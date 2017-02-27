Додано: Суб 13 гру, 2025 22:31

Shaman написав: не фантазуйте - зп військовим перераховується на картки й 100 ярдів грн на місяць так не проведеш...

ви придираєтесь це був як приклад пальцем в небо, чи вам всі схеми прорахувати ? забезпечення ВСУ багатогранне і багатоцільове , хто хто а наші вміють в корупцію то наївно думати що перерозподілити міжнародну допомогу так щоб профінансувати ВСУ важко , ну і вкрасти при тому , я не в схемах тому навіщо я буду це придумувати ? Міським\сільським бюджетам дозволено купувати щось по запиту військових тобто якась територіальна громада може по закону закупити умовних тепловізорів. мавіків, броніків, біноклів, "портянок" чи побудову укріплень по запиту військової частини, а фінансування отримати з центрального бюджету і списати на ремонт\облаштування території на освіту\медицину на умовний амбулаторний пункт в селі Іванково чи дорогу до нього, на висадку дерев в лісгоспі біля селахто там порахує кількість висаджених дерев чи проведений ремонт у амбулаторії сімейної медицини, у нас багато територіальних громад \ сільрад і так далі :У 2025 році загальна сума міжбюджетних трансфертів із державного бюджету до місцевих бюджетів запланована на рівні понад 217 млрд грн — це включно освітні, медичні та інші субвенції та дотації. це вам один з варіантів , посидіти подумати ще з 10-ок знайти можна. Сам приймав участь у закупках по запиту територіальних громад всякої військової всячин по запиту військових частин.Банально навіть не порушуючи правило не фінансувати війну за гроші від міжнародних спонсорів розміщуємо військових у студентський гуртожиток і на нього з мін освіти списуємо кошти. І на паперах все для студентів , по факту для військових.