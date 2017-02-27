RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 20:02

  moveton написав:
А в M1 США была прикольная ступенька в апреле-мае 2020: рост в 3.5 раза за месяц. И потом не падал. Я уже запамятовал, к какой валюте доллар в это время в 3.5 раза обесценивался?


Вопрос на самом деле интересный. За месяц не обесценился конечно, но система так не работает. В Америке никто не бежит в день получки покупать гривны и прочие очень красивые фантики. Но конечно под давлением доллара М1 стала расти во всех валютных зонах, просто не так быстро.
Фьючерсы на "коммоды" за два года выросли в два раза. https://stockanalysis.com/quote/lon/ICOM/
Золото с тех пор (при неизменной м1) подорожало в 3 раза.
Акции нвидиа - в 15 раз.
Инфляция на товары массового потребления сдерживается исключительно медленным ростом зарплат.
У кого надо денег стало в разы больше.
Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 22:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  anduzenko написав:Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.
А може цю гримасу розглянемо на пальцях?
Отже
Отримав простий працівник - 1000 одиниць і всі витратив на себе
В той самий час , коли простий отримував 1000 одиниць -його працедавець з кожного простого отримував по 100 , але так як простих було осіб 20 то виходило наступне
20 * 1000 = 20 000 отримали прості і витратили на себе
працедавець 20 * 100 = 2000 і витратив на себе 1800 а 200 капіталізував
Що маємо ?
При обороті в 22000
Витрати на себе - 21800 (99%)
а 200 (1%) капіталізовано...
І скільки б оборотів не проходило, але капіталізація буде становити ЗАВЖДИ 1% від того що витрачено на себе..
Просто цей 1% залишається в 5% людей... а так як 99% просираються( адже після них нічого не залишається) то десь на сотому обороті починається просвітлення в люмпена, в якого нічого не має , бо багаті все собі забрали....
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 23:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  anduzenko написав:Акции нвидиа - в 15 раз.

Не совсем понятно оно тут при чём и если при чём, то почему важны исключительно эти акции. Но раз такое счастье, значит бедные, которым тогда раздали M1, прикупили на них акции и теперь у них денег в 15 раз больше, чем они тогда получили. Правда, пока они акции не продали, то только в виде M2, но возможность превратить обратно в M1 более-менее имеется. Это тоже часть гримас капитализма.

  budivelnik написав:на сотому обороті починається просвітлення в люмпена, в якого нічого не має , бо багаті все собі забрали

Та если бы просветление (с чего бы ему взяться?) :( Наоборот же, озверение с идеей богатых на кол потому, что они паразиты на теле трудового народа. Поэтому "кулакам" эту чужую тупую агрессивность приходится учитывать. Как это выглядит в капитализме неплохо описано у Хейли в "Колёсах". Там, правда, ни разу не хеппи энд: люмпен, несмотря на все неоднократно даваемые ему возможности подняться с дна, всё равно не захотел богатеть законным механизмом, скатился в криминал и был пристрелен. Зато реалистично.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 09:53

  moveton написав:
  anduzenko написав:Акции нвидиа - в 15 раз.

бедные, которым тогда раздали M1, прикупили на них акции и теперь у них денег в 15 раз больше

Предлагаю начать с формальной логики.
Из чего сделан такой странный вывод?
Раздавали на хлебушек, которой давно съеден и переварен.
Денежки теперь у совсем других лиц.
Да и раздали не то чтобы большую часть из эмитированных триллионов.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 10:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  anduzenko написав:Из чего сделан такой странный вывод?

Из предположения, что раздавали, как в Украине. Популистскую тыщу и прошлого и этого года разрешено и на ОВГЗ потратить. Впрочем, даже, если не разрешено, что мешает потратить на хлебушек, а на сэкономленную таким образом обычную ЗП прикупить акций?

  anduzenko написав:Да и раздали не то чтобы большую часть из эмитированных триллионов.

А куда дели остальное так, что от этого именно M1 вырос?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 14:27

  moveton написав:
  anduzenko написав:Из чего сделан такой странный вывод?

Из предположения, что раздавали, как в Украине. Популистскую тыщу и прошлого и этого года разрешено и на ОВГЗ потратить. Впрочем, даже, если не разрешено, что мешает потратить на хлебушек, а на сэкономленную таким образом обычную ЗП прикупить акций?


Раздавали пострадавшим от закрытий кафе, спортзалов и т.п.
Ты ещё спроси, зачем американцам кредитки, если можно просто тратить ползарплаты, а ещё половину складывать на депозит.

  anduzenko написав:Да и раздали не то чтобы большую часть из эмитированных триллионов.

А куда дели остальное так, что от этого именно M1 вырос?

Зачем их "девать"? Их инвестируют, с целью приумножить.
За счёт тех, чьи сбережения (да и просто оборотные средства на текущем счету) пропорционально обесценивались, по мере того как свеженапечатанное поступало в оборот.

Вроде всё самоочевидно, я что, правда должен разжёвывать, для чего нужна эмиссия денежной массы?

Или ты про то, как из казны они перекочевали в частные руки?
Ну, например через дефицит бюджета и налоговые льготы.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 16:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  anduzenko написав:Раздавали пострадавшим от закрытий кафе, спортзалов и т.п.
Ты ещё спроси, зачем американцам кредитки, если можно просто тратить ползарплаты, а ещё половину складывать на депозит.

Зачем спрашивать? Кредитки для удобства: тратишь сколько надо в конкретный момент времени, потом с очередной зарплаты погашаешься. Это входит в ту половину, которая проедается, а не инвестируется. Раздавали, насколько я читал, всем "бедным" (годовой доход на человека до $99k). Но даже если и пострадали от закрытия спортзалов, то мне кажется, что доходность в 15 раз за 5 лет это с лихвой компенсирует. Норма прибыли спортзала - 10-15% в год.

  anduzenko написав:Или ты про то, как из казны они перекочевали в частные руки?
Ну, например через дефицит бюджета и налоговые льготы.

Да, именно про технический механизм, раз не прямыми переводами. И чтобы от этого M1 вырос. От налоговых льгот не вырастет. Да и, вроде, не принято в США, в отличие от Украины 90х, бюджет прямой эмиссиией подпитывать. Это даже Украина в последние десятилетия себе только в 2022м позволила.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:11

  moveton написав:... Да и, вроде, не принято в США, в отличие от Украины 90х, бюджет прямой эмиссиией подпитывать. Это даже Украина в последние десятилетия себе только в 2022м позволила.

щось я не певен... в них інший механізм обмежень - стеля держборгу, яку вони останніми роками збільшили нереально. а от державних облігацій на балансі ФРС багато. є знавці американської фінансової системи?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:32

  Shaman написав:щось я не певен... в них інший механізм обмежень - стеля держборгу, яку вони останніми роками збільшили нереально. а от державних облігацій на балансі ФРС багато. є знавці американської фінансової системи?

Я так понимаю, что это попендикулярные механизмы. Есть законодательное ограничение долга для казначейства (то, чего у нас сроду не было). И есть ФРС, которая по каким-то своим причинам покупает и продаёт бонды. Ни разу не знаток, но навскидку нагуглилось:
Федеральная резервная система возобновит покупки казначейских облигаций в первом квартале 2026 года, завершив трехлетний период сокращения баланса.

Последние три года госдолг отнюдь не падал. Но пока что эти облигации и в мире были желающие покупать.
