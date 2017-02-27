RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 09:40

  Shaman написав:в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?


15% в доларі по гривневим ОВДП - це нагорода за сміливість тим, хто тримає свої заощадження в гривнях. Або плата за ризик, можна ще так сформулювати. І цей ризик повинен бути нагороджений. Бо в іншому випадку - якщо приміром девальвація (фактична і екстрапольована на майбутні періоди) знизить доларову дохідність гривневих ОВДП до однозначних цифр, то тоді люди будуть відмовлятися від такого ризикового інструменту і краще будуть сидіти у валютних інструментах. І така ситуація буде не ОК для НБУ і Мінфіну, тому вони вимушені і тримати таку фактичну дохідність(з перерахунком на девальвацію) по гривневим ОВДП.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 09:58

Памяти ДС

Уже несколько лет , видимо новая команда подтянулась с иной идеоло,ией , хочу удалиться отсюда , но, но не мо.у пока забыть ДС и носталь.ию :?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 10:17

  Vadim_ написав:Уже несколько лет , видимо новая команда подтянулась с иной идеоло,ией , хочу удалиться отсюда , но, но не мо.у пока забыть ДС и носталь.ию :?

а що ви маєте на увазі під словом "ідеологія"? які підходи змінилися? чи це так, просто ностальгія? ;)
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 10:24

  1finanсier написав:
  Shaman написав:в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?

15% в доларі по гривневим ОВДП - це нагорода за сміливість тим, хто тримає свої заощадження в гривнях. Або плата за ризик, можна ще так сформулювати. І цей ризик повинен бути нагороджений. Бо в іншому випадку - якщо приміром девальвація (фактична і екстрапольована на майбутні періоди) знизить доларову дохідність гривневих ОВДП до однозначних цифр, то тоді люди будуть відмовлятися від такого ризикового інструменту і краще будуть сидіти у валютних інструментах. І така ситуація буде не ОК для НБУ і Мінфіну, тому вони вимушені і тримати таку фактичну дохідність(з перерахунком на девальвацію) по гривневим ОВДП.

а премія за що? що станеться раптовий значний девал? тобто граємо в музичний стілець. а коли рік немає взагалі девалу, то премія необгрунтована. це все рахується - доходність валютних інструментів 5% наприклад, хоча були часу, коли й 0,5%. тобто якщо дохідність 15% й девал 5%, то дохідність все одно 10%. цифри трохи умовні, я їх для зручності навожу. 10% все одно вдвічі краще за 5%. а девал 5% - це 1 гривня мінімум. поки ми бачимо девал 0% за рік - хоча рік ще не закінчівся ;)

по друге купа людей тримають гроші просто на рахунках, без ніяких інвестицій

й головне - це ви кажете з точки зору людей, які мають гроші, й думають, куди їх ПАСИВНО інвестувати. це умовно 1 млн людей. а 10-15-20 млн людей гроші заробляють, й їм простіше заробити гроші, коли є поміркований девал. бачите, яку співвідношення? ;)
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 10:30

  Ой+ написав:НБУ тримає не тільки гранти, але і кредити, які приходиться віддавати з некислими %. На наступний рік наобіцяли і наприймали в бюджеті купку всіляких ніштяків, але гроші під це ще неясно чи будуть зі сторони партнерів. Це щось подібне до анонсування потужного контрнаступу у 23-ому. Коби не вийшло ще і з економікою так само або гірше. Все ж таки потрібно було як мінімум фільтрувати видатки, якщо доходи навряд чи можливо суттєво прибільшити. Про пенсії по 10 кує (ще і за чужий у всіх сенсах рахунок) це взагалі повний нонсенс. І як це мають сприймати західні платники податків, якщо в них ніхто подібних пенсій ніхто і близько не отримує з бюджету навіть у абсолютному вимірі.

гадаю, ми кожен бюджет під час війни приймали, коли ще не мали гарантованих надходжень. пенсії по 10 куо - це якась лазівка судей та прокурорських, що самі собі призначають, яку треба закрити. так загалом не збільшення зп військовим, але збільшення витрат на інші статті - це й є робота влади. тут є резерви для перерозподілу. як власне й для детінізації економіки, яку тільки анонсували, а вже багато галасу...
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 10:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що загалом з валютними інтервенціями за листопад?

загальна сума залишилась майже на тому самому рівні - 2,9 ярди дол. але оскільки робочих днів якраз повна протилежність - 23 в жовтні проти 20 в листопаді, то інтервенції зросли до 144 млн дол на день проти 127 млн дол в жовтні на 13%.

надходження найбільші за весь рік 288 млн дол на день, але витрати теж чималі - 360 млн дол, тож дефіцит операцій від клієнтів банків зростає й в листопаді склав 72 млн дол - середній показник за рік.

закупівля готівкової валюти на рівні попереднього місяця - 724 млн дол, але структура змінилася сальдо по долару було 390 млн дол, по євро - 331 млн дол. хоча з квітня євро переважало. обороти по долару більш ніж вдвічі більше оборотів по євро, тому перехід на євро поки завчасний 8)

доля інтервенцій НБУ в операціях на міжбанку склала 45%. керованість під контролем ;)

якось так 8)
