо "в жодній іншій країні немає" ни промышленности, ни "фундаментальної науки".
Даже не смешно.

через війну ми й так може отримаємо розвинений military сектор виробництва - подивимось. тут головне, щоб держава не надто заважала ;)
Повторю вопрос - оружие будем клепать в гаражах и сараях?
Слов не хватает, а ругаться не хочется.
Какой, на хрен, military сектор? Что такого ценного и уникального мы производим? Фламинго? :mrgreen:
Хоть не позорьтесь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37205
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11998119991200012001>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3638, 3639, 3640
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36393 38117156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 жов, 2025 18:49
vitaxa2006
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2160 13599647
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23557497
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15179)
02.11.2025 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.