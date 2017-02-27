Додано: Нед 09 лис, 2025 21:25

Дюрі-бачі написав: moveton написав: "за 2025 було б нормально 10%" - это откуда "за 2025 було б нормально 10%" - это откуда

ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж. ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.

Не, самая простая - это из пальца процент за год высосатьНо тут хотелось бы не простую, а как-то логически обоснованную. Учётная ставка (напомню - это процент, под который коммерческие организации берут кредит у НБУ/ФРС) выглядит очень далекой от валютного курса. А простейшая уже логика говорит, что раз НБУ не нужно прибегать к увеличению или уменьшению резервов, то курс уже правильный. Что при этом сало становится дорогим не только в гривнах, но и в долларах - жизнь такая пошла. Безусловно, для страны печально, что от этого становится выгоднее покупать за рубежом, выбивая отечественных производителей. Но не очень очевидно, что девал тут поможет. Драйвер дороговизны - это у нас в первую очередь военные расходы, как на армию, так и на отстраивание критически важного. От девала бомбить меньше не будут. Ну можно девалом, если не уменьшить в долларах расходы на горючку для армии, то хотя бы зарплаты солдатикам порезать. Они скажут "спасибо", что на них экономят...