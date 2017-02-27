RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11998119991200012001
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:13

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Вон шаман чуть выше и сегодня рассказывает, что "оце весь гігантизм, притаманний імперіям нам не потрібен". Оружие будем клепать в гаражах и сараях. И продавать на экспорт. :)
...

краще мене не згадуйте - бо як згадали, то відразу починається брехня. гігантизм нам не непотрібен, ми не імперія, тому не можемо це будувати. ми ніколи не станемо ні Індією, ні Китаєм, й навіть Бразилією. ми середня країна зі своїми можливостями - й нам ще цей шлях долати й долати. а якщо почнете розповідати мені про корейське диво, то нагадаю фоном для цього дива були американські бази (як власне й в Японії та Німеччині), а в нас на жаль, немає... а ваша тяга, що ми маємо бути в якихось відносинах з Рашею для нашого розвитку - це нонсенс, від Раші на поточному етапі розвитку лише проблеми, ніякої користі.
А какая связь американских баз с экономическим развитием страны?
"американські бази були" в Ю. Корее с самого начала, а быстрый эконом. рост начался значительно позже.

за гигантізм вже зрозуміли? ЛАД, ви досі в спогадах, що були громадянином російської імперії, й все, що з ним пов'язано. в більшості немає цієї тяги, в більшості країн люди живуть без цього й не страждають. американські бази - це напівжарт. але Корею вони втримали від лівацької прірви, та й від популистських урядів - теж.
а байки, шо нам не потрібна наука та промисловість - це лише ви так кажете, зверніть увагу. інші говорять про інше - але ви схоже не можете зрозуміти цю різницю
Это не ваши слова:
не треба страждати, що в нас немає того, чого немає в жодній іншій країні. те ж саме відноситься й до фундаментальної науки
?
Да ещё и прямо "в жодній іншій країні немає" ни промышленности, ни "фундаментальної науки".
Даже не смешно.

де в мене промисловість. знову від себе дописали? уважніше ЛАД. наука, трохи некоректно написав - але фінансувати фундаментальні дослідження можуть лише багаті країни. нам треба більше на прикладі науки. й ще раз нагадаю - а чого срср просрав електротехніку? що завадило? може статус інженерів? скільки країн фінансує андронний колайдер? приймати участь так - а досліджувати Всесвіт - дуже цікава тема, але не для нас зараз...
через війну ми й так може отримаємо розвинений military сектор виробництва - подивимось. тут головне, щоб держава не надто заважала ;)
Повторю вопрос - оружие будем клепать в гаражах и сараях?
Слов не хватает, а ругаться не хочется.
Какой, на хрен, military сектор? Что такого ценного и уникального мы производим? Фламинго? :mrgreen:
Хоть не позорьтесь.

а ви знову починаєте не помічати. просто ви на пенсії вже давно, тому й розповідаєте казки, що промисловтсі немає - це ви просто з цим не стикаєтесь. дрони хто виробляє? а розробляє? в яких ще країнах такий досвід використання дронів? й цим займається купа народу - просто ви не в курсі.

ви голосували за Зе - то його й питайте за всі ці фантазії... мене не треба, я популістів не обирав...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10308
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 16:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:Но можно поинтересоваться, когда вы говорите о сотнях тысяч ФОП, которые "заробляють від мільйона грн на рік", это с учётом айти? Но это всё-таки несколько фиктивные ФОПы. Если без них, то, по-моему, у вас несколько розовые представления о ФОПах.

Звісно, з урахуванням.
І чим вони фіктивні? Не більш фіктивні, ніж усі інші ФОП без найманих працівників.
Але не одне ІТ, звісно. 1 млн грн на рік - це менше 2к дол екв на місяць, не якісь фантастичні гроші в сфері послуг і медицині наприклад
І серед звичайних найманих працівників це теж цілком досяжна цифра
  ЛАД написав:Кстати, по ссылке https://opendatabot.ua/open/foponomics среднего доъода ФОП не нашёл.

ARPU Дохід з Фопа за рік, ₴
25,303 - це і є середній дохід на рік
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36878
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 11998119991200012001
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3638, 3639, 3640
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36393 38117157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 жов, 2025 18:49
vitaxa2006
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2160 13599647
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23557497
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15179)
02.11.2025 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.