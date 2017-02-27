|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 02 гру, 2025 14:17
Shaman написав:
дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963
млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20
ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20
? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.
загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5
ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800
ярдів.
а от тепер інтервенції знайшлися. в п'ятницю - 286
млн дол, в понеділок 373
млн дол. пре середніх на день - 150
млн дол. питання для знавців - а чи адекватне зростання курсу на 10 коп для таких сум? коли в минулий понеділок інтервенції склали трохи менше 200
млн дол, то курс був вже на 42,5.
складається враження, що працює не алгоритм, а якесь ручне керування курсом, щоб не казав НБУ. з яких припущень - загадка. й зверніть увагу, чомусь в інеті тиша про такий рівень інтервенцій...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10763
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:15
Shaman написав: Shaman написав:
дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963
млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20
ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20
? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.
загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5
ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800
ярдів.
а от тепер інтервенції знайшлися. в п'ятницю - 286
млн дол, в понеділок 373
млн дол. пре середніх на день - 150
млн дол. питання для знавців - а чи адекватне зростання курсу на 10 коп для таких сум? коли в минулий понеділок інтервенції склали трохи менше 200
млн дол, то курс був вже на 42,5.
складається враження, що працює не алгоритм, а якесь ручне керування курсом, щоб не казав НБУ. з яких припущень - загадка. й зверніть увагу, чомусь в інеті тиша про такий рівень інтервенцій...
НБУ перейняв тактику маніпуляцій з крипторинку. Зараз таке в тренді.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 302
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaxa2006
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36426
|38235362
|
|
|2160
|13626807
|
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
|
|7978
|23593572
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|