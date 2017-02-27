|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 гру, 2025 14:17
Shaman написав:
дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963
млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20
ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20
? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.
загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5
ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800
ярдів.
а от тепер інтервенції знайшлися. в п'ятницю - 286
млн дол, в понеділок 373
млн дол. пре середніх на день - 150
млн дол. питання для знавців - а чи адекватне зростання курсу на 10 коп для таких сум? коли в минулий понеділок інтервенції склали трохи менше 200
млн дол, то курс був вже на 42,5.
складається враження, що працює не алгоритм, а якесь ручне керування курсом, щоб не казав НБУ. з яких припущень - загадка. й зверніть увагу, чомусь в інеті тиша про такий рівень інтервенцій...
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:15
НБУ перейняв тактику маніпуляцій з крипторинку. Зараз таке в тренді.
vitaxa2006
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:24
Ніби колись НБУ пояснював, що оскільки левова частка об'ємів на МБ - це сам НБУ, то коливання курсу залежать від від балансу присутності на МБ імпортерів/експортерів, а об'єми - то вже похідне.Проілюструю як я це розумію. Я можу помилятись.
Відсоткові співвідношення просто видумані для ілюстрації.
Припустимо якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 75% від НБУ, а 25% від експортерів, то в такому випадку курс стабільний
Якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 90% від НБУ, а 10% від експортерів, то в такому випадку курс зростає.
Якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 60% від НБУ, а 40% від експортерів, то в такому випадку курс знижується.
Тобто об'єми продажу від НБУ можуть бути пропорційні до рівня попиту/пропозиції від імпортерів/експортерів. Нагадаю, що в даний момент Держава Україна виступає як великий імпортер, і НБУ не бажано допускати велику волатильність на МБ, бо у всіх контракти і перерахунок по курсу (якщо це післяоплата).
Тому на об'єми МБ саме зараз я би дивився як на похідне. Основне - це наявність резервів та їхню постійне поповнення. Якщо в цьому буде "провисання", то ми миттєво відчуємо це на курсі.
Думаю, що майже у всіх вже є консенсус, що при теперішній інфляції та дохідності ОВДП, невелика девальвація не буде злом. Залишилось вирішити питання, як в Україні зробити так, щоб ця девальвація була контрольована, а не панічна.
Realist
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:59
Realist написав:
...
Думаю, що майже у всіх вже є консенсус, що при теперішній інфляції та дохідності ОВДП, невелика девальвація не буде злом. Залишилось вирішити питання, як в Україні зробити так, щоб ця девальвація була контрольована, а не панічна.
консенсус в кого? в експертів чи на форумі? бо в діях НБУ в 2025 році цього не побачив... подивимось по результатам кінця року...
як на мене, щоб девальвація була контрольована, то треба девальвувати, а не тримати курс роками...
а цифри пізніше подивлюсь - є й так інфо
Shaman
