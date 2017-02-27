moveton написав:"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
Не, самая простая - это из пальца процент за год высосать Но тут хотелось бы не простую, а как-то логически обоснованную. Учётная ставка (напомню - это процент, под который коммерческие организации берут кредит у НБУ/ФРС) выглядит очень далекой от валютного курса.
Чому? Навіщо позичати у гривні під 15% замість позичати у валюті під 5% якщо гривня не девальвується на додаткові 10%?..
anduzenko написав:Или ты про то, как из казны они перекочевали в частные руки? Ну, например через дефицит бюджета и налоговые льготы.
Да, именно про технический механизм, раз не прямыми переводами. И чтобы от этого M1 вырос. От налоговых льгот не вырастет. Да и, вроде, не принято в США, в отличие от Украины 90х, бюджет прямой эмиссиией подпитывать. Это даже Украина в последние десятилетия себе только в 2022м позволила.
ФР покупает бонды (и ещё всякое) на вторичке по рыночной цене у всех желающих (в основном у банков и инвестфондов, но и у тебя тоже могут купить). На эти деньги банки покупают свежевыпущенные бонды, которые закрывают дефицит госбюджета. (Не только на эти, но в том числе и на эти). Это позволяет в том числе взимать меньше налогов с корпораций. Больше денег у корпораций - богаче их акционеры. По идее, они эти доходы реинвестируют, что должно вести к росту экономики и компенсации роста денежной массы ростом фактической экономики. И иногда этот рост даже бывает больше напечатанного. Но в реальности эти инвестиции часто идут за границу, например в Китай или Вьетнам. Теоретически, когда-то потом эти инвестиции должны вернуться с лихвой, "но это не точно". Это только один из факторов, влияющий на инфляцию доллара, но самый фундаментальный.
ЛАД написав:Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.
на фоні нещодавньої інформації про корупційні схеми на мільярди гривен (мільйони доларів) розмірковування стосовно залежності податків від курсу нац.валюти виглядають як знущання над пересічними громадянами(тобто пенсіонерами)
ЛАД написав:Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.
на фоні нещодавньої інформації про корупційні схеми на мільярди гривен (мільйони доларів) розмірковування стосовно залежності податків від курсу нац.валюти виглядають як знущання над пересічними громадянами(тобто пенсіонерами)
Коллега, Вы Либо помните? Так вот у него лет 12 назад была шикарная подпись - Это УКРаина, бро. УКРади что-нибудь. С какого перепугу здесь должно было что-то поменяться?..
anduzenko написав:У кого надо денег стало в разы больше. Гримаса капитализма: деньги вроде как раздавали бедным, а в итоге они все оказались у богатых.
Это не гримаса) это СУЩНОСТЬ капитализма;)
Вообще-то нет. Когда именно у кого надо - это совкового коммунизма, который описан в "Москва 2042". Или, например, гусеощипательной системы нынешней Украины. А капитализм, если он сочетается со свободой предпринимательства (а она в свою очередь без капитализма уже ни фига не свобода), конкуренцией и социальными лифтами, непосредственно на принципе "капитал к капиталу" (который обычно для колхозников совершенно неверно называют "деньги к деньгам", но мы тут разницу M2 и M1 должны хорошо понимать) не стоит. В нём результат может показаться похожим, но он проистекает из совсем другого механизма. Как алкоголь не делает свиньёй, а только выпускает наружу уже имеющуюся свинью, так и эти свободы просто показывают кто на что способен. Желающие и умеющие приумножать капитал это делают и со временем чисто арифметически выходит, что "богатые" из таких людей и состоят. И капитал у них дальше растёт не потому, что они богатые, а потому, что умеют приумножать. Предостаточно примеров, как после смерти приумножателя наследники не могли удержать даже текущий капитал.
А ещё есть статистика судеб финансово бедных людей, которым случайно удавалось крупно выиграть в лотерею. В богатых удерживались примерно никто, а зачастую в итоге они скатывались ниже, чем были до выигрыша. И отнюдь не злобный капитализм их заставлял приходить к такому результату.
ЛАД написав:Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.
на фоні нещодавньої інформації про корупційні схеми на мільярди гривен (мільйони доларів) розмірковування стосовно залежності податків від курсу нац.валюти виглядають як знущання над пересічними громадянами(тобто пенсіонерами)
Коллега, Вы Либо помните? Так вот у него лет 12 назад была шикарная подпись - Это УКРаина, бро. УКРади что-нибудь. С какого перепугу здесь должно было что-то поменяться?..
вкради хоч щось - це Раша та совок. чим ми ближче до Європи та далі від Раші - тим цього явища менше.
є ще одна формула - чим більше таких як я, та менше таких, як ти - корупція теж спадає
Shaman написав:ця логіка хибна. по-перше, ознака рівнозваженого курса - це близький до нуля торговий баланс тоді. й головне - чому в нас зараз збільшуються ЗВР - через допомогу? це не ринкова ситуація.
Это военная ситуация, в которой нет и быть не может равновесного курса. Никакой курс не сможет выровнять торговый баланс в таких условиях. А вот гиперок спровоцировать - проще простого. Именно поэтому нам помогают, а не требуют выровнять торговый баланс и все финансировать самостоятельно. Любые правила и методы имеют область применения. Мы очень далеко за пределами области применения монетарных методов балансирования торговли.
я не кажу про вирівнювання торгового балансу, де ви це побачили. але поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт. й як девал 10% спровокує гіпер - не фантазуйте.
питання не про монетарні методи, а про внутршнє виробництво. не забувайте - падіння виронибцтва - падіння доходів населення, й загальне воно більше, ніж падіння доходів окремих категорій населення, яке живе або на відсотки, або за рахунок бюджету...