RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12013120141201512016
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:40

  yama написав:
  Сибарит написав:
  yama написав:Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы. Из-за этого он фактически разбит на две части.
Это одна из причин, по которой помощь нельзя накапливать. Надо все запускать в оборот, чтобы уже на налоги с этого оборота финансировать армию.
я думаю (моє припущення) що це скоріше міф. За окремими оцінками аналітичних центрів ( SIPRI — це Stockholm International Peace Research Institute (Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру). ) , близько 50‑60 % всіх бюджетних видатків у 2025 році буде спрямовано на оборону та безпеку (включно з армією, правоохоронними структурами, службами безпеки, тощо) ? А згідно інших даних, які я приводив вище ~70% бюджету у нас від наших партнерів\патронів . Ну як би не сходиться трошки :roll: ну хоча, якщо врахувати що поліцію наприклад чи прикордонників можна фінансувати за кошт міжнародної допомоги то може і зійдеться. Як це можна прослідкувати в межах цілої країни куди пішов той чи інший десяток мільярдів . Згадуємо корупційні скандали і при наявності великої тіньової економіки списати на культуру а віддати на зарплати ВСУ більш ніж реально :roll:

не фантазуйте - зп військовим перераховується на картки й 100 ярдів грн на місяць так не проведеш...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11067
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 20:44

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:допомогу ми не можемо накопичувати

А чому тоді росте ЗВР?

дивиться НБУ та Мінфін - різні структури та різні баланси. тому Мінфін отримав допомогу, поміняв її на гривню в НБУ й витратив - залишків - немає.

а НБУ валюту отримав, й його ЗВР зріс - але під цей ЗВР НБУ додатково емітував гривню - яку потім витратив Мінфін.

так зрозуміло? бо коли дивишся на це як на два бух баланси наче все зрозуміло - але не всі бухгалтери :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11067
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 22:31

  Shaman написав:не фантазуйте - зп військовим перераховується на картки й 100 ярдів грн на місяць так не проведеш...
ви придираєтесь це був як приклад пальцем в небо, чи вам всі схеми прорахувати ? забезпечення ВСУ багатогранне і багатоцільове , хто хто а наші вміють в корупцію то наївно думати що перерозподілити міжнародну допомогу так щоб профінансувати ВСУ важко , ну і вкрасти при тому , я не в схемах тому навіщо я буду це придумувати ? Міським\сільським бюджетам дозволено купувати щось по запиту військових тобто якась територіальна громада може по закону закупити умовних тепловізорів. мавіків, броніків, біноклів, "портянок" чи побудову укріплень по запиту військової частини, а фінансування отримати з центрального бюджету і списати на ремонт\облаштування території на освіту\медицину на умовний амбулаторний пункт в селі Іванково чи дорогу до нього, на висадку дерев в лісгоспі біля села :roll: хто там порахує кількість висаджених дерев чи проведений ремонт у амбулаторії сімейної медицини, у нас багато територіальних громад \ сільрад і так далі :
У 2025 році загальна сума міжбюджетних трансфертів із державного бюджету до місцевих бюджетів запланована на рівні понад 217 млрд грн — це включно освітні, медичні та інші субвенції та дотації. це вам один з варіантів , посидіти подумати ще з 10-ок знайти можна. Сам приймав участь у закупках по запиту територіальних громад всякої військової всячин по запиту військових частин.
Банально навіть не порушуючи правило не фінансувати війну за гроші від міжнародних спонсорів розміщуємо військових у студентський гуртожиток і на нього з мін освіти списуємо кошти. І на паперах все для студентів , по факту для військових.
yama
 
Повідомлень: 5333
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9231 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 22:38

  yama написав:
  Shaman написав:не фантазуйте - зп військовим перераховується на картки й 100 ярдів грн на місяць так не проведеш...

...
я не в схемах тому навіщо я буду це придумувати ?
...
це вам один з варіантів , посидіти подумати ще з 10-ок знайти можна. Сам приймав участь у закупках по запиту територіальних громад всякої військової всячин по запиту військових частин.

бачу певне протиріччя :oops:

це все складно обліковувати - бюджетні процедури доволі складні. гадаю, все простіше. й ви праві - як ідентифікувати які саме гроші витрачаються?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11067
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 22:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а то, что международную помощь нельзя тратить на оборону, это вообще факт? или как обычно, что-то можно, что-то нельзя?
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 10:21

  yama написав:Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы.

А чому, власне, нєльзя?..
Не бачу жодної причини....
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 19.02.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 10:57

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы.

А чому, власне, нєльзя?..
Не бачу жодної причини....

типу обмеження від тих, хто надає допомогу. умовність. але діє
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11067
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:59

  smdtranz написав:а то, что международную помощь нельзя тратить на оборону, это вообще факт? или как обычно, что-то можно, что-то нельзя?

Яка різниця? Ну нехай все зароблене в бюджет самою Україною йде на оборону, а все надане партнерами - на все не воєнне. Потрапивши в загальний котел (бюджет) гроші не мають відтінків і історії походження.
Hotab
 
Повідомлень: 17335
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 12013120141201512016
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13634060
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3642, 3643, 3644
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36430 38262798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 гру, 2025 22:34
BeneFuckTor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23601308
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.