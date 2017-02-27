Додано: Нед 02 лис, 2025 16:13

Вон шаман чуть выше и сегодня рассказывает, что "оце весь гігантизм, притаманний імперіям нам не потрібен". Оружие будем клепать в гаражах и сараях. И продавать на экспорт.

краще мене не згадуйте - бо як згадали, то відразу починається брехня. гігантизм нам не непотрібен, ми не імперія, тому не можемо це будувати. ми ніколи не станемо ні Індією, ні Китаєм, й навіть Бразилією. ми середня країна зі своїми можливостями - й нам ще цей шлях долати й долати. а якщо почнете розповідати мені про корейське диво, то нагадаю фоном для цього дива були американські бази (як власне й в Японії та Німеччині), а в нас на жаль, немає... а ваша тяга, що ми маємо бути в якихось відносинах з Рашею для нашого розвитку - це нонсенс, від Раші на поточному етапі розвитку лише проблеми, ніякої користі. краще мене не згадуйте - бо як згадали, то відразу починається брехня. гігантизм нам не непотрібен, ми не імперія, тому не можемо це будувати. ми ніколи не станемо ні Індією, ні Китаєм, й навіть Бразилією. ми середня країна зі своїми можливостями - й нам ще цей шлях долати й долати. а якщо почнете розповідати мені про корейське диво, то нагадаю фоном для цього дива були американські бази (як власне й в Японії та Німеччині), а в нас на жаль, немає... а ваша тяга, що ми маємо бути в якихось відносинах з Рашею для нашого розвитку - це нонсенс, від Раші на поточному етапі розвитку лише проблеми, ніякої користі. А какая связь американских баз с экономическим развитием страны?

а байки, шо нам не потрібна наука та промисловість - це лише ви так кажете, зверніть увагу. інші говорять про інше - але ви схоже не можете зрозуміти цю різницю Это не ваши слова: не треба страждати, що в нас немає того, чого немає в жодній іншій країні. те ж саме відноситься й до фундаментальної науки ?

Да ещё и прямо "в жодній іншій країні немає" ни промышленности, ни "фундаментальної науки".

через війну ми й так може отримаємо розвинений military сектор виробництва - подивимось. тут головне, щоб держава не надто заважала Повторю вопрос - оружие будем клепать в гаражах и сараях?

Слов не хватает, а ругаться не хочется.

Какой, на хрен, military сектор? Что такого ценного и уникального мы производим? Фламинго?

за гигантізм вже зрозуміли? ЛАД, ви досі в спогадах, що були громадянином російської імперії, й все, що з ним пов'язано. в більшості немає цієї тяги, в більшості країн люди живуть без цього й не страждають. американські бази - це напівжарт. але Корею вони втримали від лівацької прірви, та й від популистських урядів - теж.де в мене промисловість. знову від себе дописали? уважніше ЛАД. наука, трохи некоректно написав - але фінансувати фундаментальні дослідження можуть лише багаті країни. нам треба більше на прикладі науки. й ще раз нагадаю - а чого срср просрав електротехніку? що завадило? може статус інженерів? скільки країн фінансує андронний колайдер? приймати участь так - а досліджувати Всесвіт - дуже цікава тема, але не для нас зараз...а ви знову починаєте не помічати. просто ви на пенсії вже давно, тому й розповідаєте казки, що промисловтсі немає - це ви просто з цим не стикаєтесь. дрони хто виробляє? а розробляє? в яких ще країнах такий досвід використання дронів? й цим займається купа народу - просто ви не в курсі.ви голосували за Зе - то його й питайте за всі ці фантазії... мене не треба, я популістів не обирав...