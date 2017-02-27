RSS
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:11

Shaman але девал не єдиний спосіб стимулювати виробництво. Значно кращий спосіб придумали в США 90 років тому Кейнс
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5653
З нами з: 29.07.22
Подякував: 898 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:я не кажу про вирівнювання торгового балансу, де ви це побачили. але поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт.

Фигня в том, что девал повышает стоимость всего импорта. В том числе и необходимого для внутреннего производства. И стимулирует он это очень косвенно. Для этого дела есть прямой инструмент, называется таможенные пошлины и передача средств от них дотации производителям (в т.ч. в виде возврата НДС экспортёрам). Только он честных людей требует :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6178
З нами з: 23.03.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:42

  Дюрі-бачі написав:Shaman але девал не єдиний спосіб стимулювати виробництво. Значно кращий спосіб придумали в США 90 років тому Кейнс

витрати бюджету - є такий механізм. але це ще дуже залежить за рахунок яких джерел та від рівня держборгу. на поточний момент цей механізм в США ВЖЕ не працює...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10430
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:43

  moveton написав:
  Shaman написав:я не кажу про вирівнювання торгового балансу, де ви це побачили. але поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт.

Фигня в том, что девал повышает стоимость всего импорта. В том числе и необходимого для внутреннего производства. И стимулирует он это очень косвенно. Для этого дела есть прямой инструмент, называется таможенные пошлины и передача средств от них дотации производителям (в т.ч. в виде возврата НДС экспортёрам). Только он честных людей требует :P

можна й так - але пошлини - це можуть використати й проти нас. а девал - це більш ринковий та природний механізм );
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10430
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
