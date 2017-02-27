42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися
Додано: Пон 24 лис, 2025 18:15
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:35
То що, брати зараз чи зачекати локального відкату ?
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:45
дивлячись, що ви вважаєте відкатом? 10-20 коп - може й зараз час від часу буде. 10 коп - це 0,25% коливання, а 1% - це 40 коп.
але за логікою до кінця року має бути вище, не знаю 43-44.й чи буде значний відкат після Нового року - питання цікаве. я б курс в наступному році тримав на рівні 43, не нижче. але це я, а ще є НБУ
тому напевне час перекинутися в долар... але знову ж таки, прогнози дуже непрогнозована річ
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:54
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
У Нацбанку назвали умови для запровадження євро в Україні
Додано: Вів 25 лис, 2025 12:45
Что можно обсуждать про статью, где "умови" - это рекурсия "коли для цього будуть відповідні умови"? Дальше только про сроки, которые вместо нескольких абзацев можно выразить кратко "нынешние пересичные точно не доживут".
