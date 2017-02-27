Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 гру, 2025 15:08
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:10
ви якось протиставляєте інфляцію та девальвацію... якщо висока інфляція, то курс має падати, ні? а інакше ще штучність, яка потім все одно вирівняється.
в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?
й що значить зупинити. курс на міжбанку такий, який виставить НБУ. що зупиняти - 0,5-1 гривня на квартал - долар/євро мають більш значні коливання. може звісно вони дивляться на курс євро - але основні продажі валити в нас же долар? тому трохи зарано дивитись на євро.
ви самі опосередковано підтверджуєте - курс тримають, щоб не нервувати населення. трохи популістська причина
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:12
4 грудня пробували подолати 42,2 але повернулися трохи нижче 42,195...
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Причём, судя по тому, что даже в эту тему дублируют "Міжнародні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію незалежності", поддерживают на завышенном уровне, а как отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня, так от избытка предложения доллар совсем ниже плинтуса упадёт
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:26
а що означає "поддерживают на завышенном уровне" та "отпустят управление и спустят резервы до обычного уровня". резерви можуть зменшитися, якщо будуть великі інтервенції внаслідок дефіциту валюти на міжбанку. навіщо їх продавати спеціально???
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:51
Для начала нужно определиться зачем вообще нужны резервы НБУ. Вроде как для того, чтобы сглаживать колебания курса, а не для того, чтобы накопить башню золотых монет и в них купаться. Т.е. резервы должны колебаться около какого-то уровня, который кажется достаточным для этой задачи буферизации. С этой точки зрения, если резервы стабильно растут, значит курс поддерживается завышенным и в резервы перетекает та валюта, которую при более низком курсе кто-то другой купил бы и, наверное, сделал бы с ней что-то более полезное, чем мариновать. Но поддерживается, да.
Но тут фигня в том, что сейчас понятие резервов НБУ потеряло изначальный смысл. Вместо того, чтобы Минфин работал по обычной схеме фирмы-экспортёра, т.е. получал валютные поступления на свой счёт и сам продавал с него на межбанке для получения нужной ему для деятельности гривны, этот счёт объединён с резервами НБУ и уже не пойми что должно происходить с этим Франкенштейном. О том и статья, которую предлагается обсудить.
Додано: Чет 04 гру, 2025 19:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:37
Ще місяць тому про використання (навіть конфіскацію) заморожених рос активів у на користь України вже говорили як про доконаний факт. Зараз Трамп дав задню, сказав що треба повернути росії, і вже в Європі також про це говорять.
Тому цілком можливо міжнародна допомога у 2026 буде зменшуватися. Ось Італія під приводом "ну зараз же йдуть переговори" вже відкликала свою участь у закупівлі зброї для України. А про наш бюджет забудуть як тільки хоч найслабше перемир'я замайорить на горизонті, кожен думає про себе
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я всегда полагал, что резервы предназначены для обеспечения возможности необходимого импорта в случае дефицита валюты. Сейчас НБУ это и делает методом интервенций. Курс вторичен.
Да. Вы это уже писали. Но как тогда, так и сейчас, Вы рассматриваете только кусочек цепочки. Более полно, но не исчерпывающе, цепочка выглядит так:
1. НБУ эмитирует гривну в бюджет под поступление валюты в резервы.
2. Из бюджета гривна поступает в счет оплаты товаров и услуг предприятий.
3. Для обеспечения выполнения заказов предприятия, нуждающиеся в импорте покупают валюту на МБ. При этом НБУ за счет интервенций изымает ранее имитированную под внешнюю помощь гривну из оборота, а валюта компенсирует дефицит торгового баланса.
Если в процессе такого оборота валюты резервы не уменьшаются, значит внешняя помощь покрывает дефицит полностью. Система сбалансирована и необходимости в девальвации нет. Коль резервы понемногу растут, значит дефицит покрывается с избытком, что говорит о некоторой недооцененности гривны. Поддержание такой недооцененности выглядит достаточно целесообразным.
|