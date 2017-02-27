RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 11:05

  moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда

ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.

Не, самая простая - это из пальца процент за год высосать :D Но тут хотелось бы не простую, а как-то логически обоснованную. Учётная ставка (напомню - это процент, под который коммерческие организации берут кредит у НБУ/ФРС) выглядит очень далекой от валютного курса.


Чому?
Навіщо позичати у гривні під 15% замість позичати у валюті під 5%
якщо гривня не девальвується на додаткові 10%?..
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 11:53

  moveton написав:
  anduzenko написав:Или ты про то, как из казны они перекочевали в частные руки?
Ну, например через дефицит бюджета и налоговые льготы.

Да, именно про технический механизм, раз не прямыми переводами. И чтобы от этого M1 вырос. От налоговых льгот не вырастет. Да и, вроде, не принято в США, в отличие от Украины 90х, бюджет прямой эмиссиией подпитывать. Это даже Украина в последние десятилетия себе только в 2022м позволила.


ФР покупает бонды (и ещё всякое) на вторичке по рыночной цене у всех желающих (в основном у банков и инвестфондов, но и у тебя тоже могут купить).
На эти деньги банки покупают свежевыпущенные бонды, которые закрывают дефицит госбюджета. (Не только на эти, но в том числе и на эти).
Это позволяет в том числе взимать меньше налогов с корпораций.
Больше денег у корпораций - богаче их акционеры.
По идее, они эти доходы реинвестируют, что должно вести к росту экономики и компенсации роста денежной массы ростом фактической экономики. И иногда этот рост даже бывает больше напечатанного.
Но в реальности эти инвестиции часто идут за границу, например в Китай или Вьетнам. Теоретически, когда-то потом эти инвестиции должны вернуться с лихвой, "но это не точно".
Это только один из факторов, влияющий на инфляцию доллара, но самый фундаментальный.
