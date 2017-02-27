|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лис, 2025 20:35
Shaman написав:
база дуже проста - для розвитку потрібно виробляти більше. чим слабший курс, тим краще для цього
Не буду возражать, как и следствие, что период купонокарбованца, когда еле успевали в финансовых программах расширять типы данных под деньги (сам этим занимался), был для развития Украины (?) самое зашибись (от налогов на доход от курсовой разницы бюджет точно в масле катался). Но вопрос в другом был: "за 2025 було б нормально 10%" - это откуда? Почему не 2000%, например?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6150
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Нед 09 лис, 2025 20:46
moveton написав:
"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5643
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 898 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 09 лис, 2025 21:25
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
Не, самая простая - это из пальца процент за год высосать
Но тут хотелось бы не простую, а как-то логически обоснованную. Учётная ставка (напомню - это процент, под который коммерческие организации берут кредит у НБУ/ФРС) выглядит очень далекой от валютного курса. А простейшая уже логика говорит, что раз НБУ не нужно прибегать к увеличению или уменьшению резервов, то курс уже правильный. Что при этом сало становится дорогим не только в гривнах, но и в долларах - жизнь такая пошла. Безусловно, для страны печально, что от этого становится выгоднее покупать за рубежом, выбивая отечественных производителей. Но не очень очевидно, что девал тут поможет. Драйвер дороговизны - это у нас в первую очередь военные расходы, как на армию, так и на отстраивание критически важного. От девала бомбить меньше не будут. Ну можно девалом, если не уменьшить в долларах расходы на горючку для армии, то хотя бы зарплаты солдатикам порезать. Они скажут "спасибо", что на них экономят...
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6150
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36408
|38148756
|
|
|2160
|13611311
|
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
|
|7978
|23569538
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|