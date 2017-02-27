Додано: Чет 13 лис, 2025 06:05

Навуходоносор написав: anduzenko написав: У кого надо денег стало в разы больше.

Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых. У кого надо денег стало в разы больше.Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.

Это не гримаса) это СУЩНОСТЬ капитализма;) Это не гримаса) это СУЩНОСТЬ капитализма;)

Вообще-то нет. Когда именно у кого надо - это совкового коммунизма, который описан в "Москва 2042". Или, например, гусеощипательной системы нынешней Украины. А капитализм, если он сочетается со свободой предпринимательства (а она в свою очередь без капитализма уже ни фига не свобода), конкуренцией и социальными лифтами, непосредственно на принципе "капитал к капиталу" (который обычно для колхозников совершенно неверно называют "деньги к деньгам", но мы тут разницу M2 и M1 должны хорошо понимать) не стоит. В нём результат может показаться похожим, но он проистекает из совсем другого механизма. Как алкоголь не делает свиньёй, а только выпускает наружу уже имеющуюся свинью, так и эти свободы просто показывают кто на что способен. Желающие и умеющие приумножать капитал это делают и со временем чисто арифметически выходит, что "богатые" из таких людей и состоят. И капитал у них дальше растёт не потому, что они богатые, а потому, что умеют приумножать. Предостаточно примеров, как после смерти приумножателя наследники не могли удержать даже текущий капитал.А ещё есть статистика судеб финансово бедных людей, которым случайно удавалось крупно выиграть в лотерею. В богатых удерживались примерно никто, а зачастую в итоге они скатывались ниже, чем были до выигрыша. И отнюдь не злобный капитализм их заставлял приходить к такому результату.