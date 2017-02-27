Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Фейсбук:
В жовтні 2025 року обіг готівкового євро у населення був найбільший за історію доступних даних - еквівалент 1,08 млрд дол (+23% до вересня). Попередній максимум був на піку зростання євро до долару - 0,96 млрд дол. Накупили євро на 725 млн дол (історичний максимум), й продали на 314 млн дол. При цьому євро активно не зростав, але населення це не зупинило. А скільки євро купили у жовтні ви?
Що з форумом, за 15 хвилин прочитав майже місяць переписок, раніше тиждень за пів години не прочитаєш. Не знайшов інформації яку шукав, яка доля ОВДП зараз у пересічних, яка динаміка за останній рік два? Скільки в гривневих і скільки в валютних тримають? Які прогнози по кросс курсу євро/доллар? Хто ще живий напишить ваші думки.
дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963 млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20 ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.
загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5 ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800 ярдів.