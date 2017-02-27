Додано: Сер 12 лис, 2025 11:53

anduzenko написав: Или ты про то, как из казны они перекочевали в частные руки?

Да, именно про технический механизм, раз не прямыми переводами. И чтобы от этого M1 вырос. От налоговых льгот не вырастет. Да и, вроде, не принято в США, в отличие от Украины 90х, бюджет прямой эмиссиией подпитывать. Это даже Украина в последние десятилетия себе только в 2022м позволила.

ФР покупает бонды (и ещё всякое) на вторичке по рыночной цене у всех желающих (в основном у банков и инвестфондов, но и у тебя тоже могут купить).На эти деньги банки покупают свежевыпущенные бонды, которые закрывают дефицит госбюджета. (Не только на эти, но в том числе и на эти).Это позволяет в том числе взимать меньше налогов с корпораций.Больше денег у корпораций - богаче их акционеры.По идее, они эти доходы реинвестируют, что должно вести к росту экономики и компенсации роста денежной массы ростом фактической экономики. И иногда этот рост даже бывает больше напечатанного.Но в реальности эти инвестиции часто идут за границу, например в Китай или Вьетнам. Теоретически, когда-то потом эти инвестиции должны вернуться с лихвой, "но это не точно".Это только один из факторов, влияющий на инфляцию доллара, но самый фундаментальный.