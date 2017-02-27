moveton написав: А в M1 США была прикольная ступенька в апреле-мае 2020: рост в 3.5 раза за месяц. И потом не падал. Я уже запамятовал, к какой валюте доллар в это время в 3.5 раза обесценивался?
Вопрос на самом деле интересный. За месяц не обесценился конечно, но система так не работает. В Америке никто не бежит в день получки покупать гривны и прочие очень красивые фантики. Но конечно под давлением доллара М1 стала расти во всех валютных зонах, просто не так быстро. Фьючерсы на "коммоды" за два года выросли в два раза. https://stockanalysis.com/quote/lon/ICOM/ Золото с тех пор (при неизменной м1) подорожало в 3 раза. Акции нвидиа - в 15 раз. Инфляция на товары массового потребления сдерживается исключительно медленным ростом зарплат. У кого надо денег стало в разы больше. Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.
А може цю гримасу розглянемо на пальцях? Отже Отримав простий працівник - 1000 одиниць і всі витратив на себе В той самий час , коли простий отримував 1000 одиниць -його працедавець з кожного простого отримував по 100 , але так як простих було осіб 20 то виходило наступне 20 * 1000 = 20 000 отримали прості і витратили на себе працедавець 20 * 100 = 2000 і витратив на себе 1800 а 200 капіталізував Що маємо ? При обороті в 22000 Витрати на себе - 21800 (99%) а 200 (1%) капіталізовано... І скільки б оборотів не проходило, але капіталізація буде становити ЗАВЖДИ 1% від того що витрачено на себе.. Просто цей 1% залишається в 5% людей... а так як 99% просираються( адже після них нічого не залишається) то десь на сотому обороті починається просвітлення в люмпена, в якого нічого не має , бо багаті все собі забрали....
Не совсем понятно оно тут при чём или, если при чём, то почему важны исключительно эти акции. Но раз такое счастье, значит бедные, которым тогда раздали M1, прикупили на них акции и теперь у них денег в 15 раз больше, чем они тогда получили. Правда, пока они акции не продали, то только в виде M2, но возможность превратить обратно в M1 более-менее имеется. Это тоже часть гримас капитализма.