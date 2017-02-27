|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лис, 2025 20:35
Shaman написав:
база дуже проста - для розвитку потрібно виробляти більше. чим слабший курс, тим краще для цього
Не буду возражать, как и следствие, что период купонокарбованца, когда еле успевали в финансовых программах расширять типы данных под деньги (сам этим занимался), был для развития Украины (?) самое зашибись (от налогов на доход от курсовой разницы бюджет точно в масле катался). Но вопрос в другом был: "за 2025 було б нормально 10%" - это откуда? Почему не 2000%, например?
moveton
Додано: Нед 09 лис, 2025 20:46
moveton написав:
"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 09 лис, 2025 21:25
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
Не, самая простая - это из пальца процент за год высосать
Но тут хотелось бы не простую, а как-то логически обоснованную. Учётная ставка (напомню - это процент, под который коммерческие организации берут кредит у НБУ/ФРС) выглядит очень далекой от валютного курса. А простейшая уже логика говорит, что раз НБУ не нужно прибегать к увеличению или уменьшению резервов, то курс уже правильный. Что при этом сало становится дорогим не только в гривнах, но и в долларах - жизнь такая пошла. Безусловно, для страны печально, что от этого становится выгоднее покупать за рубежом, выбивая отечественных производителей. Но не очень очевидно, что девал тут поможет. Драйвер дороговизны - это у нас в первую очередь военные расходы, как на армию, так и на отстраивание критически важного. От девала бомбить меньше не будут. Ну можно девалом, если не уменьшить в долларах расходы на горючку для армии, то хотя бы зарплаты солдатикам порезать. Они скажут "спасибо", что на них экономят...
moveton
Додано: Нед 09 лис, 2025 22:57
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
як орієнтир - так. або різниця облікових ставок, або різниця інфляцій. це так за теорією.
я виходив ще з того, що оскільки курс керований - то девал має бути таким, щоб все одно було дохідно вкладатися в ОВДП.
й не може бути девал 0% на протязі кілька років...
Shaman
Додано: Нед 09 лис, 2025 22:59
moveton написав: Shaman написав:
база дуже проста - для розвитку потрібно виробляти більше. чим слабший курс, тим краще для цього
Не буду возражать, как и следствие, что период купонокарбованца, когда еле успевали в финансовых программах расширять типы данных под деньги (сам этим занимался), был для развития Украины (?) самое зашибись (от налогов на доход от курсовой разницы бюджет точно в масле катался). Но вопрос в другом был: "за 2025 було б нормально 10%" - это откуда? Почему не 2000%, например?
ви змішуєте різні речі. коли іде такий кратний девал - це зажди шок. а ніколи не приходила в голову думка, що кратний девал - наслідок штучного тримання в попередні періоди. тому, якщо не йти за ринковими методами, то рано чи пізно стаються шокові...
Shaman
Додано: Нед 09 лис, 2025 23:03
moveton написав: Дюрі-бачі написав: moveton написав:
"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
Не, самая простая - это из пальца процент за год высосать
Но тут хотелось бы не простую, а как-то логически обоснованную. Учётная ставка (напомню - это процент, под который коммерческие организации берут кредит у НБУ/ФРС) выглядит очень далекой от валютного курса. А простейшая уже логика говорит, что раз НБУ не нужно прибегать к увеличению или уменьшению резервов, то курс уже правильный
. Что при этом сало становится дорогим не только в гривнах, но и в долларах - жизнь такая пошла. Безусловно, для страны печально, что от этого становится выгоднее покупать за рубежом, выбивая отечественных производителей. Но не очень очевидно, что девал тут поможет. Драйвер дороговизны - это у нас в первую очередь военные расходы, как на армию, так и на отстраивание критически важного. От девала бомбить меньше не будут. Ну можно девалом, если не уменьшить в долларах расходы на горючку для армии, то хотя бы зарплаты солдатикам порезать. Они скажут "спасибо", что на них экономят...
ця логіка хибна. по-перше, ознака рівнозваженого курса - це близький до нуля торговий баланс тоді. й головне - чому в нас зараз збільшуються ЗВР - через допомогу? це не ринкова ситуація.
девал та інфляція пов'язані речі, вони корелюють - якщо в нас є драйвер інфляції - це драйвер й девалу. а зп військовим треба піднімати так - наскільки виросли зп за останні кілька років?
Shaman
Додано: Нед 09 лис, 2025 23:56
Shaman написав:
я виходив ще з того, що оскільки курс керований - то девал має бути таким, щоб все одно було дохідно вкладатися в ОВДП.
Это разве что верхняя планка девала. Чтобы народ не рванул из ОВГЗ в валютный кэш. Но не нижняя.
Shaman написав:
ви змішуєте різні речі. коли іде такий кратний девал - це зажди шок. а ніколи не приходила в голову думка, що кратний девал - наслідок штучного тримання в попередні періоди. тому, якщо не йти за ринковими методами, то рано чи пізно стаються шокові...
Какая разница шок или нет? Надо, значит надо. Только бы понять почему. Методы пока что формально рыночные, т.е. прямой фиксации курса административными методами нет. Есть управляемость, ну так кто сказал, что рынок должен быть совсем уж диким?
Shaman написав:
ця логіка хибна. по-перше, ознака рівнозваженого курса - це близький до нуля торговий баланс тоді. й головне - чому в нас зараз збільшуються ЗВР - через допомогу? це не ринкова ситуація.
А вот тут что считать рынком. Их же два довольно косвенно связанных: товарный и валютный. Валютному пофигу на торговый баланс. Он строится на спросе/предложении исключительно валюты. А она совсем не обязательно происходит исключительно от торговли товарами. Вот у нас сейчас специфическая ситуация, когда на валютный рынок вливается громадное количество предложения не от экспорта. Но в плане чисто валютного рынка чем она не рыночная? Товарный рынок сам по себе тоже, вроде, работает, как рынок - по каким ценам равновесно выходит, по таким и торгуют.
Shaman написав:
девал та інфляція пов'язані речі, вони корелюють - якщо в нас є драйвер інфляції - це драйвер й девалу
А я как раз считаю, что корреляция совершенно не обязательна. Одним из поводов инфляции может быть девал, но это только частный случай. А если цена хлеба поднимается в два раза (это инфляция) потому, что, грубо говоря, его производители теперь половину своего времени бесплатно занимаются производством танков и хлеба стало в два раза меньше, то с чего бы чисто от этого фактора нацвалюте девальвироваться при самом диком рынке? Ревала при этом тоже не будет, разумеется. Просто жизнь в стране станет в два раза дороже, что у имеющих доходы в нацвалюте, что для зарабатывающих в иностранной. Другой вопрос, что по этому фактору кажется, что у нас должно бы было основное произойти в 2022м, а дальнейшая инфляция уже происходит больше за счёт чего-то другого...
moveton
