Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:11
Shaman але девал не єдиний спосіб стимулювати виробництво. Значно кращий спосіб придумали в США 90 років тому Кейнс
Профіль
Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:21
Shaman написав:
я не кажу про вирівнювання торгового балансу, де ви це побачили. але поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт.
Фигня в том, что девал повышает стоимость всего импорта. В том числе и необходимого для внутреннего производства. И стимулирует он это очень косвенно. Для этого дела есть прямой инструмент, называется таможенные пошлины и передача средств от них дотации производителям (в т.ч. в виде возврата НДС экспортёрам). Только он честных людей требует
Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:42
Дюрі-бачі написав:Shaman
але девал не єдиний спосіб стимулювати виробництво. Значно кращий спосіб придумали в США 90 років тому Кейнс
витрати бюджету - є такий механізм. але це ще дуже залежить за рахунок яких джерел та від рівня держборгу. на поточний момент цей механізм в США ВЖЕ не працює...
moveton написав: Shaman написав:
я не кажу про вирівнювання торгового балансу, де ви це побачили. але поступовий девал стимулює внутрішнє виробництво ті придушує імпорт.
Фигня в том, что девал повышает стоимость всего импорта. В том числе и необходимого для внутреннего производства. И стимулирует он это очень косвенно. Для этого дела есть прямой инструмент, называется таможенные пошлины и передача средств от них дотации производителям (в т.ч. в виде возврата НДС экспортёрам). Только он честных людей требует
можна й так - але пошлини - це можуть використати й проти нас. а девал - це більш ринковий та природний механізм );
Додано: Суб 15 лис, 2025 08:07
Shaman написав:
на доларовий депозит 12% - це завжди музичний стілець, в нормальній економіці це НЕМОЖЛИВО
Крайні 3 роки якраз і маємо такий % для тих, хто тримає в грн депо чи ОВДП, а умовний прибуток конвертує. Але і це приблизно тільки на рівні офіційної інфляції.
А такий прогноз взагалі лякає:
