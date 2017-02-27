Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності
Додано: Чет 04 гру, 2025 15:08
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:10
ви якось протиставляєте інфляцію та девальвацію... якщо висока інфляція, то курс має падати, ні? а інакше ще штучність, яка потім все одно вирівняється.
в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?
й що значить зупинити. курс на міжбанку такий, який виставить НБУ. що зупиняти - 0,5-1 гривня на квартал - долар/євро мають більш значні коливання. може звісно вони дивляться на курс євро - але основні продажі валити в нас же долар? тому трохи зарано дивитись на євро.
ви самі опосередковано підтверджуєте - курс тримають, щоб не нервувати населення. трохи популістська причина
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:12
4 грудня пробували подолати 42,2 але повернулися трохи нижче 42,195...
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:19
Причём, судя по тому, что даже в эту тему дублируют "Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності", поддерживают на завышенном уровне, а как отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня, так от избытка предложения доллар совсем ниже плинтуса упадёт
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:26
а що означає "поддерживают на завышенном уровне" та "отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня". резерви можуть зменшитися, якщо будуть великі інтервенції внаслідок дефіциту валюти на міжбанку. навіщо їх продавати спеціально???
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:51
Для начала нужно определиться зачем вообще нужны резервы НБУ. Вроде как для того, чтобы сглаживать колебания курса, а не для того, чтобы накопить башню золотых монет и в них купаться. Т.е. резервы должны колебаться около какого-то уровня, который кажется достаточным для этой задачи буферизации. С этой точки зрения, если резервы стабильно растут, значит курс поддерживается завышенным и в резервы перетекает та валюта, которую при более низком курсе кто-то другой купил бы и, наверное, сделал бы с ней что-то более полезное, чем мариновать. Но поддерживается, да.
Но тут фигня в том, что сейчас понятие резервов НБУ потеряло изначальный смысл. Вместо того, чтобы Минфин работал по обычной схеме фирмы-экспортёра, т.е. получал валютные поступления на свой счёт и сам продавал с него на межбанке для получения нужной ему для деятельности гривны, этот счёт объединён с резервами НБУ и уже не пойми что должно происходить с этим Франкенштейном. О том и статья, которую предлагается обсудить.
