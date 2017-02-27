Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лис, 2025 18:15
Shaman написав: Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25
42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися
Shaman
Повідомлень: 10663
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:35
Shaman написав: Shaman написав: Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25
42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися
То що, брати зараз чи зачекати локального відкату ?
sergey_sryvkin
Повідомлень: 2338
З нами з: 19.02.14
Подякував: 645 раз.
Подякували: 674 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:45
sergey_sryvkin написав:
То що, брати зараз чи зачекати локального відкату ?
дивлячись, що ви вважаєте відкатом? 10-20 коп - може й зараз час від часу буде. 10 коп - це 0,25% коливання, а 1% - це 40 коп.
але за логікою до кінця року має бути вище, не знаю 43-44.й чи буде значний відкат після Нового року - питання цікаве. я б курс в наступному році тримав на рівні 43, не нижче. але це я, а ще є НБУ
тому напевне час перекинутися в долар... але знову ж таки, прогнози дуже непрогнозована річ
Shaman
Повідомлень: 10663
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:54
Модератор
Модератор Форуму
Повідомлень: 6337
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лис, 2025 12:45
Что можно обсуждать про статью, где "умови" - это рекурсия "коли для цього будуть відповідні умови"? Дальше только про сроки, которые вместо нескольких абзацев можно выразить кратко "нынешние пересичные точно не доживут".
moveton
Повідомлень: 6214
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 763 раз.
Профіль
3
7
Додано: Вів 25 лис, 2025 13:14
Підписуйтеся на Finance.ua
та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5238
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 2067 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:14
Ірина_ написав:
Долго смотреть. Надеюсь, там под "потрiйним тиском" имеется в виду на укрепление, раз за одно только сегодня 22 копейки на межбанке?
moveton
Повідомлень: 6214
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 763 раз.
Профіль
3
7
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:23
Shaman написав: sergey_sryvkin написав: Shaman написав:
42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися
То що, брати зараз чи зачекати локального відкату ?
дивлячись, що ви вважаєте відкатом? 10-20 коп - може й зараз час від часу буде. 10 коп - це 0,25% коливання, а 1% - це 40 коп.
але за логікою до кінця року має бути вище, не знаю 43-44.й чи буде значний відкат після Нового року - питання цікаве. я б курс в наступному році тримав на рівні 43, не нижче. але це я, а ще є НБУ
тому напевне час перекинутися в долар... але знову ж таки, прогнози дуже непрогнозована річ
я ж каже, прогнози справа ненадійна.
сьогодні знову злякалися до 42,3. оці корегування курсу о 15:00 - головна інтрига. бо ринкових торгів вже немає, це НБУ витрачає кошти якраз на неринкові закупівлі. й за яким алгоритмом визначає курс!? щоб ніхто не здогадався
Shaman
Повідомлень: 10663
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Вів 25 лис, 2025 18:24
moveton написав: Ірина_ написав:
Долго смотреть. Надеюсь, там под "потрiйним тиском" имеется в виду на укрепление, раз за одно только сегодня 22 копейки на межбанке?
це поки відіграли лише вчорашній день...
Shaman
Повідомлень: 10663
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Сер 26 лис, 2025 17:32
Shaman написав: Shaman написав: Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25
42,4-42,5 - сьогодні вже не злякалися
сьогодні топталися біля 42,3. спостерігаємо далі
Shaman
Повідомлень: 10663
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
Профіль
1
4
5
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
36425
38220522
2160
13623675
Чет 30 жов, 2025 15:23 Hotab
7978
23587767
П'ят 22 гру, 2023 23:55 Hotab