Додано: Чет 06 лис, 2025 19:37

ЛАД написав: На 1 октября уже 890,1 млрд. - https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayini-ri ... 44659.html - ещё 6,6% добавилось. На 1 октября уже 890,1 млрд. -- ещё 6,6% добавилось.

Дело житейское. На самом деле и этот объём влияет на курс очень косвенно. Ну вывели из депозитов/ОВГЗ в кэш. Это не значит, что ломанулись на него доллары скупать. А заранее задирать курс на случай вдруг кинутся - это такое себе. Так-то и девал к доллару за последний месяц был. Только на 2%, а не на 6. Но и доллар к CHF. К чему должен быть девал и почему вообще должен - дело тёмное. Может и надо, чтобы сало осталось за те же 8$, а в гривнах стало побольше, если сейчас выглядит не солидно.