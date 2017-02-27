Додано: Чет 04 гру, 2025 17:51

Shaman написав: а що означає "отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня". резерви можуть зменшитися, якщо будуть великі інтервенції внаслідок дефіциту валюти на міжбанку. навіщо їх продавати спеціально??? а що означає "отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня". резерви можуть зменшитися, якщо будуть великі інтервенції внаслідок дефіциту валюти на міжбанку. навіщо їх продавати спеціально???

Для начала нужно определиться зачем вообще нужны резервы НБУ. Вроде как для того, чтобы сглаживать колебания курса, а не для того, чтобы накопить башню золотых монет и в них купаться. Т.е. резервы должны колебаться около какого-то уровня, который кажется достаточным для этой задачи буферизации. С этой точки зрения, если резервы стабильно растут, значит курс поддерживается завышенным и в резервы перетекает та валюта, которую при более низком курсе кто-то другой купил бы и, наверное, сделал бы с ней что-то более полезное, чем мариновать. Но поддерживается, да.Но тут фигня в том, что сейчас понятие резервов НБУ потеряло изначальный смысл. Вместо того, чтобы Минфин работал по обычной схеме фирмы-экспортёра, т.е. получал валютные поступления на свой счёт и сам продавал с него на межбанке для получения нужной ему для деятельности гривны, этот счёт объединён с резервами НБУ и уже не пойми что должно происходить с этим Франкенштейном. О том и статья, которую предлагается обсудить.