Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 гру, 2025 09:40
Shaman написав:
в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?
15% в доларі по гривневим ОВДП - це нагорода за сміливість тим, хто тримає свої заощадження в гривнях. Або плата за ризик, можна ще так сформулювати. І цей ризик повинен бути нагороджений. Бо в іншому випадку - якщо приміром девальвація (фактична і екстрапольована на майбутні періоди) знизить доларову дохідність гривневих ОВДП до однозначних цифр, то тоді люди будуть відмовлятися від такого ризикового інструменту і краще будуть сидіти у валютних інструментах. І така ситуація буде не ОК для НБУ і Мінфіну, тому вони вимушені і тримати таку фактичну дохідність(з перерахунком на девальвацію) по гривневим ОВДП.
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:17
Vadim_ написав:
Уже несколько лет , видимо новая команда подтянулась с иной идеоло,ией
, хочу удалиться отсюда , но, но не мо.у пока забыть ДС и носталь.ию
а що ви маєте на увазі під словом "ідеологія"? які підходи змінилися? чи це так, просто ностальгія?
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:24
1finanсier написав: Shaman написав:
в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?
15% в доларі по гривневим ОВДП - це нагорода за сміливість тим, хто тримає свої заощадження в гривнях. Або плата за ризик, можна ще так сформулювати. І цей ризик повинен бути нагороджений. Бо в іншому випадку - якщо приміром девальвація (фактична і екстрапольована на майбутні періоди) знизить доларову дохідність гривневих ОВДП до однозначних цифр, то тоді люди будуть відмовлятися від такого ризикового інструменту і краще будуть сидіти у валютних інструментах. І така ситуація буде не ОК для НБУ і Мінфіну, тому вони вимушені і тримати таку фактичну дохідність(з перерахунком на девальвацію) по гривневим ОВДП.
а премія за що? що станеться раптовий значний девал? тобто граємо в музичний стілець. а коли рік немає взагалі девалу, то премія необгрунтована. це все рахується - доходність валютних інструментів 5% наприклад, хоча були часу, коли й 0,5%. тобто якщо дохідність 15% й девал 5%, то дохідність все одно 10%. цифри трохи умовні, я їх для зручності навожу. 10% все одно вдвічі краще за 5%. а девал 5% - це 1 гривня мінімум. поки ми бачимо девал 0% за рік - хоча рік ще не закінчівся
по друге купа людей тримають гроші просто на рахунках, без ніяких інвестицій
й головне - це ви кажете з точки зору людей, які мають гроші, й думають, куди їх ПАСИВНО інвестувати. це умовно 1 млн людей. а 10-15-20 млн людей гроші заробляють, й їм простіше заробити гроші, коли є поміркований девал. бачите, яку співвідношення?
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:30
Ой+ написав:
НБУ тримає не тільки гранти, але і кредити, які приходиться віддавати з некислими %. На наступний рік наобіцяли і наприймали в бюджеті купку всіляких ніштяків, але гроші під це ще неясно чи будуть зі сторони партнерів. Це щось подібне до анонсування потужного контрнаступу у 23-ому. Коби не вийшло ще і з економікою так само або гірше. Все ж таки потрібно було як мінімум фільтрувати видатки, якщо доходи навряд чи можливо суттєво прибільшити. Про пенсії по 10 кує (ще і за чужий у всіх сенсах рахунок) це взагалі повний нонсенс. І як це мають сприймати західні платники податків, якщо в них ніхто подібних пенсій ніхто і близько не отримує з бюджету навіть у абсолютному вимірі.
гадаю, ми кожен бюджет під час війни приймали, коли ще не мали гарантованих надходжень. пенсії по 10 куо - це якась лазівка судей та прокурорських, що самі собі призначають, яку треба закрити. так загалом не збільшення зп військовим, але збільшення витрат на інші статті - це й є робота влади. тут є резерви для перерозподілу. як власне й для детінізації економіки, яку тільки анонсували, а вже багато галасу...
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:31
а що загалом з валютними інтервенціями за листопад?
загальна сума залишилась майже на тому самому рівні - 2,9
ярди дол. але оскільки робочих днів якраз повна протилежність - 23 в жовтні проти 20 в листопаді, то інтервенції зросли до 144
млн дол на день проти 127
млн дол в жовтні на 13%.
надходження найбільші за весь рік 288
млн дол на день, але витрати теж чималі - 360
млн дол, тож дефіцит операцій від клієнтів банків зростає й в листопаді склав 72
млн дол - середній показник за рік.
закупівля готівкової валюти на рівні попереднього місяця - 724
млн дол, але структура змінилася сальдо по долару було 390
млн дол, по євро - 331
млн дол. хоча з квітня євро переважало. обороти по долару більш ніж вдвічі більше оборотів по євро, тому перехід на євро поки завчасний
доля інтервенцій НБУ в операціях на міжбанку склала 45%. керованість під контролем
якось так
Додано: Нед 07 гру, 2025 12:07
1finanсier написав:
15% в доларі по гривневим ОВДП - це нагорода за сміливість тим, хто тримає свої заощадження в гривнях. Або плата за ризик, можна ще так сформулювати. І цей ризик повинен бути нагороджений. Бо в іншому випадку - якщо приміром девальвація (фактична і екстрапольована на майбутні періоди) знизить доларову дохідність гривневих ОВДП до однозначних цифр, то тоді люди будуть відмовлятися від такого ризикового інструменту і краще будуть сидіти у валютних інструментах.
Ну якщо це дійсно така потреба і такий геніальний задум, то чом би і ні? Дати по валютним аж 5% на ОВДП і може із підматрасних 100 млрд нанесуть, що гривневих не треба буде? А обслуговування вийде втричі дешевше. Думаю, що і ОВДП мають структуру подібні до депозитної, коли менше 1% володіє більшістю облігацій і депозитів. І чи не інсайд часом у найбільших власників цих паперів і депозитів?
А хто з пересічних вгадав, той також в +.
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:58
Ой+ написав:
Все ж таки потрібно було як мінімум фільтрувати видатки, якщо доходи навряд чи можливо суттєво прибільшити.
ймовірно сподівались, що дадуть "на дєрібан" залишки кацапських резервів біля 130 ярдів євро, не було сенсу щось скорочувати коли так багато грошей "на кону".
типу якщо відфільтруєш багато, то і потреба в лишніх ярдах може зникнути ))
а так потреба незакрита є, ждемо "рішучіх рішень" від євро-партнерів ))
якщо заблокують цю допомогу може бути печалька, але це вже наступного року,
а поки очікувано продовжується валютний стабілізєц...
Додано: Нед 07 гру, 2025 20:05
Shaman написав:гадаю
, ми кожен бюджет під час війни приймали, коли ще не мали гарантованих надходжень.
ти що гадалка? ))
точно не кожен!
це вперше!!! прийняли бюджет БЕЗ погодженого зовнішнього фінансування.
мені здається лише в 2024 році був невеликий дефіцит погодженої допомоги, через що прийшлось в кінці року приймати екстрений пакет 50 ярдів.
