ЛАД написав:----------------------------- Faceless ARPU Дохід з Фопа за рік, ₴ 25,303 - це і є середній дохід на рік ------------------------------ Спасибо, не понял. Решил, что это налоги. Фиктивный, конечно, не в смысле "незаконный". Но это часто просто "оптимизация налогов". Фактически они работают на какой-нибудь фирме, а не как "свободные художники". Хотя есть и такие, но их немного. И прикиньте - если из 2млн. ФОП 500 тыс имеют доход 2000 долл в мес., а все остальные даже чистый 0, то средний уже выйдет не 100, а 500 долл. И согласен, "2к дол екв на місяць, не якісь фантастичні гроші", но вряд ли их имеет так много людей, как вам кажется. Понимаю, что выводы делаются каждым человеком на основании его круга общения, но, сами понимаете, это может быть сильно ошибочно.
Не тільки в ІТ так оптимізують податки. Я взагалі думаю, що якщо вже так дивитися, то близько половини ФОПів це і є подібна оптимізація податків. Мені складно сказати, за якою точно методикою рахували отой ARPU, але навіть якщо взяти чисто ІТ (це десь 160 тисяч саме ФОПів) з середнім доходом нехай 2000 в місяць, то навіть якщо всі інші з 2млн ФОПів подають нулі, середнє вийде 160 баксів, і це більше за 25303 грн на рік. Та навіть якщо 1000 баксів взяти середню, то вийде все одно майже вдвічі більше. Можливо, ARPU то якась медіана чи є ще якісь особливості підрахунку
П.С. Здається, зрозумів. Там "дохід з ФОПа", вочевидь це середні податкові надходження за рік з одного ФОП.
А середнього обороту по ФОП там взагалі немає Якщо взяти ставку для третьої групи 6% (з ВЗ), то з середнього податкового доходу 25303 можна вивести середній річний оборот 422к, або 35кгрн в міс
Ну так я тоже так понял. Но тогда что-то посчитать совершенно невозможно. Даже прикинуть так грубо, как вы сделали. Есть, конечно, ФОПы, у которых затраты = 0 или очень маленькие и для них понятия доход и чистый доход практически совпадают, но так далеко не у всех. У многих есть и затраты, в результате чистый доход может быть заметно меньше.
ЛАД написав:Но тогда что-то посчитать совершенно невозможно.
Порахувати з якоюсь точністю - можна все. 1 В Україні - 1 800 000 ФОП ( хоча в різних джерелах від 1,6 млн фоп+0,2млн підприємств на єдиному до 2,1 млн фоп) 2 З цих 1,8 млн - приблизно 0,6 млн на єдиному 2-га група - 0,2 млн на єдиному 1-ша група - 0,9 млн на єдиному 3-тя група і залишається 0,1 млн на загальній системі. 3 Якщо ми знаємо розмір платежів в середньому 25303 * 1,8 млн =45,545 млрд і те що на першій групі річний платіж -12* (302,8 (10% від прожиткового))=3633,6 грн на другій групі річний платіж -12* 1600=_________________________19200 грн.. і ті хто на загальній системі в своїй масі так само стараються платити десь з 10000 тобто 1800 на третій групі 5 % від обороту Проста математика 45,545 млрд -0,1млн*3633,6-(0,6+0,1)млн*19200=28,47 млрд сплачує 3 група 28,47млрд/5%/0,9млн=634000 річного обороту.